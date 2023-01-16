«Пришлось делать крюк 2000 км через Иран»: как под Самарой появилась статуя основателя Волжской Булгарии хана Котрага

Памятник вырос на берегу Волги. Фото: КИФ "Булгарское наследие"

В январе 2023 года на Поповой горе в Ширяево появился новый памятник. Конная статуя изображает хана Котрага, который, по легенде, основал в Среднем Поволжье государство, ныне известное как Волжская Булгария. Журналист «КП-Самара» выяснил подробности нелегкого пути легендарного хана и его памятника на берега Волги.

Кто такой хан Котраг?

Что известно точно: что в VII-VIII веках нашей эры вдоль берегов Волги и Камы вокруг места их слияния образовалось мощное процветающее государство. Его современные историки именуют Волжской Булгарией. Очевидно, что если государство возникло, то его кто-то основал.

Дальше сведения во многом опираются на легенды и письменные источники — порой противоречивые. Единства на этот счет в исторической науке нет, но каноническая версия гласит следующее.

В VII веке в прикубанских и придонских степях возникло на недолгое время сильное государство, которое позже назвали Великой Болгарией. Слава объединения разрозненных племен досталась хану Кубрату - он же Курбат, он же… Версий его имени несколько, и историки не уверены, что речь всегда об одном и том же человеке. Как и в том, что именно его могилу нашли 111 лет назад, в 1912 году, под Полтавой. Но не уверены и в обратном, так что версия принята за приоритетную.

Период расцвета Великой Болгарии был недолгим. После смерти хана Кубрата территории государства были поделены между пятью его сыновьями, и очень скоро оказались завоеваны хазарами.

Легенда выделяет двух из пяти сыновей — Аспаруха и Котрага. Первый считается основателем современной Болгарии на Черном море, второй — Волжской Булгарии. Именно памятник Котрагу и приехал на днях из Болгарии в Булгарию, на предполагаемые южные рубежи средневекового государства.

Про установку памятника написали даже в болгарской газете

Памятник не человеку, а событию

- Границы территорий в Средние века были подвижными, поэтому мы можем говорить, что через Самарскую Луку и, в частности, современное село Ширяево они тоже проходили. Здесь, к примеру, вполне могла быть таможня и караван-базар, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» председатель культурно-исторического фонда «Булгарское наследие» Гумар Батршин.

Историческую площадку на Поповой горе фонд начал обустраивать еще несколько лет назад. Появилась скульптура «Летящий барс», памятный знак к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, отмечавшемуся в 2022 году.

- В честь образования Волжской Булгарии мы также хотели сначала разместить памятную доску. Но затем появился вариант с памятником хану Котрагу. Конечно, нет точных исторических сведений, что именно он основал здесь государство, многое опирается на легенды. Но совершенно точно это государство было, и его границы достигали Самарской Луки. Поэтому памятник хану Котрагу — это памятник не столько конкретному человеку, сколько историческому событию, - поясняет Гумар Батршин.

Памятник хану вписался в окружающий пейзаж. Фото: КИФ "Булгарское наследие"

На северных и южных рубежах

Памятник создан и доставлен в Россию на средства болгарского фонда «Въздигане» («Вознесение»). У фонда появилась идея поставить памятники сыновьям Кубрата на тех территориях, где они жили и основывали государства. Так в Челле-Ди-Булгерии в итальянской провинции Салерно появилась статуя хана Алцека. Конечно, напрашивался и памятник Котрагу на территории бывшей Волжской Булгарии.

Рассматривались различные варианты размещения скульптуры. В итоге самарским губернатором Дмитрием Азаровым было поддержано предложение о ее установке в Ширяево. Получилось, кстати, символично. На северных рубежах Волжской Булгарии, на территории современной Чувашии, памятник Котрагу появился летом 2022 года. Монумент изваял чувашский скульптор Николай Кондрашкин. А спустя полгода основатель средневекового государства стал «охранять» и южные границы Волжской Булгарии.

Статую для Самары исполнил известный болгарский скульптор Дишко Дишков. Он же ранее сотворил для Италии и вышеупомянутый памятник Алцеку.

«Чудеса отваги»: болгары восхищены работами при минус 40 градусах

Доставка пятитонного извания из Болгарии в Россию превратилась в приключение. Грузовик с памятником не пустили через турецко-грузинскую границу. Пришлось объезжать через Иран и Азербайджан, «намотали» лишних 2 тысячи километров.

Но деятелей болгарского фонда поразила не столько сложная логистика, сколько тот факт, что российская сторона проявила «чудеса отваги», занявшись установкой памятника прямо во время трескучих морозов.

- Наши братья из России приняли памятник при минус 40 градусах и установили его при минус 28. Они решили, что нельзя, чтобы то, что было достигнуто таким сердцем, самоотдачей и настойчивостью, было отложено. Несмотря на бесчеловечные условия, они поставили хана Котрага в его постоянную среду обитания, - так описывает события болгарское издание «Красиво Ветрино».

По убеждению автора статьи, теперь «основатель Волжской Болгарии и брат хана Аспаруха сможет наблюдать за Волгой и быть ее хранителем».

Весной, когда сойдет снег, фонд «Булгарское наследие» планирует установить гранитную доску на постамент, вымостить 250 метров тротуара от основной дороги к исторической площадке и высадить траву и цвету вдоль дорожки. Официальное открытие памятника хану Котрагу в Ширяево состоится ориентировочно в мае 2023 года.