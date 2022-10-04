В Первой гимназии установили космический двигатель

Макет двигателя торжественно открыли на утренней линейке Фото: ОДК-Кузнецов

В самарской гимназии №1 в преддверии Дня учителя, который отмечается 5 октября, был открыт полноразмерный макет ракетного двигателя РД-107А. Образовательному учреждению его передало самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха – ОДК-Кузнецов, отмечающее в этом году 110-летие.

Именно двигатели РД-107 и РД-108, произведенные на самарском предприятии, вывели на орбиту космический корабль Юрия Гагарина, и до сих пор являются неотъемлемой частью российской космической программы, обеспечивая 100% пилотируемых отечественных пусков и до 80% грузовых. И это неслучайно, ведь их статистическая надежность составляет 99,99%.

- В преддверии одного из самых значимых праздников в России, нам выпала большая честь передать макет легендарного двигателя одной из лучших самарских школ. В этом году нашему предприятию исполнилось 110 лет, 80 из которых мы находимся на самарской земле. Наши двигатели с 1958 года отправляют космические корабли в космос. Сегодня предприятие переживает второе рождение: мы обновляемся, строим новые производственные подразделения, разрабатываем новые продукты. И очень приятно, что в год 110-летия мы не только получаем подарки, но и дарим их, - сказал на церемонии открытия двигателя управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Также он поздравил всех учителей, директоров образовательных учреждений и учеников с предстоящим праздником.

- Сегодня знаменательное событие для нашей гимназии. Этот двигатель в свое время совершил для человечества огромный технологический прорыв, открыв дорогу в космос. Двигатель на территории нашей гимназии - символ того, что нельзя стоять на месте, нужно двигаться вперед, дальше и выше, к новым вершинам и горизонтам, - отметила в свою очередь директор гимназии №1 Лариса Загребова.

Первая гимназия входит в число 15-ти опорных школ ОДК-Кузнецов. Все они участвуют в системе профессиональной ориентации старшеклассников, которая помогает выбрать будущую специальность, востребованную не только в ОДК-Кузнецов, но и в регионе, в стране.

Алексей Соболев поздравил всех с Днем учителя Фото: ОДК-Кузнецов

Образование для будущего

В преддверии Дня учителя Алексей Соболев отметил каждого директора опорной школы, вручив диплом и памятные подарки.

Хотелось бы вас поблагодарить за тот вклад, который вы вносите в развитие инженерного образования, профориентационного, направленного на развитие наших детей. Наше предприятие несколько лет назад дало старт проекту с опорными школами, который совсем скоро позволить получать высококвалифицированных, подготовленных, мотивированных специалистов, - сказал управляющий директор.

Также он отметил, что сейчас ведется большая работа с высшими учебными заведениями. Два года назад госкорпорация Ростех совместно с несколькими профильными вузами, среди которых Самарский университет, запустила программу «Крылья Ростеха», которая поддерживает талантливую молодежь, выбравшую специальность «двигателестроение». За это время отобраны три группы студентов, которые выпустились из школы со средним баллом на ЕГЭ – 250. С 2022 года ОДК-Кузнецов начал сотрудничать с Самарским политехническим университетом – проект «Инженерный старт» направлен на подготовку инженеров-технологов для предприятия.

В отношении опорных школ у двигательной корпорации на учебный 2022-2023 годы также большие планы. Алексей Соболев обсудил их на совместном совещании после поздравительной части. Так, запланированы тематические экскурсии на предприятие с мастер-классами «От заготовки до детали», профориентационные чемпионаты «Построй карьеру в ОДК» и «Космическая история Самары», чемпионат «Каракури», экскурсии в лаборатории и музей двигателей Самарского университета, занятия в лаборатории ТРИЗ Точки кипения Hi-Tech ОДК-Кузнецов. В марте-апреле 2023 года стартует профильная смена «Инженерные каникулы», в течение года будут организованы встречи школьников с представителями топ-менеджмента предприятия в рамках проекта «100 вопросов об успешной карьере». Для родителей выпускников и учителей старших классов продолжат проводиться совместные собрания, где специалисты учебного центра рассказывают о программах целевого обучения.

- В инженерных классах опорных школ собраны ребята, которые ориентированы на создание и освоение новых технологий. На получение такого образования, которое впоследствии позволит им участвовать в очень серьезных работах, которые сделают из нашей страны великую инженерную технологическую державу. Такие отношения, которые сложились у школ с ОДК-Кузнецов знакомят учеников с реальным производством, - подытожила Лариса Загребова.