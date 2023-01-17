Власти рассказали, будет ли традиционная купель н Крещение на Полевой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Крещение в Самарской области оборудуют примерно 70 мест для купания, из них пять - в Самаре. Власти рассказали, будет ли в Самаре Купель на Крещение 2023 на ул. Полевой

БУДЕТ ЛИ В САМАРЕ КУПЕЛЬ НА КРЕЩЕНИЕ 2023 НА УЛ.ПОЛЕВОЙ

Главная иордань в Самаре, по традиции, будет расположена на Волге в районе Полевого спуска. Для обеспечения безопасности с 16 по 19 января (до 18.00) рядом со всеми купелями будет дежурить спасательная бригада МЧС, медики, представители ГИМС. Будут оборудованы раздевалки и места для обогрева.

Также окунуться в воду в Самаре можно будет по следующим адресам:

- пос. Шмидта, купель при храме Архангела Михаила (ул. Новогородская,1 );

- купель при церкви Сергея Радонежского (ул. Черемшанская, 244а);

- купель при церкви иконы Казанской Божией Матери (ул. Коммунистическая, 1);

- купель при храме Спиридона Тримифунтского (ул. Советской Армии, 251б).

Вблизи Самары окунуться в ледяную воду можно будет в источниках при храме Рождества Христова в пос. Волжский, церкви Святителя Николая Чудотворца в пос. Смышляевка и в селе Старая Бинарадка в источнике Святителя Николая и Святой Матроны.

ГДЕ ИСКУПАТЬСЯ В ТОЛЬЯТТИ, НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ И СЫЗРАНИ НА КРЕЩЕНИЕ 2023

В Тольятти верующих ждут три купели в искусственном водоеме «Парковый комплекс истории техники им. Сахарова» .

В Сызрани будут оборудованы две купели:

- городской пляж № 1 в районе ул. река Воложка;

- пос. Новокашпирский, купель при храме Святой источник иконы Федоровской Божьей Матери.

В Новокуйбышевске – озеро Сакулино, 71-й квартал «Пункт моржевания».

В Чапаевске оборудуют купель на территории храма Казанской иконы Божьей Матери,

В Жигулевске — на пляже в микрорайоне Моркваши, в Октябрьске — на пляже на улице Сплавной,

В Кинеле — на озере Ладное.

В Похвистневском районе купели будут организованы у водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери и прорубь на роднике «Курка Лисьма» (с. Большой Толкай).