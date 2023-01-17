«Как на Северном полюсе!»: жителей Самары восхитили ледяные башни на Волге

Необычные пейзажи восхитили самарцев.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Берега Волги в районе Самары заполонили настоящие ледяные башни. В время прогулок на левый берег самарцы обнаружили чудесное зрелище – вздыбленный лед и лежащие на нем отдельные ледяные пластинки. Горожане не растерялись и принялись возводить из них морозные замки в человеческий рост. Фотографии с необычными пейзажами моментально разлетелись по соцсетям. Фотограф «КП-Самара» запечатлела необычное зрелище.
Вот такие ледяные башни появились на Волге
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
«Так необычно!»
Необычные торосы и башни вызвали у жителей искреннее восхищение.
- Очень красиво и непривычно, - делятся впечатлениями они. – Как на Северном полюсе!
Волжские красоты завораживают горожан
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Многие самарцы останавливаются у ледяных композиций, чтобы сделать фото на память – в выходные к веренице башенок выстраивались настоящие очереди.
Причина – в сжатии ледяного покрова
А вот синоптики говорят, что ничего необычного в таком природном явлении нет.
Самарцы выстраиваются в очереди, чтобы сфотографировать необычные башенки
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
- Торосы – это обычное явление. Для любого водяного объекта это не редкость, - объяснила журналисту «КП-Самара» начальник Приволжского гидрометцентра Людмила Анурова. - Это простое нагромождение обломков льда, образующееся из-за сжатия ледяного покрова.
Самарцы сравнили волжские торосы с Северным полюсом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Странное явление, торосы (ударение на вторую «о», - прим. автора), не вызовет никакого ухудшения или опасности для любителей переходить Волгу пешком. Однако некоторые сложности все же вызовет. Также спасатели предупреждают – лед на Волге пока неоднородный, толщина его может оказаться разной, также имеются промоины. Поэтому передвигаться по поверхности Волги лучше с осторожностью.
Специалисты советуют соблюдать осторожность при выходе на лед
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА