«Как на Северном полюсе!»: жителей Самары восхитили ледяные башни на Волге

Необычные пейзажи восхитили самарцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Берега Волги в районе Самары заполонили настоящие ледяные башни. В время прогулок на левый берег самарцы обнаружили чудесное зрелище – вздыбленный лед и лежащие на нем отдельные ледяные пластинки. Горожане не растерялись и принялись возводить из них морозные замки в человеческий рост. Фотографии с необычными пейзажами моментально разлетелись по соцсетям. Фотограф «КП-Самара» запечатлела необычное зрелище.

Вот такие ледяные башни появились на Волге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Так необычно!»

Необычные торосы и башни вызвали у жителей искреннее восхищение.

- Очень красиво и непривычно, - делятся впечатлениями они. – Как на Северном полюсе!

Волжские красоты завораживают горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие самарцы останавливаются у ледяных композиций, чтобы сделать фото на память – в выходные к веренице башенок выстраивались настоящие очереди.

Причина – в сжатии ледяного покрова

А вот синоптики говорят, что ничего необычного в таком природном явлении нет.

Самарцы выстраиваются в очереди, чтобы сфотографировать необычные башенки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Торосы – это обычное явление. Для любого водяного объекта это не редкость, - объяснила журналисту «КП-Самара» начальник Приволжского гидрометцентра Людмила Анурова. - Это простое нагромождение обломков льда, образующееся из-за сжатия ледяного покрова.

Самарцы сравнили волжские торосы с Северным полюсом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Странное явление, торосы (ударение на вторую «о», - прим. автора), не вызовет никакого ухудшения или опасности для любителей переходить Волгу пешком. Однако некоторые сложности все же вызовет. Также спасатели предупреждают – лед на Волге пока неоднородный, толщина его может оказаться разной, также имеются промоины. Поэтому передвигаться по поверхности Волги лучше с осторожностью.