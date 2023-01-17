«Ни продать, ни отремонтировать»: жители возмущены признанием домов у «Космопорта» аварийным

Жители против признания домов аварийными Фото: Евгений ЕГОРОВ

В конце 2022 года несколько домов недалеко от ТЦ «Космопорт» были признаны аварийными. Речь о двухэтажках, расположенных в квадрате между улицами Дыбенко, Авроры, Ивана Булкина и Лучистым переулком. Теперь старые здания должны снести, а людей - расселить. Однако жители не согласны с тем, что их дома приговорили к сносу и возмущены сложившейся ситуацией Люди написали обращения к областным и городским властям с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и отменить роковое решение.

Цветы, стеклопакеты, новые трубы

Большинство этих домов построены в начале 50-х годов прошлого века, то есть около 70 лет назад. Находятся они в разном состоянии. Зависит это и от того, как сами жильцы относятся к своим домам и квартирам, и от того, производился ли в зданиях капитальный и текущий ремонт. Некоторые дома, теперь имеющие статус аварийных, выглядят вполне достойно. Наталья Конкина живет в доме № 3 по Беломорскому переулку. Снаружи бросаются в глаза белые пластиковые стеклопакеты на всех окнах. В некоторых домах по соседству до сих пор видны старые деревянные рамы, когда-то давно окрашенные в коричневый цвет.

Новая проводка, трубы, целая крыша - дом не выглядит аварийным Фото: Евгений ЕГОРОВ

На лестничной площадке между первым и вторым этажом — комод, цветы в горшках. Видно новые утепленные пластиковые трубы, свежую электропроводку. Радиатор отопления шпарит по полной — очень кстати для корреспондента «КП-Самара», чтобы отогреться с мороза и продолжить беседу.

- В доме проводился капитальный ремонт в 2014 году, чинили крышу. Стены мы покрасили за свой счет. Управляющая компания поменяла трубы, проводку, в прошлом году решили проблемы с отоплением. Сейчас наш дом в полном порядке. Только фасад покрасить — и будет выглядеть не хуже новых домов, - не без гордости рассказывает Наталья Конкина.

Стены жильцы покрасили за свой счет, отопление отремонтировала управляющая компания Фото: Евгений ЕГОРОВ

Тем удивительнее было жильцам этого дома узнать, что здание было признано аварийным, причем, как уверяют жители, в спешном порядке. Как и еще несколько домов поблизости, по Академическому переулку.

При этом дальнейшая судьба этих домов пока неизвестна.

Инвестор пошел в суд

Часть жильцов подозревает, что спешное признание их домов аварийными может быть выгодно структурам самарского олигарха Алексея Шаповалова. Люди вспоминают - это уже не первый раз, когда на месте их двухэтажек хотели строить высотки. Снос домов между улицей Дыбенко и Лучистым переулком планировался городской администрацией еще в 2009 году. Здания были включены в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара. Но кроме постановления главы городского округа (тогда мэром был Виктор Тархов), ничто больше о том намерении не свидетельствует.

Дома собирались сносить еще в 2009 году, но дальше этого постановления дело не пошло Фото: Евгений ЕГОРОВ

Спустя какое-то время указанные кварталы оказались в сфере интересов группы инвесторов, которые должны были предоставить проект освоения территории и предоставить жителям двухэтажек новые квартиры. В документах фигурируют ООО «Аладдин» (Вид деятельности - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе») и его правопреемник — ООО «Альтеро» («Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»).

Учредителем обеих организаций в открытых источниках значится Шаповалов Алексей Геннадьевич — один из наиболее известных в Самаре олигархов, связанных со строительным бизнесом.

Как следует из письма, полученного жильцами квартала из департамента управления имуществом горадминистрации, ООО «Альтеро» разработало документацию по планировке территории. Но не исполнило свои обязательства в части предоставления гражданам новых жилых помещений. В этой связи в одностороннем порядке указом главы города (на тот момент уже Елены Лапушкиной) соглашение с компанией Алексея Шаповалова было расторгнуто.

ООО "Альтеро", упомянутое в документе, учредил олигарх Шаповалов Фото: Евгений ЕГОРОВ

ООО "Альтеро", упомянутое в документе, учредил олигарх Шаповалов Фото: Евгений ЕГОРОВ

Но это еще не конец истории. Арбитражный суд Самарской области признал решение о расторжении договора недействительным, а мэрия опротестовала это судебное решение в апелляционной инстанции. Точка в этой истории не поставлена до сих пор. Правда, эксперты сомневаются в реальности "следа Шаповалова" - ведь инвесторы были бы заинтересованы в сносе всего квартала, а аварийными признали только отдельные дома.

Переселять не собираются, ремонтировать - тоже

Часть жильцов считает, что их дома могли признать аварийными ради включения квартала в программу комплексного развития территорий (КРТ). Однако эксперты говорят: при КРТ под снос могут пойти и дома, не находящиеся в аварийном состоянии. Главное – согласие большинства жильцов.

- У нас дома в хорошем состоянии, и мы могли бы рассчитывать на нормальную компенсацию от инвестора при участии в программе КРТ. Но после того как дома признали аварийными, они потеряли право на капремонт и будут ветшать. А ведь в следующем году в доме по Беломорскому переулку, 3 должен были провести капитальный ремонт, - возмущаются жильцы. – Переселять нас пока никуда не собираются, продать дома без будущего тоже проблематично, подучается, нам придется жить в доме, состояние которого будет только ухудшаться.

Инициативная группа граждан разослала письма с просьбой о помощи во все возможные инстанции — и в мэрию, и губернатору, и депутату Госдумы.

- Просим рассмотреть вопрос о снятии аварийного статуса с наших домов и обязать департамент управления имуществом произвести ремонтные работы в наших домах для сохранения их в пригодном для проживания состоянии, - говорится в обращении.

Тубдиспансер, располагающийся по соседству, не считается аварийным, хотя выглядит гораздо хуже Фото: Евгений ЕГОРОВ

Судиться нельзя подождать

Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских отмечает: у жителей аварийных домов сейчас есть два варианта дальнейших действий.

- Теоретически жильцы, если они не согласны с признанием дома аварийным, могут опротестовать это решение в судебном порядке. С другой стороны, с 2024 года стартует новая программа по переселению из аварийных домов, и в нее войдут как раз те здания, которые были признаны аварийными до 31 декабря 2022 года. Поэтому их жителям стоит для себя решить, что для них предпочтительнее: идти в суд или участвовать в этой программе, - считает эксперт.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в мэрию о причинах признания домов аварийными и дальнейшей судьбе квартала. Однако на момент публикации материала ответа не поступило.

"КП-Самара" будет следить за развитием событий.