«Ни продать, ни отремонтировать»: жители возмущены признанием домов у «Космопорта» аварийным

Жители против признания домов аварийными
Фото: Евгений ЕГОРОВ
В конце 2022 года несколько домов недалеко от ТЦ «Космопорт» были признаны аварийными. Речь о двухэтажках, расположенных в квадрате между улицами Дыбенко, Авроры, Ивана Булкина и Лучистым переулком. Теперь старые здания должны снести, а людей - расселить. Однако жители не согласны с тем, что их дома приговорили к сносу и возмущены сложившейся ситуацией Люди написали обращения к областным и городским властям с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и отменить роковое решение.
Большинство этих домов построены в начале 50-х годов прошлого века, то есть около 70 лет назад. Находятся они в разном состоянии. Зависит это и от того, как сами жильцы относятся к своим домам и квартирам, и от того, производился ли в зданиях капитальный и текущий ремонт. Некоторые дома, теперь имеющие статус аварийных, выглядят вполне достойно. Наталья Конкина живет в доме № 3 по Беломорскому переулку. Снаружи бросаются в глаза белые пластиковые стеклопакеты на всех окнах. В некоторых домах по соседству до сих пор видны старые деревянные рамы, когда-то давно окрашенные в коричневый цвет.
Новая проводка, трубы, целая крыша - дом не выглядит аварийным
Фото: Евгений ЕГОРОВ
На лестничной площадке между первым и вторым этажом — комод, цветы в горшках. Видно новые утепленные пластиковые трубы, свежую электропроводку. Радиатор отопления шпарит по полной — очень кстати для корреспондента «КП-Самара», чтобы отогреться с мороза и продолжить беседу.
- В доме проводился капитальный ремонт в 2014 году, чинили крышу. Стены мы покрасили за свой счет. Управляющая компания поменяла трубы, проводку, в прошлом году решили проблемы с отоплением. Сейчас наш дом в полном порядке. Только фасад покрасить — и будет выглядеть не хуже новых домов, - не без гордости рассказывает Наталья Конкина.
Стены жильцы покрасили за свой счет, отопление отремонтировала управляющая компания
Фото: Евгений ЕГОРОВ
Тем удивительнее было жильцам этого дома узнать, что здание было признано аварийным, причем, как уверяют жители, в спешном порядке. Как и еще несколько домов поблизости, по Академическому переулку.
При этом дальнейшая судьба этих домов пока неизвестна.
Часть жильцов подозревает, что спешное признание их домов аварийными может быть выгодно структурам самарского олигарха Алексея Шаповалова. Люди вспоминают - это уже не первый раз, когда на месте их двухэтажек хотели строить высотки. Снос домов между улицей Дыбенко и Лучистым переулком планировался городской администрацией еще в 2009 году. Здания были включены в Адресную программу сноса и реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара. Но кроме постановления главы городского округа (тогда мэром был Виктор Тархов), ничто больше о том намерении не свидетельствует.
Дома собирались сносить еще в 2009 году, но дальше этого постановления дело не пошло
Фото: Евгений ЕГОРОВ
Спустя какое-то время указанные кварталы оказались в сфере интересов группы инвесторов, которые должны были предоставить проект освоения территории и предоставить жителям двухэтажек новые квартиры. В документах фигурируют ООО «Аладдин» (Вид деятельности - «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе») и его правопреемник — ООО «Альтеро» («Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»).
Учредителем обеих организаций в открытых источниках значится Шаповалов Алексей Геннадьевич — один из наиболее известных в Самаре олигархов, связанных со строительным бизнесом.
Как следует из письма, полученного жильцами квартала из департамента управления имуществом горадминистрации, ООО «Альтеро» разработало документацию по планировке территории. Но не исполнило свои обязательства в части предоставления гражданам новых жилых помещений. В этой связи в одностороннем порядке указом главы города (на тот момент уже Елены Лапушкиной) соглашение с компанией Алексея Шаповалова было расторгнуто.
ООО "Альтеро", упомянутое в документе, учредил олигарх Шаповалов
Фото: Евгений ЕГОРОВ
ООО "Альтеро", упомянутое в документе, учредил олигарх Шаповалов
Фото: Евгений ЕГОРОВ
Но это еще не конец истории. Арбитражный суд Самарской области признал решение о расторжении договора недействительным, а мэрия опротестовала это судебное решение в апелляционной инстанции. Точка в этой истории не поставлена до сих пор. Правда, эксперты сомневаются в реальности "следа Шаповалова" - ведь инвесторы были бы заинтересованы в сносе всего квартала, а аварийными признали только отдельные дома.
Часть жильцов считает, что их дома могли признать аварийными ради включения квартала в программу комплексного развития территорий (КРТ). Однако эксперты говорят: при КРТ под снос могут пойти и дома, не находящиеся в аварийном состоянии. Главное – согласие большинства жильцов.
- У нас дома в хорошем состоянии, и мы могли бы рассчитывать на нормальную компенсацию от инвестора при участии в программе КРТ. Но после того как дома признали аварийными, они потеряли право на капремонт и будут ветшать. А ведь в следующем году в доме по Беломорскому переулку, 3 должен были провести капитальный ремонт, - возмущаются жильцы. – Переселять нас пока никуда не собираются, продать дома без будущего тоже проблематично, подучается, нам придется жить в доме, состояние которого будет только ухудшаться.
Инициативная группа граждан разослала письма с просьбой о помощи во все возможные инстанции — и в мэрию, и губернатору, и депутату Госдумы.
- Просим рассмотреть вопрос о снятии аварийного статуса с наших домов и обязать департамент управления имуществом произвести ремонтные работы в наших домах для сохранения их в пригодном для проживания состоянии, - говорится в обращении.
Тубдиспансер, располагающийся по соседству, не считается аварийным, хотя выглядит гораздо хуже
Фото: Евгений ЕГОРОВ
Судиться нельзя подождать
Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских отмечает: у жителей аварийных домов сейчас есть два варианта дальнейших действий.
- Теоретически жильцы, если они не согласны с признанием дома аварийным, могут опротестовать это решение в судебном порядке. С другой стороны, с 2024 года стартует новая программа по переселению из аварийных домов, и в нее войдут как раз те здания, которые были признаны аварийными до 31 декабря 2022 года. Поэтому их жителям стоит для себя решить, что для них предпочтительнее: идти в суд или участвовать в этой программе, - считает эксперт.
Редакция «КП-Самара» направила запрос в мэрию о причинах признания домов аварийными и дальнейшей судьбе квартала. Однако на момент публикации материала ответа не поступило.
"КП-Самара" будет следить за развитием событий.