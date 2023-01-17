«Ходила в лес и кричала от горя»: самарчанка боялась навсегда потерять мужа, но врачи сотворили чудо

Мужчину госпитализировали со множественными кишечными свищами Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Самарчанка боялась навсегда потерять мужа, но врачи сотворили чудо. Медики из больницы имени Пирогова спасли мужчину со множественными кишечными свищами, которые привели его на грань гибели. Тольяттинец поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии. Герои с белых халатах достали пациента «с того света». К счастью, самое страшное осталось позади. Сейчас волжанин проходит реабилитацию. Виталий и его жена Анна рассказали журналисту «КП-Самара», что им пришлось пережить в 2020 году.

«Я не помню, как оказался в больнице»

Виталий вместе со своей семьей живет в Тольятти. Поэтому при первых беспокойствах мужчина обратился за помощью к местным врачам. Летом 2020 года волжанина беспокоили боли в животе. Было назначено лечение, но, по словам мужчины, состояние лишь ухудшилось. Супруга решила показать Виталия самарским специалистам.

- Я сделала все, чтобы перевести его в больницу имени Пирогова. Меня не устраивал тот факт, что я просто теряю мужа. Я билась за него, я молилась, - рассказывает жена Виталия Анна.

В самарское медучреждение пациент попал уже в крайне тяжелом состоянии. Его организм был сильно истощен, мужчина был в забытьи. Его сразу госпитализировали в отделение реанимации.

-Честно, я даже не помню, как оказался в больнице, не помню и первые операции. Это был словно сон, - поделился с журналистом «КП-Самара» Виталий.

Виталию пришлось перенести 5 операций Фото: Анастасия ЗУБКОВА

«Прогнозировать эту болезнь невозможно»

Диагноз был поставлен почти сразу — спаечная болезнь брюшной полости .

-Это когда содержимое желудочно-кишечного тракта вытекает на поверхность кожных покровов неестественным путем. При этом возникают большие потери пищеварительных соков. Прогнозировать спаечную болезнь невозможно, - объяснил профессор кафедры хирургии СамГМУ Владимир Белоконев.

На помощь пациенту пришли не только врачи больницы имени Пирогова, но и областные специалисты.

-Неоднократно собирали консилиум. Привлекли специалистов разных профилей: терапевты, реаниматологи, хирурги. Пациента лично курировал и оперировал профессор и доктор медицинских наук Владимир Белоконев. Я думаю, что при помощи мультидисциплинарного подхода и клиентоориентированности удалось избежать худшего конца, - объяснил заместитель главного врача по лечебное работе Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова Дмитрий Храновский. - При таком диагнозе не всегда все заканчивается положительно. А наш больной смог вернуться к нормальной жизни.

Мужчина до сих пор находится под наблюдением врачей Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Жена приняла основной удар на себя

На лечение ушло несколько месяцев. Виталию пришлось перенести пять операций. Сейчас продолжается реабилитация. Тольяттинец старается вернуться к привычному образу жизни, занимается здоровьем.

-Он все также у нас наблюдается, приезжает на консультации. Мы проводим необходимые исследования и если нужно, то вносим корректировки в его лечение, - подчеркнул Дмитрий Храновский.

-Просто спасибо. За мной так ухаживали... даже нянчили. Ощущение, что я был под родительским присмотром. Это очень ценно, - говорит пациент.

По словам жены, Виталий боялся лишить свою семью кормильца. Мужчина серьезно переживал. Хоть и не подавал виду.

И все же, основной удар приняла на себя супруга. Женщина отдала своего мужа в руки профессионалов и просто надеялась на лучшее. Заботилась о семье, не спала ночами. Она не показывала свои переживания детям (их у пары трое — две дочки и сын) и старалась быть сильной.

-Это было невыносимо тяжело. Я просто уходила в лес и кричала там от горя, чтобы дети не видели, - вспоминает со слезами Анна. - Я так благодарна всему коллективу больницы имени Пирогова. Они дали силы бороться дальше. Я не чувствовала себя одинокой. Помню, из-за коронавирусных ограничений нельзя было посещать мужа, но мне звонили два раза в день. Я знала, как себя он чувствует. После каждой операции со мной говорил врач, делился прогнозами.

Сейчас жизни Виталия уже ничего не угрожает. Дети и жена внимательно следят за здоровьем мужчины. А медики больницы имени Пирогова стали тольяттинцу, как родные.