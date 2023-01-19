Окунуться в купель на Полевом спуске Волги пришли сотни самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на четверг, 19 января 2023 года, православные христиане в Самаре отметили Крещение Господне. По традиции в городе организовали купель на Полевом спуске Волги. Окунуться туда пришли сотни горожан. Рассказываем и показываем, как прошли Крещенские купания в Самаре 19 января 2023 года.

Спасатели дежурили всю ночь

Купель на Волге в Самаре начала работать вечером в среду, 18 января 2023 года. Там заранее сделали деревянные мостки и лестницы, установили ограждения и освещение, разместили палатки для переодевания и пункты обогрева. Словом, сделали все, чтобы Крещенские купания прошли безопасно.

За безопасностью во время Крещенских купаний следили спасатели, полицейские и медики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– На Полевом спуске организовано дежурство спасателей, полиции и медиков. Безопасность там обеспечивают более 110 человек и 22 единицы техники. Специалисты дежурили всю ночь и продолжат до 18:00 19 января 2023 года. Днем температура воздуха ожидается -10…-12 градусов, а воды – около +2 градусов, – рассказал начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

НА Полевом спуске заранее установили раздевалки и пункты обогрева Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

Девушки в бикини и мужчины с крепким торсом

В этом году окунуться в прорубь на Волге пришли много молодых людей. Девушки устроили настоящий показ мод. Купаться в сорочке или ночной рубашке, как было принято в старину, почти никто не стал. Некоторые заменили их на длинные футболки. Основная же масса представительниц прекрасного пола окуналась в освященную воду в купальниках: кто в слитных, кто в бикини. Мужчины – в плавках и шортах, демонстрируя крепкие торсы.

Девушки устроили настоящий показ мод, придя на Полевой спуск в купальниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кто-то пришел окунуться в купель на Полевой спуске в третий или даже двадцатый раз. Для них это уже стало традицией и способом обновиться как физически, так и морально. Еще одна причина – закаливание.

Среди тех, кто решил окунуться в прорубь на Волге, было много девушек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые же пришли в первый раз. После окунания в холодную воду они не могли вымолвить и слова – сразу же старались завернуться в полотенце и бежать в теплую палатку. Были и те, кто не ощутил морозной свежести – после проруби им было даже жарко.

Некоторые самарчанки окунались в длинных футболках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

– Вода прекрасная. Искупался очень хорошо. Все организовано хорошо. Люди не толпятся, всем места хватает. Раздевалки теплые, – поделился с «КП-Самара» один из участников Крещенских купаний на Полевом спуске.

Мужчины демонстрировали крепкие торсы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Тольятти в ледяной воде

К слову, перед началом мероприятия площадку посетила глава города Елена Лапушкина. Она проверила, как все организовано. А вот мэр Тольятти Николай Ренц пошел дальше – сам окунулся в купель, которую оборудовали в парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова.

Окунуться к Крещенскую купель решил и мэр Тольятти Николай Ренц Фото: администрация Тольятти

– Крещение Господне – это не только религиозный праздник, это праздник здоровья, хорошего настроения. Для кого-то – праздник смелых людей. Эта замечательная русская традиция не просто нас объединяет. Она позволяет становиться сильнее, здоровее, мужественнее и смелее, – отметил глава Автограда.

Как врач Николай Ренц заявил, что для здоровья кратковременный холодовой стресс очень полезен.

Напомним, те, кто не успел окунуться в Крещенскую ночь, еще могут сделать это. Купели в Самарской области будут работать и сегодня, 19 января 2023 года. По данным ГУ МЧС по Самарской области, безопасность на площадках обеспечивают более 1100 человек и свыше 300 единиц техники.

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