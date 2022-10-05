«Вкладываем свое тепло и любовь»: мастерицы из Тольятти шьют одежду для военных на Донбассе

За неделю существования проекта к нему присоединились сотни человек. Фото: правительство Самарской области

«Эта одежда согреет солдат даже в самый сильный холод, поскольку она пропитана теплом и любовью». Именно так отзываются о своих изделиях мастерицы из Тольятти. Девушки активно реализуют проект «Шьем для наших». Они собственными руками производят вещи, которые отправляются к героям, сражающимся за мир на Донбассе. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

«Начинали вдвоем, а сегодня нас несколько сотен»

Движение «Шьем для наших», действующее на территории Тольятти – еще молодое. Проект стартовал на прошлой неделе, 27 сентября. Штаб развернулся в творческой мастерской одного из кураторов движения – Ирины Сергеевой.

– Движение «Шьем для наших» – общероссийское, действует во многих городах. Мы наблюдали за ним и подумали: а почему бы не открыть подобное в нашем городе? Просто не смогли пройти мимо, – рассказала «Комсомольской правде» Ирина Сергеева.

Реализация проекта началась мгновенно. Сразу же пришла помощь от местных благотворителей – один из них прислал первый рулон ткани. Добровольцы приступили к процессу.

Работа в мастерских кипит практически круглые сутки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К волонтерству подключилась и дочь Ирины Сергеевой Софья. Девушка учится в университете, однако после учебы нередко заглядывала к маме в мастерскую. В один из таких дней Ирина сообщила дочери о новой важной работе: изготовлении вещей для героев СВО.

– Я просто не могла отказаться, остаться в стороне. Ведь все понимают, что сейчас очень важно объединиться, – рассказывает Софья.

Так движение стало на одного участника больше, а после к девушкам присоединились еще сотни единомышленников. Студентки, молодые мамы, женщины пенсионного возраста объединились, чтобы оказать свою, посильную помощь героям. Вся деятельность – на добровольных началах.

– Сегодня у нас около 79 швей и более 300 человек, желающих помочь. Кто-то занимается упаковкой, другие помогают деньгами, – поделилась Ирина Сергеева.

В проекте участвуют несколько сотен человек. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Составлять списки вещей помогли военные

Работа в проекте отлажена четко и строго. У каждого участника – свои обязанности. Одни делают выкройки, другие шьют, помогают доставлять материал, печатают этикетки, занимаются упаковкой. Люди участвуют в проекте «Шьем для наших» после работы и даже в ночное время. Понимают: их дело – очень важное.

– Нас становится все больше и больше. Многие шьют дома, а потом приносят нам. Те, кто работает, трудятся в свободное время, даже по ночам. Я шью после занятий, часто мои ученицы подключаются. Мы видим – люди хотят помогать, – отмечает Ирина Сергеева.

Одна из кураторов проекта Юлия Реутова часто шьет одежду для воинов по ночам. Накатывающая усталость мгновенно исчезает при мысли о том, что где-то далеко такой же уставший солдат облачится в изделия ее группы, наполненные теплом и любовью.

– Эта работа меня вдохновляет. И не только меня: мы не ожидали такого отклика, честно. Тольятти – город отзывчивый! Помощь получаем отовсюду – люди приносят ткани, расходные материалы, вещи, сделанные своими руками, переводят деньги, – рассказала Юлия Реутова.

Интересно, что денежные переводы, как правило, анонимные. Они сопровождаются емкими подписями: «Для наших», «Нашим ребятам» или просто «Помощь».

Что касается списка вещей, мастерицы шьют бойцам теплую одежду: термобелье, флисовые кофты, футболки, подшлемники, балаклавы, теплые носки и шапки.

– Поскольку приближается зима, в первую очередь мы начали с теплой одежды. Далее уже смотрим на наличие тканей. Также принимаем заказы от бойцов. Мы встречались с военными, составили список, – рассказывает «Комсомолке» Ирина Сергеева.

За неделю мастерицы Тольятти смастерили около 50-60 толстовок. Сейчас есть заказ на 1,5 тысячи мешочков для сухофруктов, около 200 повязок и ряд других вещей.

В основном мастерицы шьют теплые вещи: толстовки, шапки. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Это не бездушное производство, а вещи, сшитые с любовью»

К деятельности мастериц подключились и юные жители Тольятти. У детей своя, не менее важная задача: они пишут письма бойцам. Листки с заветными строчками ребята сворачивают в треугольники – так, как делали бабушки и дедушки в годы Великой Отечественной войны. Эти эмоциональные послания будут убраны в упаковки с вещами для бойцов. У мастериц уже есть договоренность с военкоматом, через который будут передавать вещи ребятам, отправляющимся в зону СВО.

– Я уверена, что своей деятельностью мы сможем подбодрить дух ребят, которые сражаются за мир на Донбассе. Наши изделия – это не бездушное конвейерное производство, а вещи, сшитые с теплом. Бабушки с такой невероятной любовью вяжут для бойцов носки, шапки. Вся наша деятельность – по любви, внутреннему позыву. Думаю, наши герои почувствуют эту заботу, – поделилась Ирина Сергеева.

Отметим, что деятельность движения «Шьем для наших» уже заметили в региональном правительстве. Во вторник, 4 октября, губернатор Самарской области лично навестил мастериц и ознакомился с их работой. Девушки признались, что объемы растут и им приходится сталкиваться с небольшими проблемами. Так, площадь помещения уже с трудом вмещает всех желающих помочь, поэтому нужно постараться найти новое, более просторное.

– Мы точно вам поможем. Спасибо, что взялись и делаете святое дело по зову души, по жару сердец, – отреагировал на слова волонтеров Дмитрий Азаров.

Не исключено, что движению также будет оказана поддержка в виде поставок дополнительного оборудования для шитья. Глава региона выразил уверенность, что душевный порыв тольяттинских мастериц поддержат в городах и районах всего региона. А в дальнейшем к проекту подключатся волонтеры, социально ответственный бизнес, частные предприниматели.

Деятельностью рукодельниц заинтересовались региональные власти. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Помочь участникам движения «Шьем для наших» могут абсолютно все жители Самарской области. Связаться с кураторами можно в официальной группе проекта в соцсети «Вконтакте», а также по номерам телефонов:

– 8 927-212-06-95 – Юрия Реутова, отвечает за вопросы материальной поддержки;

– 8 927-214-33-88 – Марина Князькова, распределяет работы среди всех желающих помочь с пошивом одежды;

– 8 902-289-64-47 – Ирина Сергеева, поможет с приемом материалов, отгрузкой готовых вещей.