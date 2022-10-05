«Безвинные жертвы, лишенные детства»: у стадиона «Самара Арена» высадили Аллею Ангелов в память о погибших детях Донбасса

Аллея Ангелов появилась у стадиона "Солидарность Самара Арена" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика беспощадна: с 2014 года на Донбассе погибли более 200 детей. За сухими цифрами стоят жизнь и смерть, боль и горе тысяч людей. Война, объявленная нацистами мирному населению, пришла в их жизнь бомбами с неба, минами под ногами, темными погребами, где нужно прятаться от разрывающихся снарядов. Она лишила детства, заставила мгновенно повзрослеть, а потом забрала и самое дорогое – жизнь.

В мае 2015 года в Донецке появился мемориальный комплекс в память о детях, погибших здесь в ходе военных действий. В июне 2017 тут появился и памятник детям Донбасса – мальчик смотрит в небо, прикрывая собой сестренку.

А 5 октября в Самаре вслед за 10 другими крупными городами страны появилась Аллея Ангелов. Около стадиона «Солидарность Арена» дети и взрослые высадили три десятка елей и можжевельников, чтобы они многие десятилетия напоминали живущим о безвинных юных жертвах, которых военные действия лишили не только детства, но и самой жизни.

С приветственным словом к собравшимся обратилась редактор "КП-Самара" Ольга Афанасьева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Обязаны сделать все, чтобы про эти жертвы не забыли»

Большой проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» 1 июня 2021 года запустили «Комсомольская правда» и Президентский Фонд культурных инициатив. Истории, трогающие до слез, помогли собрать военкоры «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин и Александр Коц. 5-летний мальчишка не вернулся с детского пляжа. 14-летний школьник попал под артобстрел, отправившись на свидание с девочкой из соседнего класса. В Дашу попал снаряд, которым обстреливали машины мирных жителей с белыми ленточками. Они буквально молили – не стреляйте, у нас дети. Не сработало.

В акции приняли участие представители власти и общественные деятели Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня на сайте https://alleyaangelov.ru/ собраны десятки историй маленьких ангелочков.

- У всех у них были увлечения и мечты, хобби, пятерки в дневнике, любимые игры, планы на жизнь, подростковые секреты, которые записывают только в дневник. Никто из них не хотел умирать. Но никому из них не оставили выбора, - отметила редактор самарского филиала «Комсомольской правды» Ольга Афанасьева. - Для нас важно, что участниками этого события сегодня становятся не только взрослые, но и школьники – ровесники тех детей, чьи жизни забрал нацистский режим. Тех, чьи мечты о счастливом будущем уже никогда не сбудутся. И мы сегодня обязаны сделать все, чтобы эта жертва никогда не была забыта. Эта аллея будет долгие годы напоминать жителям нашего региона о детях-ангелах, чью жизнь оборвали военные действия нацистов. И мы уверены, что каждый, кто побывает здесь, кто прикоснется душой к описанной нами истории, сделает все, чтобы столь ужасные преступления никогда не повторились.

Ученики школы №43 охотно подключились к высадке Аллеи Ангелов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы память жила

В акции приняли участие несколько десятков неравнодушных самарцев. Представители власти, общественные деятели, врачи, которым довелось поработать в ДНР. Хвойные саженцы заботливо высадили в заранее подготовленные лунки, полили водой и «подкормили» удобрениями, чтобы помочь деревцам вырасти.

На Аллею высадили три десятка саженцев хвои и можжевельника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы скорбим, но открывая эту аллею, увековечиваем память о тех детях, которые погибли на Донбассе, - отметил вице-губернатор Самарской области Юрий Рожин. - Ни одна жизнь ребенка не стоит больших событий, она гораздо ценнее. А здесь идет речь о сотнях, а по некоторым данным, даже о тысячах жизней. Каждый ребенок мечтает со временем вырасти, стать космонавтом, инженером, учителем, врачом. Но когда жизнь останавливается в раннем возрасте, эти мечты никогда не сбудутся. И жизнь их родных тоже замирает. Открывая эту аллею, мы хотим, чтобы память об этих детках жила.

Работа кипела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У входа на Аллею Ангелов появилась неброская памятная табличка. На фото – маленькая девочка, не по свей воле ставшая ангелочком, крепко прижимает к груди игрушку.

- Посвящается детям, погибшим на Донбассе с 2014 года в результате вооруженной агрессии украинских националистов, - гласит табличка. – С 2014 года на Донбассе погибли сотни детей. В их семьи пришло горе, невосполнимая утрата. В память о каждой оборвавшейся детской жизни учениками МБОУ школы №43 была высажена эта Аллея. Чтобы знали, чтобы помнили. Скорбим…

В акции охотно участвовали и взрослые, и дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Моим сверстникам сейчас непросто»

Память ровесников с Донбасса, которые уже никогда не повзрослеют, почтили и ученики самарской школы №43. Ребята горячо откликнулись на призыв педагогов и охотно сажали деревья.

- Я пришел сюда посадить деревья и почтить память погибших детей Донбасса,- рассказал ученик 9б класса Данила. - Моим сверстникам там сейчас непросто, у них идут боевые действия, они постоянно подвергаются опасности. Очень хочется, чтобы с ними все было хорошо, желаю им мирного неба над головой. Ученица 9а класса Настя признается – они с подругами живут неподалеку, и она собирается приходить приглядывать за этими деревьями.

- Мы сможем приходить навещать эти деревья, смотреть, как они растут, - говорит Настя. - Нам очень жаль наших сверстников на Донбассе и мы рады, что таким образом сможем сохранить память о них.

Открытие памятной таблички почтили минутой молчания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор школы №43 Виктория Пистолетова отметила – учебное заведение уже не первый год сотрудничает со школой в ДНР.

- Мы сотрудничаем со школами Донбасса с 2014 года, - рассказала она. - Мы принимали первых беженцев с Украины еще в те годы. И когда в феврале встал вопрос, где учиться детям, прибывающим с Донбасса, я сама звонила в департамент и говорила – школа №43 готова это сделать. И сейчас весь наш педагогический коллектив делает все, чтобы эти ребята получали образование так же, как и самарские школьники, чтобы им было комфортно.

Виктория Пистолетова заверила - ученики школы №43 школы возьмут шефство над Аллеей Ангелов и будут бережно ухаживать за деревьями.

Трогательная песня в исполнении артистов театра "Задумка" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СКАЗАНО

Председатель комитета Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина:

- Как женщина, как мать, как человек, который был в городе Снежное ДНР и видел тех детей, которые пережили ужасы восьмилетнего нацистского давления, я могу сказать только одно – у этих детей другие глаза. Первоклассники, конечно, не помнят, а ребята постарше… В их глазах соединились радость детства и очень быстрое взросление. Поэтому мы обязаны помнить о детях, которые там погибли, мы обязаны передавать эту память своим потомкам. В генетическом коде русского человека заложена память, и эта память очень сильна именно на такие события. Поэтому я благодарна организаторам за такую акцию.

Председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев:

- Самое дорогое, что есть у человека, – это жизнь. Самое дорогое, что есть у семьи, - это дети. Для меня, человека мирной профессии, учителя, события, происходящие на Донбассе, - личная трагедия. Каждая беда, которая приходит в дом моих соотечественников, это мое личное горе, особенно когда страдают и погибают дети. Когда мы в школах на истории отечества говорили о трагедиях человечества, о лихолетье Великой Отечественной войны, самой жестокой и беспощадной войны, мы и в страшном сне не могли представить, что пройдет время и нам придется на сегодняшних примерах говорить о мужестве и героизме и говорить о трагедиях.

В высадке Аллеи Ангелов приняли участие десятки человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова

- Аллея Ангелов станет знаковым местом для нашего города. Здесь я вспоминаю стихотворение Роберта Рождественского «Подслушанный разговор» и пронзительные строки: «Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?». Эта Аллея Ангелов будет нам напоминать о том, что мы должны сделать все, чтобы наши дети, внуки успели вырасти и уверенно шли по жизни. А еще хочу отметить: СВО показала, какова роль журналиста сегодня. Люди ждут правдивую информацию, и это сегодня особенно важно – победить и на информационном поле.

Координатор Бюро расследований ОНФ в Приволжском федеральном округе Вадим Нуждин:

- Я с трудом сдерживал слезы. Я пережил эту трагедию как свою, когда готовился в марте прийти в школу №176, где учится моя младшая дочь, чтобы рассказать параллелям средних и старших классов, что на самом деле происходит на этой территории. Во время подготовки урока я посмотрел фотографии детей, которые присутствуют на Аллее Ангелов на Донбассе, и не мог остаться равнодушным. И когда детям в школе показывал эти фото, я видел, как у ребят наворачиваются слезы, они действительно начали понимать, что это происходит не где-то с кем-то, а с их сверстниками, с такими же детьми, которые так же ходили в школу, начинали жить и думали о будущем.

Эксперт Института регионального и муниципального развития , депутат Собрания представителей Кошкинского района Самарской Области Максим Юбкин:

- На протяжении восьми лет мы видим несправедливость, которая творится в мире, очень тяжелую геополитическую обстановку. Высадив Аллеи Ангелов в 11 городах России мы показали, что никто не забыт, ничто не забыто, что мы сделаем все, чтобы наши потомки помнили о трагедии на Донбассе.

Депутат Самарской губернской думы Александр Степанов:

- Очень важно, что в высадке Аллеи Ангелов принимают участие дети. Теперь каждый раз проходя мимо этого места они будут говорить – смотри, я здесь посадил дерево. Будут помнить, что такое Аллея Ангелов. Самарская область делает много для сплочения и объединения людей, и, в первую очередь, подрастающего поколения. Такие акции для этого очень важны, ведь как ни крути, мирная жизнь все равно вернется. И очень важно, чтобы мы помнили об этой беде и не оставались равнодушными.

Ученики школы №43 возьмут шефство над аллеей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Самарского художественного музея Алла Шахматова:

- Такие акции, как высадка Аллеи Ангелов, очень важны. С 2018 года мы очень дружим со школой №6 города Донецка. Тогда к нам приезжали эти дети, в музее была выставка «Война глазами жителей Донбасса». Ребята впервые пересекли границу и влюбились в Самару. Спросили меня – а вы приедете к нам? И я пообещала, что приеду. В 2019 году была уже выставка в Донецке – жизнь Самары глазами детей Донбасса. И я точно знаю, что в школе искусств №6 все дети мечтают жить под мирным небом.

Врач-травматолог Александр Шерстобитов:

- Я был в командировке на Донбассе с 16 августа по 30 сентября, работал в городе Снежном в качестве врача-травматолога-ортопеда, в стационаре и амбулаторно оказывал помощь братскому народу. Приходилось лечить и деток, были пациенты с травмами, были профилактические осмотры в детсадах и школах. Регион восемь лет находится в условиях боевых действий, и пациентам там очень нужна качественная медицинская помощь. Конечно, там очень ждут мира, а мы своих не бросаем. Уверен, что посадка Аллеи Ангелов – очень правильное дело, ведь человеческая смерть – это вообще трагедия, а смерть детей во время военных действий – трагедия вдвойне. И очень правильно, что их память будет увековечена.

Директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова:

- Высадка деревьев – очень символична. Аллея будет жить много лет, привезем сюда своих детей, внуков, расскажем им, кому она посвящена. Поэтому я с радостью приняла приглашение. Эта акция для меня не посторонняя, уже несколько лет мы дружим с донецкими детьми, донецкими учителями. Я безмерно уважаю их за мужество заниматься с детьми очно в таких сложных условиях.

Врач-офтальмолог Алексей Емашев:

- Я месяц проработал в Снежном в ДНР, помогал и мирному населению, и тем, кого привозили с фронта. Там очень не хватает врачей, тем более такого уровня, как в Самаре. Например, врача-офтальмолога там не было четыре года! В день приходилось принимать по 30-35 пациентов, работали шесть дней в неделю – всего за время командировки удалось помочь более чем 800 пациентам. Я охотно откликнулся на приглашение принять участие в высадке Аллеи Ангелов. Это правильно, это память. А про такое забывать нельзя

Полный фоторепортаж с высадки Аллеи Ангелов можно посмотреть тут.