Выплаты мобилизованным и расселение из-за метро: справляется ли бюджет Самарской области с нагрузкой

За год бюджет Самарской области вырос на 70% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области начинается работа над проектом главного финансового документа на следующий год. Какова ситуация с бюджетом региона сегодня, планируется ли увеличение бюджета региона в следующем году, как будет компенсироваться жилье людям, попавшим в зону строительства метро – об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

Бюджет вырос на 70%

- В Самарской области растут расходы на образование?

- Да, естественно. Если говорить про развитие материально-технической базы, могу сказать, что за последние 5 лет у нас с нуля построено образовательных учреждений больше, чем за предыдущие 25 лет. Сейчас большой акцент ставится на капитальный ремонт. Изначально заявки были поданы на 34 образовательных учреждения в ближайшие 3 года, и 21 из этих заявок уже утверждена.

- Обычно происходит профицит бюджета, и Дума собирается и решает, куда направить переизбыток средств. В этом году такая же ситуация?

- 1 ноября прошлого года проект бюджета был внесен в Думу на 2022 год, и с тех пор мы 4 раза пересматривали его, и каждый раз - в сторону увеличения. Если мне кто-то сказал в марте, что наш бюджет будет таким, каким он является сейчас - я бы просто не поверил. Изначально расходная часть нашего областного бюджета в ноябре прошлого года планировалась на уровне 185 миллиардов рублей. Сейчас с учетом всех поправок, с учетом всех трансфертов из федерального бюджета она составляет 322,6 миллиарда рублей. Рост больше, чем на 70%. Основная масса увеличения этой доходной части это, прежде всего, трансферты из федерального бюджета. Мы в этом году их получили 92 с лишним миллиарда рублей. Для понимания, в прошлом году эта цифра была 57 миллиардов рублей, а 5 лет назад, когда впервые Самарская область начала получать достаточно серьезные ресурсы в рамках подготовки к Чемпионату Мира, у нас самый большой уровень поддержки был в 2017 году. Тогда мы из федерального бюджета получили 21 миллиард рублей - сейчас 92.

- Вы как-то сказали, что эффективность депутатов определяется по количеству денег, которые они приносят в регион. Депутаты в этом участвуют?

- Да, но в первую очередь это работа губернатора и работа тех руководителей региональных, которые отвечают за реализацию национальных проектов. Принцип очень простой - если те заявки, которые были изначально заложены, выполняются вовремя и качественно, тебе финансирование увеличивается, а если ты взялся и не выполняешь, то заявки сокращаются.

«Налоговая база увеличилась»

- Это увеличение связано с поступлениями из федерального бюджета, а что с тем, что поступает на территорию Самарской области, по сравнению с прошлым годом?

- Увеличение также идет. Если смотреть по основным источникам доходов - это налог на прибыль, и налог на прибыль, поступающий от предприятий Самарской области, если взять текущий год, увеличение составило 14%. Если взять увеличение по налогу на доход физических лиц, собственно, зарплат с доходов малого бизнеса, поступления с этих налогов увеличились на 15%. Имущественные налоги тоже дали прибавку, но не существенную. Идет увеличение налоговой базы.

- В сентябре начинается верстка бюджета на будущий год, это так?

- Верстка начинается гораздо раньше. На днях в Совете Федерации проходило нулевое чтение федерального бюджета 2023 года на период до 2025 года, так что бюджетный процесс уже во всю идет. До 1 ноября нам должны внести региональный бюджет на рассмотрение Самарской Губернской Думы, и дальше нас ожидает месяца полтора плотной работы над бюджетом.

«Градус кипения упал»

- Из-за строительства станции метро «Театральная» под снос попало 69 домов. Вы приняли закон об обеспечении жильем граждан, чья недвижимость попадает под снос при строительстве станции. Конфликт исчерпан, люди довольны?

- Градус напряжения резко упал, потому что если там были случаи, когда за человеком числится 6 квадратных метров, 5 квадратных метров, причем в аварийном, ветхом жилье, рыночная стоимость которого составляет 300-350 тысяч рублей. По федеральному законодательству мы могли только компенсировать эти расходы, и, соответственно, на 350 тысяч рублей понятно, что никакого жилья в Самаре приобрести невозможно, ну, и не только в Самаре, наверное. Поэтому было принято решение о компенсационных выплатах. Там два варианта: первый - по квадратным метрам, либо на жилье, на семью. Соответственно, максимальная выплата на семью составляет 2 миллиона 300 тысяч рублей. Для понимания, когда мы обсуждали этот вопрос на одном из заседаний комитета, я в поисковике Авито набрал, что на эти средства можно купить, возможно ли купить это жилье недалеко от того места, где люди проживали, потому что все говорили, что вы уедете далеко, в Кошелев, Южный город. В поисковике выскочило 43 варианта, я нашел приличный вариант жилья 37 квадратных метров, однокомнатная квартира с ремонтом, с хорошим, приличным ремонтом за 2 миллиона 100 тысяч рублей, так что вещь вполне реальная. Второй вариант - по квадратным метрам, исходя из стоимости жилья. 70-71 тысяча рублей за квадратный метр - это средняя рыночная стоимость жилья по Самаре.

- Получается, вопрос решен?

- Думаю, отдельные какие-то эксцессы возможны, даже при самом идеальном варианте всегда остаются недовольные, но то, что градус кипения этой темы резко упал в течение буквально двух недель - это факт. Губернатор решил сразу две вещи. С одной стороны, это завершение того колоссального инфраструктурного проекта, который начался 30 лет назад (строительство метро). Без окончания пропускная способность и количество людей, которые пользуются метро было существенно ниже, чем это будет, потому что люди оставались на полпути, не доехав до центральной части города, пересаживались – и загрузка метро резко падала. С другой стороны, мы вместо компенсационных мер, на самом деле, меры социальной поддержки приняли.

- Вторая тема - еще одно расселение грозит людям, которые попадают в зону продления улицы Аврора от Московского шоссе до Ново-Садовой. Как им быть?

- Там тот же самый принцип рассматривается для решения этой проблемы.

- Получается, будет принят отдельный закон?

- Закон не применяется к конкретному объекту, он применяется к конкретному сроку. Мы, соответственно, закон продлили.

- Закон был принят на определенное время?

- Да. Мы можем планировать бюджетные расходы только на срок бюджетного планирования. В сметную стоимость должны быть заложены те средства, которые рассчитаны на компенсацию стоимости жилья с учетом той практики, которую мы уже наработали.

- Когда начнется продление улицы Аврора?

Начало запланировано в следующем году. Работы должны занять около 1,5 лет. Примерно 30% той суммы, которая в следующем году должна быть выделена на строительство, мы перекинули со следующего года на этот, потому что там уровень готовности около 90%. К концу года точно будет завершено.

Резервный фонд губернатора увеличили вдвое

- Мобилизованным полагаются выплаты из региональных бюджетов и меры социальной поддержки их семьям. Насколько серьезен ущерб для бюджета?

- На сегодняшний момент все меры поддержки, относящиеся к мобилизованным, все вопросы решаются с губернатором. Когда вся эта кампания начиналась, мы увеличили резервный фонд губернатора, чтобы можно было оперативно реагировать на эти вещи. Среди тех 124 мер социальной поддержки, которые работают в Самарской области, законодательно прописанных пока нет. Если понадобится, будем их вносить, но не быстро, это достаточно серьезный вопрос.

- Губернатор всегда выбирает свой резервный фонд?

- Не всегда. В этом году мы резко его увеличили в два раза, потому что в феврале началась специальная военная операция. Мы понимали, что ситуации могут быть самые разные, и возможны передвижки бюджета, которые необходимо проводить очень оперативно. Для этого и был увеличен объем средств, которыми оперирует губернатор без согласования.