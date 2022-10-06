«Мы в вас верим, возвращайтесь с победой!»: самарские школьники пишут письма бойцам на Донбасс

Самарские школьники отправили более тысячи писем и открыток бойцам на Донбасс. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

В непростые времена на крепкие мужские плечи ложится ответственность за защиту страны и мира в городах и селах, за жизни слабых, за оборону рубежей. Вдали от родного дома бойцам особенно важно знать, что их любят и ждут, что те, кого они защищают, всегда готовы поделиться душевным теплом. С февраля 2022 года школьники из Самары пишут письма солдатам на Донбасс. За это время ребята и девчата с помощью неравнодушных волонтеров отправили бойцам уже более тысяч открыток.

«Главное, что дома вас ждут»

В каждой строчке, написанной детским почерком – трогательное беспокойство, искреннее тепло и пожелание вернуться домой с победой.

- Дорогой наш боец, солдат, защитник! От всей души желаем тебе и всем нашим ребятам здоровья и удачи, верных боевых товарищей! И конечно же, вернуться быстрее домой с победой! – пишет ученица самарской гимназии №54 «Воскресение» Катя.

Дети не жалеют теплых слов. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Дети нередко вспоминают уроки истории и рассказы родных о Великой отечественной войне.

- Дорогие солдаты, рядовые и офицеры! Мой прадед воевал на войне, он много рассказывал про боевых товарищей. Самое главное-что вас дома ждут! Желаем вам разгромить всех врагов и вернутся домой! – пишет ученица самарской школы Юлия.

«Приезжайте в гости»

Некоторые ребята уверены, что вдохновить бойцов смогут слова знаменитых полководцев.

- Дорогие наши защитники Отечества! Великий русский полководец Суворов сказал в трудную минуту: «Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая — на величайшую храбрость и высочайшее самоотвержение войск. Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Но мы — русские! С нами Бог!». Мы верим в вашу ПОБЕДУ, - пишет ученик гимназии Максим.

Ребята желают бойцам скорейшего возвращения домой с победой. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Школьники даже приглашают солдат к себе в гости после возвращения в родные края.

- Вы - наши герои, наши защитники! Мы с вами сердцем и душой! Возвращайтесь с победой!

- Приезжайте к нам в гости! – приглашают ребята из села Подбельск Похвистневского района.

Все письма собирают волонтеры партийного центра «Единой России» и активисты «Молодой гвардии». Вместе с гуманитарной помощью, теплыми вещами, продуктами бойцам доставляют и эти маленькие открытки, наполненные большим теплом детских сердец.

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