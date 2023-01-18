На Бали мечтала о Волге и ледяной воде: самарские моржи поделились удивительными историями

Моржи готовы окунаться в любую погоду, даже в лютый мороз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году Крещение Господне приходится в канун 19 января. В канун праздника журналист «КП-Самара» пообщалась с людьми, которые окунаются в ледяную воду регулярно. Самарские моржи поделились личными историями и рассказали, как их увлечение помогает поддерживать здоровье, радоваться наступлению холодов и даже экономить на коммунальных услугах.

Наталья Маженкова говорит, что моржевание сделало ее счастливым человеком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Разденьтесь и окунитесь в ледяной воде, теплее станет!»

Наталья Маженкова, домохозяйка

11 лет назад шла я осенью из бассейна. И вдруг подумала:

- А почему бы не искупаться в Волге?

Холод я любила всегда, но от погружения в реку ощущения были совершенно новые, непривычные. Захотелось повторить. Так я стала ходить регулярно. Так спонтанное решение легло в основу привычки.

В начале ноября попала в суровую погодку: снег с дождем, ветрище. Тем не менее, плохая видимость открыла мне глаза и я разглядела то, что раньше не замечала:

- Вот же, на набережной домик есть!

Выяснилось, что в нем можно и переодеться, и согреться, и чаю выпить.

За годы моржевания я заметила, что стала спокойней. И позитивней. Ни очереди в поликлинике, ни общественный транспорт, ни бытовые конфликты - ничего не задевает. Я не злюсь, не повышаю голос.

Окунаюсь ежедневно. Прихожу обычно в 8.30. Время уже не ранее, поэтому людей, которые прогуливаются по Волге, больше. Многие снимают на телефоны, некоторые еще спрашивают, поеживаясь:

- А вам не холодно?

Я всегда советую:

- А вы разденьтесь, окунитесь. И вам гораздо теплее станет!

Во вторник вот, 10-го января, в самый лютый мороз пришли двое парней: мол, никогда раньше не окунались, а вот именно сегодня хотим попробовать.

Так один из них, бежал после погружения в прорубь к домику и кричал:

- Я счастлииивый человек!!!

Видимо, у них это был импульсивный поступок. Перед Крещением я же советую подготовиться и учесть важные для новичков рекомендации:

- не бояться, не нервничать;

- поесть часа за 2 до погружения в прорубь - ведь это как тренировка, организм не стоит перегружать тяжелой пищей;

- сразу после лучше выпить горячего чая;

- нырять надо на выдохе! Некоторые нервничают и делают это на вдохе, из-за чего вероятность, что перехватит дыхание - больше;

- если пришли к проруби и сильно замерзли, то лучше сначала согреться.

Ольга Васильева теперь с нетерпением ждет зиму, которую раньше не очень любила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Воде надо отдаться, как любимому мужчине»

Ольга Васильева, фотограф

Помню этот день. 9 января прошлого года. Села в машину, и почувствовала, что муторно на душе. Захотелось сделать что-то неожиданное, импульсивное, новое.

- В прорубь окунусь! - подумала.

И эта мысль не оказалась проходной. Из тех, что промелькнут и не вспомнишь. Я зацепилась за нее, как за спасительную соломинку, и решила задумку реализовать. Причем в тот же день, не откладывая. Позвонила подруге, попросила компанию составить. Мы встретили красивого, крепкого седовласого мужчину, который представился Леонидом Павловичем. Как узнали позже, он - один из местных моржей-старожилов.

- Мы новенькие. Посоветуете нам что-то? - спросили мы его.

- Раздевайтесь. Проходите к проруби, окунитесь в воду и отдайтесь ей, как любимому мужчине, - рекомендация нас удивила.

Уж не знаю, насколько получилось последовать совету - было очень волнительно, но из проруби я вышла другим человеком: бодрым, улыбающимся.

Леонид Павлович сказал:

- Когда начинаете, то надо с недельку походить ежедневно. Тогда поймёте - ваше это или нет.

Я так и сделала. Втянулась. Когда сезон подходил к концу, впервые в жизни жалела, что зима заканчивается. А следующую я уже ждала с нетерпением.

Стоило начать окунаться, как появилась энергия, радость - новое состояние. И к нему начали «намагничиваться» интересные события, невероятные люди, жизненные перемены. Так, вскоре после моего знакомства с ледяной водой я встретилась с фотографом, вдохновившим меня на новый профессиональный путь. В 40 лет я нашла в себе смелость уволиться с работы по найму, тоже начала снимать. Очень горю своей новой работой. Верю, что меня ждут и другие хорошие перемены.

Роберт Шакиров со смехом говорит, что теперь может экономить на коммунальных платежах: дома он моется холодной водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Отключение горячей воды мне теперь нипочем»

Роберт Шакиров, операционный директор сети кофеен

В прорубь шесть лет уже окунаюсь. До 16-го года закалялся дома, а потом решился на прорубь. Крещения не ждал, выбрал обычный зимний, морозный денек. Первый раз перехватило дыхание, но мне говорили, что такое может случиться. Спокойные вдох-выдох помогли.

В сезон я хожу сюда практически каждый день. На какие-то рекорды я не нацелен, но иногда хочется проверить себя на прочность, попробовать что-то новое. Так я начал плавать в холодной воде на короткие дистанции, а в прошлом году просидел в проруби 9 минут.

Я люблю тепло, но и холод теперь переношу совершенно спокойно. Моюсь всегда только холодной водой, так что отключение горячей мне нипочем. Не расстраиваюсь я и в период всеобщего осеннего ожидания «когда же дадут отопление».

У меня шестеро детей - четыре дочери и двое сыновей. Регулярно компанию мне составляет только старший. Рад, что он приобщился, а на остальных членов семьи я не давлю - каждый приходит к этому сам.

Екатерина Гурьева на Бали мечтала о проруби и ледяной воде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Отдыхала на Бали и думала, когда же окунусь в Волге»

Екатерина Гурьева, юрист

Как-то отдыхала с семьей в Крыму, и, купаясь в море, почувствовала, что «поймала» холодное течение. Так понравилось это ощущение, что, вернувшись в Самару, решила ходить на Волгу. Начала в августе 2019 года, и плавно «входила» в зимний сезон, стараясь не пропускать ни одного дня. В свое новое увлечение очень втянулась. Настолько, что была на каникулах на Бали и думала:

- Когда же уже можно в Волге окунуться?!

Так сложилось, что у меня обострился хронический гайморит. Но я не испугалась. Вылечилась и в следующем году снова начала с конца лета приходить. С тех пор никакие недуги не беспокоят. Открыла для себя еще плавание в холодной осенней воде, в командном заплыве на 50 метров даже заняла первое место.

Замечаю, что стала гораздо стрессоустойчивей. Вот дети уроки не хотят делать, раньше бы обязательно поругаться тянуло. А сейчас пойду, окунусь и все домашние переговоры только в мирном ключе!