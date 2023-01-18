Татищев хотел назвать будущий город Тольятти Епифанией в честь праздника Крещения

Ставрополь-на-Волге мог называться Епифанией
Праздник Крещения имеет непосредственное отношение к истории Тольятти. Если бы была поддержана идея основателя города Василия Татищева, он назывался бы Епифанией. Журналист «КП-Самара» узнал подробности у краеведов.
Крепость, которую впоследствии назвали Ставрополем, была основана как поселение для крещеных калмыков. Причем изначально она должна была появиться на месте слияния рек Самара и Ток, где теперь располагается город Бузулук Оренбургской области.
- В 1734 г. в Санкт-Петербург прибыл знатный калмык Баксадая-Дорджи со своей женой Церен-янжи. Оба они приняли крещение и получили имена Петр и Анна Тайшины. В 1736 г. Петр Тайшин ходатайствовал в Коллегию иностранных дел, чтобы ему отдали в управление всех новокрещеных калмыков, проживавших в разных слободах, и просил поселить их за чертой Закамской укрепленной линии, - рассказывает краевед Игорь Махтев.
Хотя прошение Петра Тайшина было удовлетворено, сам он нового поселения не увидел, так как вскоре скончался. Управлять крещеными калмыками императрица Анна Иоановна поручила его вдове.
Анна Тайшина уже отправилась на место будущей крепости – к слиянию рек Самары и Тока - вместе с полковником Андреем Змеевым. Но в этот момент в Самаре умирает руководитель Оренбургской экспедиции Иван Кирилов. Вместо него на эту должность назначают Василия Татищева. И тот переиначивает все по-своему.
- Татищев переносит основанный Кириловым город Оренбург на новое место (изначально он строился на месте нынешнего Орска), а калмыков решает поселить в урочище Кунья Воложка, где и была для них под руководством Змеева построена крепость, - поясняет Игорь Махтев.
По замыслу Татищева, имя новой крепости должно было быть связано с темой крещения. Дальше ассоциации были, по всей видимости, такие. Христианский праздник Крещения Господня также традиционно именовался Богоявлением или просто Явлением, что по-гречески звучит как Епифания.
Именно Епифанией Татищев и хотел назвать новое поселение. В то же время полковник Змеев предлагал другое имя крепости – Ставрополь, что в переводе с греческого означает «город креста». Тема крещения в этом варианте также звучит, и именно предложение Змеева одобрили в столице. Тем более что Татищев к тому времени уже оказался в немилости у императорского двора.
Как бы ни было, оба имени - и Епифания, и Ставрополь – связаны с Крещением, а значит, для жителей Тольятти дата 19 января обретает дополнительный исторический смысл.