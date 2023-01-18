Татищев хотел назвать будущий город Тольятти Епифанией в честь праздника Крещения

Ставрополь-на-Волге мог называться Епифанией

Праздник Крещения имеет непосредственное отношение к истории Тольятти. Если бы была поддержана идея основателя города Василия Татищева, он назывался бы Епифанией. Журналист «КП-Самара» узнал подробности у краеведов.

Поселение для калмыков

Крепость, которую впоследствии назвали Ставрополем, была основана как поселение для крещеных калмыков. Причем изначально она должна была появиться на месте слияния рек Самара и Ток, где теперь располагается город Бузулук Оренбургской области.

- В 1734 г. в Санкт-Петербург прибыл знатный калмык Баксадая-Дорджи со своей женой Церен-янжи. Оба они приняли крещение и получили имена Петр и Анна Тайшины. В 1736 г. Петр Тайшин ходатайствовал в Коллегию иностранных дел, чтобы ему отдали в управление всех новокрещеных калмыков, проживавших в разных слободах, и просил поселить их за чертой Закамской укрепленной линии, - рассказывает краевед Игорь Махтев.

Хотя прошение Петра Тайшина было удовлетворено, сам он нового поселения не увидел, так как вскоре скончался. Управлять крещеными калмыками императрица Анна Иоановна поручила его вдове.

С предгорий Урала - на Волгу

Анна Тайшина уже отправилась на место будущей крепости – к слиянию рек Самары и Тока - вместе с полковником Андреем Змеевым. Но в этот момент в Самаре умирает руководитель Оренбургской экспедиции Иван Кирилов. Вместо него на эту должность назначают Василия Татищева. И тот переиначивает все по-своему.

- Татищев переносит основанный Кириловым город Оренбург на новое место (изначально он строился на месте нынешнего Орска), а калмыков решает поселить в урочище Кунья Воложка, где и была для них под руководством Змеева построена крепость, - поясняет Игорь Махтев.

В честь Крещения

По замыслу Татищева, имя новой крепости должно было быть связано с темой крещения. Дальше ассоциации были, по всей видимости, такие. Христианский праздник Крещения Господня также традиционно именовался Богоявлением или просто Явлением, что по-гречески звучит как Епифания.

Именно Епифанией Татищев и хотел назвать новое поселение. В то же время полковник Змеев предлагал другое имя крепости – Ставрополь, что в переводе с греческого означает «город креста». Тема крещения в этом варианте также звучит, и именно предложение Змеева одобрили в столице. Тем более что Татищев к тому времени уже оказался в немилости у императорского двора.

Как бы ни было, оба имени - и Епифания, и Ставрополь – связаны с Крещением, а значит, для жителей Тольятти дата 19 января обретает дополнительный исторический смысл.