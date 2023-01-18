Смывали с себя «нечистую силу»: историк рассказал, как отмечали Крещение в Самаре в XIX веке

Наши предки окунались в прорубь, чтобы смыть святочные "бесчинства" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на Крещение сотни самарцев отправятся на Волгу окунуться в прорубь. Кажется, что так было всегда. Однако краеведы уверяют: это вовсе не так. Массовое купание в проруби на Крещение не является исторической традицией. Краеведы рассказали журналисту "КП-Самара", как отмечали этот праздник жители Самары в XIX веке.

Ныряние в прорубь – «новодел»?

Уже не первый год в обществе идут споры о том, откуда пошел обычай окунаться в прорубь на Крещение в ночь на 19 января. Очевидно, что традиция эта уходит корнями в глубь веков, но массовое распространение в России она получила уже в 90-е годы XX века.

Понятно, что в советский период религиозные ритуалы не поощрялись государством. И, по свидетельствам историков, крещенские купания в СССР нередко маскировались под кружки моржевания и закаливания.

При этом в самой Русской православной церкви к обычаю нырять на Крещение в прорубь относятся без особого одобрения, так как он исторически не связан с христианскими традициями. По мнению священнослужителей, достаточно окропиться освященной водой, набранной в иорданях при храмах.

Смыть с себя «нечистую силу»

А как отмечали Крещение наши земляки в дореволюционные времена? Купались ли наши предки в проруби в крещенскую ночь?

- Купались, но явление это не было таким массовым, как сейчас. И к церковным обрядам это не имело отношения, - поясняет самарский историк и краевед Игорь Махтев.

Ныряние в прорубь венчало собой прочие святочные развлечения, восходящие к дохристианским народным традициям. И именно те, кто участвовал в этих забавах, далеко не всегда безобидных, затем стремились поскорее смыть с себя в проруби «нечистую силу».

Курник – украшение стола

Исторические свидетельства сохранили описание и других обычаев, которые соблюдали самарцы на Крещение и в предшествовавшие дни.

- С рождественского сочельника до крещенского метут свои хаты, начиная от дверей (порога) к переднему углу, под образа, и все это время сора не выкидывают; в крещенский же сочельник жгут этот сор, и золу от него оставляют до весны, и когда выезжают пахать, то смешивают эту золу с хлебными семенами, для того, чтобы не было пустых колосьев и сорных трав, - так описывают современники одну из таких традиций.

Некоторые крещенские обычаи самарцев запечатлены в книге, изданной в 1895 году

Сохранились также описания блюд, которые было принято готовить и есть на Крещение.

- В деревнях самарского уезда традиционными праздничными блюдами были сладкие каши, блины, соленья и курник – главное украшение праздничного стола. Причем курники готовили в разных деревнях по-разному. Так, например, в Липовке курник пекли с говядиной и курятиной, а в Дмитровке с кашей и яйцами, потому липовцы в насмешку прозвали дмитровцев «кашниками». Те же острые на язык липовцы жителей деревни Садков прозвали «куженьками», так как они часто пекли ватрушки (куженьки), - писала этнограф Евгения Всеволожская в своей книге «Крестьянский быт Самарского уезда», изданной в 1895 году.

Автор книги отмечает и отличие поминального пирога от праздничного. На Крещение и другие праздники верх у выпечки непременно был не сплошным блином, а с плетеным узором.