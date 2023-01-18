«Спасибо, дядя Саша»: при обстреле в Макеевке погиб участковый, которого любило все село

Семья и друзья попрощались с товарищем на родной земле. Фото: соцсети

В среду 18 января в Самарской области в последний путь проводили бойца Александра Апешина. Участник специальной военной операции, много лет проработавший участковым в селе Тимашево Кинель-Черкасского района, погиб в новогоднюю ночь в Макеевке. О трагедии односельчане Александра сообщили в социальных сетях.

«Тимашево без Апешина — не Тимашево»

В Тимашево Александра Апешина знают все. Ветеран МВД, член «Боевого братства» и участник боевых действий на Северном Кавказе, Александр Владимирович долгие годы трудился в родном селе на посту участкового уполномоченного полиции. Искренне уважал и любил тимашевцев. И ему отвечали тем же. В селе его называли не иначе как "дядя Саша". Он был грозой местных хулиганов и ревностно стоял на страже порядка, не давая односельчан в обиду. Пост о смерти любимого участкового не оставил земляков равнодушными.

-Земля пухом нашему вечному участковому, - пишет Светлана Нардюжева.

- Хороший человек, лично с ним работал. Был грозой тимашевских хулиганов, - делится Александр Селиванов.

Вера Болобан вспоминает, что участковый всегда приходил на помощь ее семье.

- Папаня как захулиганит, мама сразу милицию вызывала. А кого звать? Конечно, Сашку Апешина, Апешин быстро на все реагировал, всегда помогал. Хороший мужик был!

А Ольга Литвинова уверена: Александр навсегда останется в памяти односельчан как добрый, порядочный, ответственный человек и настоящий Герой.

- Тимашево без Апешина - не Тимашево. Спасибо вам за все, дядя Саша! - пишет Анна Краснова.

Прощальная процессия растянулась на всю улицу

«Одним из первых стал добровольцем»

Как рассказывают односельчане, Александр был одним из первых жителей Кинель-Черкасского района, кто добровольно изъявил желание принять участие в специальной военной операции. В зону СВО он отправился еще в марте 2022 года. Спустя два месяца вернулся домой. А после объявления частичной мобилизации вновь отправился на помощь боевым товарищам. Эта поездка, к сожалению, оказалась последней. Волжанин погиб в свой официальный день рождения, 1 января ему исполнилось 53 года.

У мужчины остались жена и дочери. Семья и товарищи попрощались с бойцом на родной земле. Траурная процессия из односельчан, которые пришли проводить любимого участкового в последний путь, растянулась по всей улице.

Сегодня имя Александра Апешина имя украшает список почетных жителей села Тимашево, и память о нем останется в сердцах односельчан навсегда.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Александра Апешина.