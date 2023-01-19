«Вдохновил подозрительный мужик в кафе»: режиссер из Тольятти получил престижную награду за фильм о слежке

Главного героя играет актер Павел Конивец. Фото: личный архив героя публикации

Филлип Ефимов из Тольятти дебютировал в качестве режиссера и сразу же стал обладателем престижной награды. Первой серьезной киноработой Филлипа стал короткометражный фильм «Правда, они красивые?». За нее тольяттинец получил диплом всероссийского фестиваля «Белая птица» - его наградили за лучшее режиссерское решение. Филлип рассказал журналисту «КП-Самара», что вдохновило его на создание фильма

«Он все время ходил мимо»

Фильм основан на реальных событиях из жизни режиссера. Сюжет почти детективный.

Главный герой фильма вместе с другом решают проследить за совершенно незнакомым человеком. Но все оказывается не так просто, как думается, и эта слежка в результате меняет самих героев. А еще – вскрывает более глубокие проблемы современного общества, где под присмотром оказываются все. Все время, пока длится фильм, у зрителя создается впечатление, будто бы он сам наблюдает за передвижениями незнакомца.

- Я подрабатывал официантом в одном из летних кафе Тольятти, собирая средства на поездку в столицу. А заодно – наблюдал за людьми. И заметил подозрительного мужчину, который все время ходил мимо. Мы с другом решили за ним проследить и даже начали воплощать эту идею в жизнь. Конечно, через какое-то время мы его след потеряли, но впечатления были очень неоднозначные. Частично они легли в основу фильма.

Молодой режиссер признается: он не питал особых надежд, отправляя дебютную работу на конкурс. Тем больше была его радость, когда пришло известие – короткометражка в числе победителей.

-Я иллюзий не питал. Мне просто хотелось побыть в фестивальной компании, послушать людей, понять, как все работает. Награду получал лично, в Казани. Конечно же чувствовал радость, но мне бы хватило даже диплома финалистов, - рассказал молодой режиссер журналисту «КП-Самара».

Филлип Ефимов из Тольятти дебютировал в качестве режиссера и сразу же стал обладателем престижной награды. Фото: личный архив героя публикации

«Первая роль - Чиполлино»

Путь к творческому успеху Филлип Ефимов начал еще в школьные годы. Мужчина вспоминает, что всю жизнь мечтал что-то создавать.

-Мы с друзьями всегда какие-то видео снимали, занимались анимацией, то есть создавали мультики.

Тольяттинский режиссер после окончания школы переехал в столицу губернии и поступил в Самарскую академию театра.

-Моей первой ролью был Чиполлино в конце первого курса, - вспоминает актер, - по учебе нас привлекали на различные новогодние праздники, также выступали часто в СамАрте.

Получив кладезь знаний и опыта в стенах родной губернии, Филлип отправился покорять новые горизонты. Следующей точкой стал Мытищинский театр, в котором актер служит с 2013 года и до сих пор.

«Творят люди, которые стремятся к свету»

Процесс поиска вдохновения и идеи для создания чего-то нового - не менее сложная вещь, чем зрительские попытки догадаться «как это можно было придумать». Филипп Ефимов поделился с редакцией «КП-Самара» историей начала своего творческого пути.

-Просто захотелось создать что-то свое. Творчеством занимаюсь давно, нас всегда этому учили: сочинять свой мир, - рассказывает режиссер, - по мере создания фильма, консультировался с товарищем, Виталием Суслиным. Творят люди, которые видят мрачность мира. Они стремятся к свету, когда вокруг темно.

«Мне не дали опустить руки»

Создание собственного проекта - сложный и трудоемкий процесс. Трудности, с которыми приходится сталкиваться не всем по силам.

-Мне очень помогли ребята, актеры. Они все мои друзья и знакомые, мы все служим в одном театре. Атмосфера на съемочной площадке была легкой и дружелюбной. Мои близкие меня очень поддерживали, когда я хотел опустить руки. Сценарий хромал, да и вообще многое не получалось, но близкий и родной человек не прекращал проявлять свою поддержку. И в результате все получилось. Спасибо всем, кто меня поддержал – это и их награда!