«Весь лед в промоинах»: спасатели назвали самые опасные места для перехода на левый берег Волги

Спасатели предупреждают: переходить Волгу по льду еще очень опасно Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Спасатели назвали самые опасные места для перехода на левый берег Волги. В поисково-спасательной службе предупредили – лед на реке напротив Самары по-прежнему опасен, и переходить на левый берег крайне рискованно.

«Официального разрешения не было»

Этой зимой из-за погодных аномалий Волга замерзла позже обычного. Долгое время посреди реки оставались большие промоины, хотя участки у берега уже покрылись льдом. Окончательно лед на Волге встал только в конце декабря, когда грянули морозы. А уже в январе горожане принялись переправляться по нему пешком на левый берег. Однако спасатели предупреждают – делать этого пока не стоит.

- Переходить Волгу сейчас опасно, - предупреждают в ГУ МЧС по Самарской области. - Лед очень тонкий. Данные по его толщине по всему периметру реки разные. Официального разрешения на переправу дано не было, все решения самарцы принимают под свою ответственность. Особенно осторожны должны быть родители, которые берут с собой детей.

Лед на Волге пока в промоинах Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Неоднороден и волнообразен

Замеры толщины льда провели сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области. Они пришли к выводу: по всему периметру Волги во льду присутствует значительное количество промоин.

- Лед неоднороден и волнообразен, - пояснили в ПСС.

Самый тонкий лед на Волге оказался в районе спуска на Поляне Фрунзе – там его толщина достигает всего 16см. Толще всего ледовый покров оказался напротив бассейна ЦСК ВВС – 27 см.

В целом по Самарской области лидером по толщине ледяной прослойки является Тольятти – там толщина льда достигает 35 см. На втором месте Сызрань – 10-15 см. А вот в Жигулевске ледовый покров пока еще не образовался до конца.