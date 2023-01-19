Летчица, режиссер и маршал: в честь кого названы парки и скверы Самары

Нередко самарцы не знают, в честь кого названы городские парки и скверы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многие рекреационные зоны Самары носят имена знаменитых и не очень людей. И если все знают Александра Пушкина, Максима Горького и Юрия Гагарина, то имена некоторых личностей у самарцев вызывают затруднения. Рассказываем, кто есть кто в названиях самарских парков, скверов и части набережной и в честь кого названы парки и скверы Самары.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАНА ОРЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ В САМАРЕ

2-ая часть набережной Волги в Самаре зовется Орловской, хотя это название у горожан не популярно. Она поименована так в честь общественного деятеля Владимира Орлова. Родился он в Калужской области, а в Куйбышевскую попал в 1943 году - работал на Чапаевском механическом заводе № 309. Да так и остался. С 1967 по 1979 годы был первым секретарем Куйбышевского обкома КПСС. Затем стал депутатом. Умер в Москве.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАН ПАРК ЩОРСА В САМАРЕ

Парк Щорса расположен около Губернского рынка.

иколай Щорс - революционер и военный офицер, прожил всего 24 года. Родился на Украине. С Самарой его связывает скорее смерть, чем жизнь. Первый раз Щорс побывал в нашем городе мимолетно в 1918 году. В 1919 году был застрелен при невыясненных обстоятельствах. Его тело доставили в Самару, поскольку здесь жили родственники его жены Фрумы. Был погребен на Всехсвятском кладбище, а в 1949 году его перезахоронили на Куйбышевском городском кладбище.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАН СКВЕР САНФИРОВОЙ В САМАРЕ

Сквер Санфировой в Самаре находится на пересечении улиц Аэродромной и Революционной.

Летчица Ольга Санфирова родилась в Самаре и жила тут до своих 16-ти лет. Затем переехала сначала в Узбекскую ССР, а потом в Подмосковье, где записалась в аэроклуб. Когда грянула Великая Отечественная война, девушка прошла курсы в Энгельской военной школе пилотов. Совершила 630 боевых вылетов. В 1944 году подорвалась на мине, выпрыгнув из горящего самолета. Герой Советского Союза.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАН СКВЕР УСТИНОВА В САМАРЕ

Сквер Устинова в Самаре расположен около станции метро "Алабинская"

Дмитрий Устинов - военачальник, маршал инженер и государственный деятель. Родился в Самаре в 1908 году, однако его дальнейшая судьба с нашим городом связана не была. В 14 лет он записался добровольцем в Красную Армию и уехал в Самарканд. Позже получил образование инженера. Занимал множество разных военных и государственных постов. В 1976 году стал министром обороны СССР и маршалом. Герой Советского Союза. Кстати, до 1992 года имя Устинова носил и наш РКЦ «Прогресс».

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАН СКВЕР КУЗНЕЦОВА В САМАРЕ

Сквер Кузнецова находится в Красноглинском районе.

Николай Кузнецов - конструктор авиационных и ракетных двигателей. В Куйбышев его перевели в 1949 году. Он возглавил Государственный союзный опытный завод № 2 по разработке и производству опытных реактивных двигателей. Потом это предприятие станет Самарским научно-технический комплексом им. Н. Д. Кузнецова. Талантливый изобретатель и инженер в Самаре также прославился тем, что благодаря ему в пос. Управленческий появилась вся социальная инфраструктура: больницы, стадион, санатаории и т.д.

В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАН СКВЕР ГАЛАКТИОНОВА В САМАРЕ

Сквер Галактионова находится в Самаре на одноименной улице в районе Цирка и назван в честь революционера Алексея Галактионова. Родился в 1888 году в Бузулукском уезде, который тогда относился к Самарской губернии. В 17 лет пошел по революционной стезе. Был преследуем полицией, ездил по разным городам страны. В Самару приехал в 1914 году. Работал на трубочном заводе, активно занимался революционной деятельностью. В 1920 году по приказу партии уехал работать в другие города страны. Погиб в авиационной катастрофе.

СКВЕР МОНАСТЫРСКОГО В САМАРЕ В ЧЕСТЬ КОГО НАЗВАН

Сквер Монастырского в Самаре расположен на ул.Вилоновской недалеко от Драмтеатра.

Петр Монастырский - советский и российский театральный режиссер. Родился в Одессе, закончил ГИТИС. Прежде чем осесть в Самарской области в 1955 году, поработал в нескольких театрах в других городах России. Много лет был главным режиссером Самарского драмтеатра им. Горького. Проработал два сезона в тольяттинском театре «Колесо». Умер в Самаре в возрасте 97 лет.