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Общество19 января 2023 13:00

«Ваня останется легендой»: самарский бизнесмен и первооткрыватель клубной культуры Иван Кабин скончался от тяжелой болезни

Легенда ночных клубов Самары бизнесмен Иван Кабин скончался от тяжелой болезни 19 января 2023
Анастасия ЗУБКОВА
Мужчина два года боролся за свою жизнь, но страшная болезнь оказалась сильнее

Мужчина два года боролся за свою жизнь, но страшная болезнь оказалась сильнее

В четверг 19 января скончался бизнесмен и первооткрыватель клубной культуры в Самаре Иван Кабин. Его имя тесно связано с самыми яркими ночными заведениями столицы губернии. Мужчина два года боролся за свою жизнь, но страшная болезнь оказалась сильнее. Волжанин ушел на 54 году жизни. О трагедии рассказали близкие и друзья Ивана в социальных сетях.

«Зазнавшийся сноб — это точно не про него»

Родился Иван Кабин в Москве, но прожить жизнь ему было суждено в Самаре. Здесь мужчина встретил свою любовь и обрел товарищей по интересам, здесь открыл бизнес, здесь же и оставил яркий след после себя. Иван стал одним из первых в областной столице, кто посеял и вырастил интересные заведения по всему городу. Знакомые отмечают, что Иван не только умел зарабатывать деньги, но и отличался добрым сердцем и искренностью.

-Он был открытым и простым. Зазнавшийся сноб — это точно не про него. Ваня любил шутить, всегда много смеялся. При этом в работе был жестким и требовательным, но и сам всегда выкладывался по полной. Мог иногда даже прикрикнуть, - с улыбкой вспоминает коллега по цеху и знакомый Сергей Обломов. - Ваня был настоящим человеком. Таких в бизнесе единицы, а в самарском так тем более.

Во всем Ивана поддерживала жена Ирина. По словам знакомых, она была для него не только любимой женщиной, но и деловым партнером. Они почти никогда не расставались и старались делать вместе.

-С Ириной лично я мало общался. Она приятная, позитивная и интересная женщина. Они и Ваней были словно одним целым, - говорит Сергей Обломов.

«Ваня любил ночную жизнь»

Джунгли, Бешеный страус, Аура, Pablo Escobar, Правда Жизни, Desperado, Lost, ART& FACT — каждый новый проект Кабина не уступал предыдущему. Иван работал над новыми форматами и не боялся рисковать.

- Перед приходом Вани в эту индустрию в Самаре особо не было ярких заведений. Он все изменил. На памяти — первый в городе спорт-бар на Невской, ночные клубы, потом «Баба Люба», - говорит приятельница Ивана Яна Скороходова. - Я не знаю, где он брал столько идей. Может привозил из путешествий, но скажу точно, что для всех это было яркое событие. Приходишь в заведение и видишь что-то совершенно новое, другую культуру. Вот например, в «Гадком койоте» впервые начали танцевать барышни. Ну, как в фильмах.

По словам самарчанки, каждое его место отличалось изюминкой. Сейчас же вряд ли среди современных клубов или баров можно найти нечто новое. Все это лишь подобие работы Ивана Кабина.

-Он любил ночную жизнь, он горел всей этой темой. Иван не только открывал заведения и приставлял туда персонал, но и сам любил работать, встречать гостей. Я запомню его, как очень веселого, дружелюбного и общительного мужчину.

«Он привозил в Самару звезд первой величины»

Удивлять волжан бизнесмен точно умел. Он постоянно приглашал в Самару знаменитостей, кто только не побывал в его заведениях.

- Иван Кабин делал такие привозы, которые до сих пор помнит весь город . Это звезды первой величины и по российским, и по мировым меркам, - поделился с журналистом «КП-Самара» Сергей Обломов. - Была у него какая-то необычайная чуйка, он практически никогда не ошибался. Ваня задавал планку, как нужно делать этот бизнес. На него равнялись и другие бизнесмены этой сферы. Многие даже воровали его идеи. Жалко безумно что он ушел из жизни так рано. В моей памяти Ваня останется Легендой с большой буквы. Его уход — это горе для всего города.

«Пускали даже детей»

Обожали Ивана Кабина и подростки. Михаил Шишкин с трепетом вспоминает, как в 14 лет можно было прийти потанцевать в заведение к дяде Ване.

-Я помню, по воскресеньям были вечерние дискотеки, где-то с четырех до семи часов вечера. Нас только туда пускали, - вспоминает Михаил Шишкин.

Самарец уверен: вместе с Иваном ушла и целая эпоха. Клубная культура осталась в прошлом.

-От культуры почти ничего не осталось. Если в двухтысячных люди приходили послушать хорошую музыку, насладиться творчеством ди-джея и наполниться энергией, то сейчас чаще в ночные заведения идут, чтобы просто выпить и подвигаться. При этом многие даже не предают значение музыке.

Прощание с Иваном Кабиным состоится в пятницу 20 января с 11:30 до 13:00 в прощальном зале, расположенным на улице Лунной, 1а.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования близким и родным Ивана Кабина.

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