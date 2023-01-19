«Ваня останется легендой»: самарский бизнесмен и первооткрыватель клубной культуры Иван Кабин скончался от тяжелой болезни

Мужчина два года боролся за свою жизнь, но страшная болезнь оказалась сильнее

В четверг 19 января скончался бизнесмен и первооткрыватель клубной культуры в Самаре Иван Кабин. Его имя тесно связано с самыми яркими ночными заведениями столицы губернии. Мужчина два года боролся за свою жизнь, но страшная болезнь оказалась сильнее. Волжанин ушел на 54 году жизни. О трагедии рассказали близкие и друзья Ивана в социальных сетях.

«Зазнавшийся сноб — это точно не про него»

Родился Иван Кабин в Москве, но прожить жизнь ему было суждено в Самаре. Здесь мужчина встретил свою любовь и обрел товарищей по интересам, здесь открыл бизнес, здесь же и оставил яркий след после себя. Иван стал одним из первых в областной столице, кто посеял и вырастил интересные заведения по всему городу. Знакомые отмечают, что Иван не только умел зарабатывать деньги, но и отличался добрым сердцем и искренностью.

-Он был открытым и простым. Зазнавшийся сноб — это точно не про него. Ваня любил шутить, всегда много смеялся. При этом в работе был жестким и требовательным, но и сам всегда выкладывался по полной. Мог иногда даже прикрикнуть, - с улыбкой вспоминает коллега по цеху и знакомый Сергей Обломов. - Ваня был настоящим человеком. Таких в бизнесе единицы, а в самарском так тем более.

Во всем Ивана поддерживала жена Ирина. По словам знакомых, она была для него не только любимой женщиной, но и деловым партнером. Они почти никогда не расставались и старались делать вместе.

-С Ириной лично я мало общался. Она приятная, позитивная и интересная женщина. Они и Ваней были словно одним целым, - говорит Сергей Обломов.

«Ваня любил ночную жизнь»

Джунгли, Бешеный страус, Аура, Pablo Escobar, Правда Жизни, Desperado, Lost, ART& FACT — каждый новый проект Кабина не уступал предыдущему. Иван работал над новыми форматами и не боялся рисковать.

- Перед приходом Вани в эту индустрию в Самаре особо не было ярких заведений. Он все изменил. На памяти — первый в городе спорт-бар на Невской, ночные клубы, потом «Баба Люба», - говорит приятельница Ивана Яна Скороходова. - Я не знаю, где он брал столько идей. Может привозил из путешествий, но скажу точно, что для всех это было яркое событие. Приходишь в заведение и видишь что-то совершенно новое, другую культуру. Вот например, в «Гадком койоте» впервые начали танцевать барышни. Ну, как в фильмах.

По словам самарчанки, каждое его место отличалось изюминкой. Сейчас же вряд ли среди современных клубов или баров можно найти нечто новое. Все это лишь подобие работы Ивана Кабина.

-Он любил ночную жизнь, он горел всей этой темой. Иван не только открывал заведения и приставлял туда персонал, но и сам любил работать, встречать гостей. Я запомню его, как очень веселого, дружелюбного и общительного мужчину.

«Он привозил в Самару звезд первой величины»

Удивлять волжан бизнесмен точно умел. Он постоянно приглашал в Самару знаменитостей, кто только не побывал в его заведениях.

- Иван Кабин делал такие привозы, которые до сих пор помнит весь город . Это звезды первой величины и по российским, и по мировым меркам, - поделился с журналистом «КП-Самара» Сергей Обломов. - Была у него какая-то необычайная чуйка, он практически никогда не ошибался. Ваня задавал планку, как нужно делать этот бизнес. На него равнялись и другие бизнесмены этой сферы. Многие даже воровали его идеи. Жалко безумно что он ушел из жизни так рано. В моей памяти Ваня останется Легендой с большой буквы. Его уход — это горе для всего города.

«Пускали даже детей»

Обожали Ивана Кабина и подростки. Михаил Шишкин с трепетом вспоминает, как в 14 лет можно было прийти потанцевать в заведение к дяде Ване.

-Я помню, по воскресеньям были вечерние дискотеки, где-то с четырех до семи часов вечера. Нас только туда пускали, - вспоминает Михаил Шишкин.

Самарец уверен: вместе с Иваном ушла и целая эпоха. Клубная культура осталась в прошлом.

-От культуры почти ничего не осталось. Если в двухтысячных люди приходили послушать хорошую музыку, насладиться творчеством ди-джея и наполниться энергией, то сейчас чаще в ночные заведения идут, чтобы просто выпить и подвигаться. При этом многие даже не предают значение музыке.

Прощание с Иваном Кабиным состоится в пятницу 20 января с 11:30 до 13:00 в прощальном зале, расположенным на улице Лунной, 1а.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования близким и родным Ивана Кабина.