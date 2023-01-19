Сошлись врукопашную: в Самаре в кофейне подрались министр и депутат

В рукопашном бою с применением газа сошлись Игорь Андреев (слева) и Алексей Митрофанов (справа). Фото: @Hinshtein

«Встретились как-то в кафе министр и депутат…», - так обычно начинаются старые анекдоты. Однако в Самаре так началась совсем несмешная история «дуэли» между представителями исполнительной и законодательной властей. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности инцидента в кофейне «Корж» на улице Льва Толстого.

Информация о драке чиновников появилась в телеграм-канале депутата Госдумы Александра Хинштейна. В настоящее время уже установлено, что в рукопашной «дуэли» сошлись врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и депутат городской думы Алексей Митрофанов. Полицейские сейчас проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Недолюбливали друг друга давно

- В кофейне на почве давних неприязненных отношений между мужчинами вспыхнул конфликт, который было решено продолжить на улице, - рассказывает Хинштейн. - Далее — версии разнятся. По словам депутата, министр — ударил его кулаком в лицо, а затем распылил в него газовый баллончик. Министр утверждает, что депутата не бил, а баллончик использовал превентивно, испугавшись, что тот его ударит. После «дуэли» — министр Андреев уехал, а депутат Митрофанов вызвал полицию, написал заявление и пошел освидетельствовать увечья.

Может грозить уголовная ответственность

Собственные источники в правоохранительных органах подтвердили «Комсомолке» факт обращения в полицию. Инцидент был зафиксирован, началась проверка. Стоит отметить, что действия врио министра Андреева, который применил газовый баллончик против своего оппонента, как минимум попадает под административную ответственность. Сейчас пострадавший проходит экспертизу, и, если факт причинения вреда здоровью подтвердится, то чиновнику с баллончиком может грозить уголовная статья.

Однако есть вероятность, что Игорь Андреев сам в скором времени обратиться в полицию со встречным заявлением на депутата гордумы. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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