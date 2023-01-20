Пришлось задействовать два реанимобиля и вертолет: как медики трех регионов спасали 80-летнюю самарчанку-«сердечницу»

Пожилую пациентку с приключениями доставили в Москву для операции на сердце / Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Два реанимобиля, вертолет и медики трех регионов — именно столько сил и средств понадобилось, чтобы спасти жизнь 80-летней самарчанки. Пенсионерке необходима была срочная операция на сердце, которую должны были провести в Москве. Однако в доставку пожилой пациентки из Самарской области в столицу вмешалась погода.

Отправились на реанимобиле в Москву

Сначала женщина находилась под наблюдением медиков в отделении аритмологии Самарского областного клинического кардиодиспансера имени В.П. Полякова. Потом ее решили отправить в федеральный центр Москвы — для имплантации высокотехнологичного устройства кардиовертера-дефибриллятора.

Реанимобиль с пожилой пациенткой отправился в столицу в декабре 2022 года. Ее сопровождали врач-кардиолог областного диспансера Мария Иванова и фельдшер отделения экстренной и планово-консультативной помощи больницы им. В.Д. Середавина Никита Погодин. Пенсионерка находилась в тяжелом состоянии — у нее наблюдались нарушение сердечного ритма и желудочковая тахикардия. Ее сердце то вдруг начинало биться учащенно, то вновь приходило в норму.

В плену у погоды

Заставила медиков поволноваться и погода. В пути (спустя шесть часов поездки) началась сильная метель — продолжать дальше движение было опасно. Реанимобиль с тяжелой пациенткой попал в снежный плен в Рязанской области. Вызвать помощь самарцам удалось не сразу.

— Геолокация не поддерживалась. Понадобилось время, чтобы сообщить о ситуации в ГИБДД и МЧС Рязанской области. Аккумулятор автомобиля постепенно разряжался, а вместе с ним и приборы, которые отслеживали состояние пациентки, — рассказала Мария Иванова.

К решению ситуации подключились специалисты Минздрава Самарской и Рязанской областей, Самарского центра медицины и катастроф, а также МЧС Рязанской области. К счастью, все прошло благополучно. Пациентку и медиков доставили в ближайшую ЦРБ. Пенсионерка провела в палате интенсивной терапии всю ночь.

Задействовали вертолет

Утром женщину в течение часа доставили в Рязань на вертолете. Там ее вновь погрузили в реанимобиль и повезли в Москву. На этот раз обошлось без волнений и приключений.

- Мы благополучно прибыли в медучреждение Москвы. Там пациентку уже ждала развернутая операционная и бригада кардиохирургов, - поделился фельдшер Никита Погодин.

Операция не заняла много времени. Пенсионерке установили кардоивертер-дефибриллятор уже через 30 минут после прибытия в клинику. Все прошло успешно. По данным министерства здравоохранения Самарской области, женщину выписали из больницы. Сейчас она находился дома. Однако ее по-прежнему продолжает наблюдать врач-кардиолог.

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