«У вас живой труп в животе»: в Самаре беременную не хотели даже ставить на учет, но она не отказалась от сына и нашла счастье

Несмотря на прогнозы врачей Асмик не отказалась от сына. Фото: БФ ЕВИТА

Для жительницы Самарской области Асмик П. вторая беременность была долгожданным счастьем, которое, увы, продлилось недолго. На первом же УЗИ врачи заявили – у малыша нарушения в развитии внутренних органов, рожать его не стоит, идите делать аборт. Но Асмик поняла, что не готова убить собственного ребенка. С этого момента началась история ее борьбы за жизнь и здоровье сына. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

«Если есть хоть один шанс и ста, мой сын будет жить»

Асмик негромко говорит: имя ее сына, Микаэль, означает «испрошенный, вымоленный у Бога». И она, и ее супруг Сагател, и их старшая дочка очень обрадовались, когда Асмик забеременела во второй раз. Однако на первом же УЗИ будущую мамочку ждала чудовищная весть. У ее малыша врачи обнаружили аномальное развитие внутренних органов, гастрошизис.

- Сказать, что мы были в шоке – значит ничего не сказать, - вспоминает этот страшный момент Асмик. - Мы не понимали, что это как с этим жить, как бороться, как помочь малышу.

Но еще больший шок ожидал молодую женщину, когда она приехала с результатами УЗИ в свою женскую консультацию. Участковый гинеколог даже не хотел ставить будущую мамочку с таким ребенком на учет по беременности.

- Мне заявили, мол, в животе у меня практически живой труп и даже на учет меня не будут ставить, - рассказывает Асмик. – Говорили, что это будет просто напрасная трата времени. Говорили, что мне нужно срочно делать аборт.

Страшная мысль о том, что нужно убить собственного ребенка, не давала молодой женщине покоя всю ночь. Но семья не сдавалась. Муж поддержал Асмик, и наутро семья уже была на консилиуме в областной больнице им.Середавина.

- Там нам дали тоненькую ниточку надежды, за которую мы крепко ухватились, - говорит Асмик. - С этого момента началась наш война за жизнь нашего сына.

Сагател сразу сказал: если есть хоть один шанс из ста, его сын будет жить. Фото: БФ ЕВИТА

Сагател во всем поддержал супругу и не испугался непростого диагноза своего сына.

- Я твердо решил: если есть хоть один процент, хоть один шанс из ста, что он будет жить, то мой сын будет жить, и никто не вправе отнимать его жизнь, - говорит отец Микаэля. - Мы с женой решили, что не откажемся от нашего ребенка и вместе с Божьей помощью пройдем этот путь.

«Сначала врачи суетились, а потом вдруг наступила тишина»

Микаэль родился на 31-й неделе беременности. Вес новорожденного малыша составил всего полтора килограмма. И с первых же секунд ему пришлось отчаянно бороться за жизнь.

- Сынок практически не дышал, - вспоминает страшные минуты Асмик. - Сначала все врачи суетились. А потом вдруг настала тишина. Я спросила – он жив? Но все молчали. Я понимала, что происходит и начала молиться. В это время мой маленький, крохотный комочек заплакал…

Началась долгая и непростая борьба за жизнь Микаэля и за его здоровье. Первые месяцы жизни малыш провел в реанимации. Диагнозы следовали один за другим. Но ни разу у семьи не возникло мысли отказаться от своего ребенка и от борьбы. И постепенно мальчик пошел на поправку.

- Я приняла его таким, какой он есть, и это был мой осознанный выбор, - твердо говорит Асмик. – Я не жалею об этом и для меня он лучший. Конечно, были вопросы «за что» и «почему», но постепенно они стали пропадать, так как я обрела свой мир и покой. Микаэль научил нас жить здесь и сейчас, ценить то, что мы раньше не замечали, любить и радоваться каждому мгновению жизни. Он в корне поменял нашу жизнь и не только нашу. Его громкий смех каждое утро наполняет дом. Наполненные жизнью глаза вдохновляют, его успехи окрыляют. Мик научил нас не бояться, а стойко стоять и быть сильными, не прогибаться под проблемой, а бороться до конца.

Родители и сестры обожают маленького Микаэля. Фото: БФ ЕВИТА

«Мечтаю, чтобы Мик сыграл со мной в футбол»

Когда Микаэлю исполнилось два года, Асмик и Сагател узнали, что ждут еще одну девочку.

- Поначалу я боялась, думала, что не справлюсь, думала – а вдруг что-то не так пойдет. Но с рождением третьего ребенка все поменялось – мышление, жизнь, дом наполнился еще большей радостью, - рассказывает Асмик.

Сейчас маленький Микаэль - любимчик всей семьи. Сестры его обожают и с удовольствием с ним играют.

- Моей старшей дочери сейчас семь лет, и она недавно сказала мне – мама, я мечтаю лишь об одном, чтобы наш Мик научился ходить и смог со мной поиграть в футбол, - рассказывает Асмик. - Она за эту мечту каждый день молится, верится и ждет чуда. Но даже если этого чуда не будет, наш малыш останется для нас самым лучшим.

В рамках проекта благотворительного фонда ЕВИТА «#Маршрутжизни: семья особого ребенка», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов, Асмик и Сагател делятся с другими семьями детей с особенностями здоровья своей историей, чтобы вдохновить их на борьбу за собственного ребенка. Они уверены – право на счастье имеет каждый.

Если вы хотите помочь подопечным БФ ЕВИТА, то сделать это можно здесь.

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