В День студента обещают отличную погоду для прогулок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 января - большой праздник для всех студентов, а также памятная дата в православном календаре в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской. Мы выяснили, какая погода будет на День студента в Самаре 2023.

Какая будет погода в Самаре на День студента 2023

25 января в Самаре ожидается морозная погода, без осадков. Переменчивая облачность. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -9...-12 градусов. Прогнозируется солнечная погода. Ночью похолодает до -15 градусов. Небо закроют облака.

Ветер в течение суток будет несколько раз менять свое направление, его скорость составит 1-2 м/с. Давление 766-770 мм ртутного столба.

Геомагнитная активность незначительная.

Народные погодные приметы на День студента 2023

По народному календарю, если на Татьянин день ясно, солнечно или сквозь тучи проглядывает солнце – весна будет ранней, рано прилетят птицы. Если 25 января идет снег – лето будет дождливое. Ветки на деревьях гнутся под тяжестью снега – ждите хорошего урожая, в том числе и меда.

В целом конец января в Самаре ожидается умеренно морозным и бесснежным.