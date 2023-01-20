Не двоечник - а жертва третьей четверти: как помочь ребенку пережить сложный период в школе

Во время долгой третьей четверти учеба дается сложнее всего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У Костика опять две двойки! Не понимаю, влюбился что ли? Всегда хорошо учился. Я ругаюсь, а он только психует. Утром в школу вставать не хочет, - жалуется по телефону подружка. - Может репетитора ему нанять? Или в классе что-то не то?

Ученые уверяют – с такой проблемой сталкиваются 80% школьников. У нее даже название есть – синдром третьей четверти. Вчера был бодрый отличник – сегодня унылый сонный троечник, который не хочет даже в ПТУ. Причин много: нехватка солнечного света, накопившаяся усталость от большой нагрузки и банальный авитаминоз. Так что же теперь - бежать скупать пачками витамины, вызывать чадо на воспитательную беседу или «забить» на отметки и дать поспать? Советами и рецептами мы попросили поделиться мать шестерых детей и опытного «учителя года».

«Сначала работаем на дневник»

У самарской блогерши Марии Комковой шесть детей, пять из них школьники. Во второй половине учебного года с верного курса периодически сбиваются то один, то второй. Мария уверена: главное в этот период не ругать за «двойки» и «тройки», иначе ребенок вообще перестанет верить в себя.

- Ребенок начинает хуже учиться или потому, что ему не хватает внимания, и он хочет его так привлечь, или потому, что банально не может разобраться в теме, например, учитель плохо объяснил,- говорит Мария. – Поэтому лучше не ругаться, а объяснить проблемную тему. Например, у меня муж так разбирает с детьми задачки по физике. Если вы сами не слишком понимаете в предмете, то можно нанять репетитора.

А чтобы нечаянные тройки не превратились в проблему, Мария советует научить детей в начале каждой четверти работать «на дневник».

- Я им говорю – набирайте побольше хороших отметок в начале четверти, пока есть силы, а потом просто поддерживайте статус-кво, - делится секретами Мария Комкова. – Как правило, если в журнале уже много пятерок и четверок, то и спрашивают потом меньше. Конечно, расслабляться и «забивать» на уроки не стоит, однако если знаешь, что уже заработал как минимум «четыре», нервного напряжения гораздо меньше.

Прогулы - не выход

Некоторые родители считают, что в третьей четверти можно дать ребенку поблажку – не ругать за двойки, а иногда – и вовсе позволить прогулять школу. Учителя против.

- Если раз-два позволит прогулять урок или подольше поспать, ребенок начнет вами манипулировать, - говорит победитель конкурса «Учитель года», отец четверых детей Владимир Кильдюшкин. – Да, третья четверть трудная, да, дети устают. Но школа – это микромодель мира, а в жизни бывает немало трудностей и детям нужно учиться их преодолевать, а не опускать лапки. Устроить дополнительный день отдыха можно, если для этого есть какие-то индивидуальные медицинские показания.

Еще один секрет: не стоит поддаваться меланхолии. Нет настроения учиться? Переключайте ребенка на что-то другое, но не давайте ему «залипать» в телефоне.

- Я не советую своим детям отказываться от участия в школьных мероприятиях, экскурсиях, походах в театр даже когда у них большая нагрузка,- говорит Владимир Кильдюшкин. – Это все помогает «разгрузить голову» и снять нервное напряжение.

Мария Комкова в свою очередь советует устраивать больше семейных выходов во внешний мир:

- Мы обязательно устраиваем вылазки всей семьей, например, в кино или на какие-то творческие мастер-классы – например, по рисованию картин, приготовлению необычных блюд или по игре на барабанах. Это вдохновляет детей и помогает им переключиться и отдохнуть. А еще – дарит чувство поддержки от своей семьи. Это очень важно.

Главное – не упустить

А вот сразу нанимать десяток репетиторов все же не стоит: у ребенка и так сил на учебу не хватает, а тут - повышенные нагрузки. Прибегнуть к помощи специалистов стоит, если не поддается пониманию какая-то определенная тема. Но есть еще один лайфхак: посоветуйте разобрать непонятные моменты с одноклассниками на совместном мозговом штурме.

И стоит помнить: синдром третьей четверти для родителей – не повод расслабляться.

- Третья четверть длинная, и если заглянуть в дневник за две недели до ее конца, то может оказаться, что плохих оценок слишком много и их уже не исправить. Проверяйте дневник раз в неделю, чтобы не упустить момент снижения успеваемости. И если видите тревожный сигнал – не медлите и не молчите, сразу же идите к учителю, чтобы получить совет и не запустить процесс, - говорит Владимир Кильдюшкин.

Накопленная усталость

Врачи-педиатры уверяют: учеба для ребенка - серьезная нагрузка, во время которой постепенно накапливается усталость. А поскольку третья четверть – самая длинная, то с точки зрения физиологии и усталости накапливается больше, и учебный материал усвоить становится гораздо сложнее. Опытные педагоги знают об этом феномене, поэтому самые сложные темы стараются дать в начале четверти.

- Дети устают по-разному, это зависит от особенностей их физиологии. Интересно, что те, кто быстрее входит в учебный режим после каникул и в целом быстрее воспринимает учебный материал, устают тоже быстрее. А вот те, кто долго «раскачивается», наоборот, к концу четверти не успевают устать, - говорит завкафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, главный внештатный педиатр Самарской области, д.м.н. Галина Порецкова.

Врач подчеркнула: помочь пережить третью четверть школьнику помогут правильный режим дня, питание и прогулки.

- Режим дня придуман не для удобства родителей, это физиологическая потребность детского организма. Поэтому соблюдать его крайне важно, особенно в период повышенных нагрузок, - говорит медик.

КОМПЕТЕНТНО

Екатерина Калинина, детский психолог:

- Дети заранее знают, что третья четверть самая длинная и сложная, поэтому сразу настроены пессимистично. Каникулы нескоро и кажутся недостижимыми. Поэтому родителям важно психологически разбить этот долгий период на более короткие временные отрезки с помощью ярких приятных событий. Например, завести традицию каждые две недели ходить в кино, в кафе попробовать новое вкусное блюдо и т.д. Ожидание этого приятного ресурсного момента поможет ребенку пережить сложный период. А вот простое безделье на диване в выходные хоть и кажется отдыхом, но такого ощущения передышки не дает.

НА ЗАМЕТКУ

Режим дня, который поможет пережить третью четверть:

- Спать не менее 8 часов. Ложиться всегда в одно время независимо от дня недели, а в выходные просто дать поспать подольше. Перед сном исключить активные игры и эмоциональные раздражители. Вставать за 1,5-2 часа до выхода в школу, чтобы организм успел проснуться.

- Питаться пять раз в сутки. Обязательно завтракать перед школой, чтобы дать организму энергию. Идеальный вариант – каша с фруктами или хлеб с маслом и сыром. Второй раз позавтракать в школе около 11 утра бутербродом или фруктами. Обед в 13.00-15.00 обязательно должен быть горячим. На полдник лучше всего съесть йогурт, творог или фрукты. А полноценный горячий ужин должен быть не позже чем за 2 часа до сна.

- Делать перерыв между окончанием школьных занятий и выполнением домашнего задания не менее двух часов. Потратить его на активные игры на свежем воздухе (нет, дорога от школы до дома не считается). А после обеда можно порисовать, почитать книгу или даже немного поспать. Садиться делать «домашку» врачи советуют не раньше 17.00, а если ребенок учится во вторую смену - то утром перед школой.

- Обеспечить полноценное яркое освещение не только рабочего места, но и всей комнаты. Физиологи советуют в этот период менять лампы с «холодного» света на «теплый».

- Принимать витамин D в профилактической дозе, у детей до 17 лет она составляет 1000 МЕ в сутки для средней полосы России и 1500 МЕ для северных регионов. Принимать витамин D надо в первой половине дня.

- Минимум дважды в неделю есть рыбу и салат с растительным маслом, чтобы восполнить дефицит полиненасыщенных жирных кислот.

- Добавить в рацион больше белка животного происхождения, а также фрукты и овощи желтого и оранжевого цвета – морковь, тыкву, хурму, апельсины и т.д.