В День студента можно отправиться на прогулку, а вечером - в театр или на концерт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 января студенты в России отмечают свой главный праздник. Рассказываем, где и как можно отметить День студента 2023 вне дома в Самаре, куда пойти и сколько это стоит.

Wow Quiz. «Обо всем»

Когда: 25 янврая, 19.00

Где: ресторан «Максимилианс» (Московское шоссе, 4к15)

Билет: 400 руб.

Популярный в Самаре паб-квиз. Семь захватывающих туров с вопросами на логику, интуицию и внимание. Играют в командах по 3-12 человек.

Ночная экскурсия при свечах

Когда: 25 янврая, 20.00

Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141)

Билет: 700 руб.

Участникам необычной экскурсии предложат со свечами в руках пройти по уникальному маршруту и узнать о тайной жизни филармонии, которая начинается тогда, когда ее стены покидает последний зритель, а в ее окнах гаснет свет.

Опера «Любовный напиток»

Когда: 25 янврая, 18.30

Где: Самарский областной академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1)

Билет: 300-2000 руб.

История двух влюбленных, залогом счастья которых стало любовное зелье. Яркая динамичная опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (12+). Его имя стало синонимом стиля бельканто, то есть эффектного, виртуозного, красивого оперного пения.

«Не такой, как все»

Когда: 25 янврая, 18.30

Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231)

Билет: 450-1000 руб.

Спектакль, который идет в теаатре с большим успехом уже 19 лет. Состоятельная бизнес-леди по совету экстрасенса ищет некрасивого, немолодого, необеспеченного мужчину с вредными привычками, чтобы сделать его счастливым. Замечательная комитрагедия Алексея Слаповского (16+).

День студента 2023 в ресторанах Самары

Танцевальная вечеринка в «Штопоре»

Когда: 29 янврая, 17.00

Где: ресторан «Штопор» (ул. Нагорная, 136б)

Билет: 700 руб.

Развлекательняа программа с участием Елены Лобановой, Зарины и неподражаемой Тети Зины. Ведущая вечера - Татьяна Юхманова.

Караоке-вечеринка в «Парке»

Когда: 29 янврая, 16.00-22.00

Где: ресторан «Парк» (ул. 22-го Партсъезда, 16б)

Билет: 500 руб.

Караоке-вечеринка «90-е у руля» посвящается Дню Студента и вечеру встречи выпускников. Дискотека под хиты 90-х и веселые конкурсы.