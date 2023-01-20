Бронированные шорты и пончо-невидимка: в Тольятти создали уникальную защиту для бойцов СВО

В Тольятти разработали уникальную защиту для военнослужащих. Фото: Швейно-производственная компания «Стрижи»

В Тольятти для участников специальной военной операции начали шить уникальную одежду. Главная задача изделий, конечно же, защита. Швейная фабрика, которая недавно занималась изготовлением простых платьев и штанов, превратилась в цех по созданию защитных комплектов для наших бойцов. Меньше, чем за год удалось наладить производство бронированных шорты и маскировочных пончо, аналогов которых на рынке сейчас нет. Директор швейно-производственной компании «Стрижи» Кирилл Мезин рассказал журналисту «КП-Самара» о реализации идеи и об этапах изготовления военной одежды и снаряжения.

«На рынке нет ничего подобного»

Еще весной прошлого года тольяттинские предприниматели задумались о том, как же они могут помочь военнослужащим, которые сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Ответ был прямо перед глазами.

- У наших партнеров была швейная фабрика, на базе которой мы сейчас и ведем свою деятельность. Обладая такими ресурсами, мы подумали, а почему бы не разрабатывать защиту для наших ребят, - говорит Кирилл Мезин. – Все-таки нет предела совершенству, хотели внести свой вклад в этот производственный процесс.

Среди целой серии одежды производителей Автограда можно найти не только носилки, спальники, защиту для копчика и шеи, но и уникальные бронированные шорты и маскировочное пончо.

-Пока я не видел что-то подобное на нашем рынке. Могу сказать, что пару раз натыкался в Интернете на фото зарубежных аналогов, но это лишь фото, - объяснил руководитель производства.

Маскировочное пончо сделает бойца неазаметным для тепловизора. Фото: Швейно-производственная компания «Стрижи»

«Шорты спасут от осколочных ранений, а пончо сделает бойца невидимыми»

Первые бронированные шорты были выпущены тольяттинскими мастерами еще в июне 2022 года. Их главное преимущество — защита. Паховая область чаще других оказывается незащищенной от осколочных ранений. А по словам военных врачей, место это максимально неоперабельное.

-Мы старались расставлять акценты на те проблемы, которые сейчас действительно актуальны. Благодаря этому изделию паховая область закрыта со всех сторон. Это некий аналог хоккейных шорт. Только бронированный. Постарались сделать их максимально мобильными, чтобы нашим ребятам было удобно.

А вот маскировочное пончо защитной функцией не обладает. Да, плащ сделан из непромокаемой и ветрозащитной ткани, но предназначен он совсем для других целей. Причем очень серьезных.

-Часто общаемся с воинскими частями. Как выяснилось, конкурентная сторона использует установки с тепловизорами для разведки. Пришли к тому, что и эту проблему нужно как-то решить. Создали специальное пончо, - поделился с журналистом «КП-Самара» Кирилл. -Боец, укрывшись таким плащом сливается с температурой окружающей среды и становится невидимым для квадрокоптера с тепловизором. Такого эффекта получилось добиться благодаря специальной ткани и вкладки, сохраняющей тепло.

Элементы защиты проходят специальные испытания. Фото: Швейно-производственная компания «Стрижи»

«Образцы тестируют на военном полигоне»

Перед использованием каждая новая продукция проходит специальные испытания. По словам Кирилла Мезина, образцы тестируются на военном полигоне. На практике они не раз доказали свою эффективность.

Участие в разработке защитных изделий принимают сами бойцы. Производители стараются отталкиваться от их пожеланий.

-Создать хорошую вещь без военного опыта сложно. Поэтому еще в самом начале мы предоставляли наши вещи военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО. Они тестировали изделия около месяца. После мы получали замечания и дорабатывали недочеты.

За месяц цех производит порядка пятнадцати тысяч единиц разной продукции. Тольяттинцы не собираются останавливаться. Уже сейчас они разрабатывают бронежилет.

- Мы накупили много аналогов иностранного производителя. Каждый жилет распороли, изучили, взвесили все плюсы и минусы. Попытались объединить все лучшие характеристики в один бронежилет. Пока он не готов, проходит тестирование, - объяснил тольяттинец. - Нам стало очень приятно, что мы делаем действительно нужную вещь. Это греет мне душу.

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