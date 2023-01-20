Любим, живем, сохраняем: активистам исторического центра Самары вручили премию «Старый новый город»

В Самаре вручили первую премию "Старый новый город" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СОХРАНИТЬ, КАК

Исторический центр Самары – место притяжения, гордости и место общей памяти. Здесь не типовые дома, живописные дворики, архитектурные памятники и душа города. Теперь у ценителей и защитников архитектурного наследия города появилось еще одно сообщество единомышленников. Самарский историко-краеведческий музей имени Алабина запустил в конце прошлого года проект «Сохранить как», став победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект "Сохранить, как" объединил неравнодушных горожан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сохранить как» объединило собственников исторической недвижимости, жителей старой Самары, историков, урбанистов, архитекторов. Самых активных руководство музея решило наградить символической премией.

- Мы хотим зафиксировать вклад тех людей, которые формируют и продвигают процесс сохранения архитектурного наследия старой Самары, которые видят ценность в исторической недвижимости и пытаются самостоятельно организовать уход за старинными зданиями,- отметил в приветствии директор музея им Алабина Андрей Кочетков.

Церемония вручения первой самарской премии «Старый новый город» началась с перфоманса в фойе музея Алабина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас проект «Сохранить как» собирает единомышленников, которые делятся опытом, контактами специалистов для решения сложных вопросов, рассказывают об успехах и неудачах и просто по-соседски общаются.

Такое сотрудничество началось и между музеями. Перед церемонией вручения премии «Старый новый город» в музее Алабина работала площадка, оформленная совместно с Музеем Почты России, открытым осенью 2022 года в Доме купца Иванова (ул. Молодогвардейская, 144).

Актеры театральной платформы «Прачка» под руководством режиссера Дениса Бокурадзе встречали гостей постановкой, символизирующей жизнь старого города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАЩИТНИКИ ЭЛЕВАТОРА И ЖИТЕЛИ СТАРИННЫХ ДОМОВ

Церемония вручения первой самарской премии «Старый новый город» началась с перфоманса в фойе музея Алабина. Актеры театральной платформы «Прачка» под руководством режиссера Дениса Бокурадзе встречали гостей постановкой, символизирующей жизнь старого города. Люди встречаются, общаются, ходят друг к другу в гости, радуются и грустят….

Гостей встречали музыканты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перфоманс продолжился и во время самой церемонии вручения премии в музейном зале торжеств. Там под светом уютного абажура «жители» выбирали победителя в каждой из номинаций и выносили награду из красных дверей.

- Честно признаемся, что премия в этом году субъективная, мы сами определили победителей. В следующем году привлечем экспертов и общественность, а пока эти награды почти наша личная благодарность за активность в деле сохранения исторического центра Самары, - объяснил Андрей Кочетков.

Среди коммерческих объектов площадью до 2000 кв.м. награду получила знаменитая «Кухмистерская» на улице Красноармейской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В номинации «Добрая реновация» отметили предпринимателей, которые создали новые пространства в исторических зданиях и сохранили идентичность, интерьер, ценные элементы интерьера и фасадов. Победителем в этой номинации стала питейная «Кипяток» на пешеходной улице Ленинградской в здании знаменитой аптеки Позерна.

Среди коммерческих объектов площадью до 2000 кв.м. награду получила знаменитая «Кухмистерская» на улице Красноармейской, а за бережную масштабную реновацию объекта в более чем 2000 кв м премию вручили центру труда и отдыха «Станкозавод».

Особенно тепло встречали номинантов, которые не побоялись купить недвижимость в центре Самары и создать комфортные условия для частной жизни. Победителем в этой номинации «История в деталях» стал Вячеслав Вершинин, который живет и творит в бывшей усадьбе Поташина на ул. Молодогвардейской.

За коллективное решение проблемы сохранения исторической недвижимости отметили команду защитников Самарского элеватора. Это здание еще только предстоит признать памятником и образцом модернистской архитектуры.

За бережную масштабную реновацию объекта в более чем 2000 кв м премию вручили центру труда и отдыха «Станкозавод» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наградили и жителей многоквартирных домов, которые не побоялись взять на себя судьбу своего здания с историей. В этой номинации премию получили защитники флигеля усадьбы Зеленко на улице Самарской 179. Кстати, одна из жительниц дома – Нина Казачкова теперь возглавляет Самарское областное отделение ВООПИК.

Кроме диплома лауреаты премии получат специально разработанную дизайнерскую табличку – адресный знак. А музей Алабина планирует и далее поддерживать людей, которым нравится жить и работать в «старом городе», и которые готовы сохранять и восстанавливать старинные здания.