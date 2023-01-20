Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2023 11:20

Любим, живем, сохраняем: активистам исторического центра Самары вручили премию «Старый новый город»

Активистам исторического центра Самары вручили премию «Старый новый город» 19 января 2023
Анна ИЛЮШИНА
В Самаре вручили первую премию "Старый новый город"

В Самаре вручили первую премию "Старый новый город"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СОХРАНИТЬ, КАК

Исторический центр Самары – место притяжения, гордости и место общей памяти. Здесь не типовые дома, живописные дворики, архитектурные памятники и душа города. Теперь у ценителей и защитников архитектурного наследия города появилось еще одно сообщество единомышленников. Самарский историко-краеведческий музей имени Алабина запустил в конце прошлого года проект «Сохранить как», став победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Проект "Сохранить, как" объединил неравнодушных горожан

Проект "Сохранить, как" объединил неравнодушных горожан

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сохранить как» объединило собственников исторической недвижимости, жителей старой Самары, историков, урбанистов, архитекторов. Самых активных руководство музея решило наградить символической премией.

- Мы хотим зафиксировать вклад тех людей, которые формируют и продвигают процесс сохранения архитектурного наследия старой Самары, которые видят ценность в исторической недвижимости и пытаются самостоятельно организовать уход за старинными зданиями,- отметил в приветствии директор музея им Алабина Андрей Кочетков.

Церемония вручения первой самарской премии «Старый новый город» началась с перфоманса в фойе музея Алабина

Церемония вручения первой самарской премии «Старый новый город» началась с перфоманса в фойе музея Алабина

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас проект «Сохранить как» собирает единомышленников, которые делятся опытом, контактами специалистов для решения сложных вопросов, рассказывают об успехах и неудачах и просто по-соседски общаются.

Такое сотрудничество началось и между музеями. Перед церемонией вручения премии «Старый новый город» в музее Алабина работала площадка, оформленная совместно с Музеем Почты России, открытым осенью 2022 года в Доме купца Иванова (ул. Молодогвардейская, 144).

Актеры театральной платформы «Прачка» под руководством режиссера Дениса Бокурадзе встречали гостей постановкой, символизирующей жизнь старого города

Актеры театральной платформы «Прачка» под руководством режиссера Дениса Бокурадзе встречали гостей постановкой, символизирующей жизнь старого города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗАЩИТНИКИ ЭЛЕВАТОРА И ЖИТЕЛИ СТАРИННЫХ ДОМОВ

Церемония вручения первой самарской премии «Старый новый город» началась с перфоманса в фойе музея Алабина. Актеры театральной платформы «Прачка» под руководством режиссера Дениса Бокурадзе встречали гостей постановкой, символизирующей жизнь старого города. Люди встречаются, общаются, ходят друг к другу в гости, радуются и грустят….

Гостей встречали музыканты

Гостей встречали музыканты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перфоманс продолжился и во время самой церемонии вручения премии в музейном зале торжеств. Там под светом уютного абажура «жители» выбирали победителя в каждой из номинаций и выносили награду из красных дверей.

- Честно признаемся, что премия в этом году субъективная, мы сами определили победителей. В следующем году привлечем экспертов и общественность, а пока эти награды почти наша личная благодарность за активность в деле сохранения исторического центра Самары, - объяснил Андрей Кочетков.

Среди коммерческих объектов площадью до 2000 кв.м. награду получила знаменитая «Кухмистерская» на улице Красноармейской

Среди коммерческих объектов площадью до 2000 кв.м. награду получила знаменитая «Кухмистерская» на улице Красноармейской

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В номинации «Добрая реновация» отметили предпринимателей, которые создали новые пространства в исторических зданиях и сохранили идентичность, интерьер, ценные элементы интерьера и фасадов. Победителем в этой номинации стала питейная «Кипяток» на пешеходной улице Ленинградской в здании знаменитой аптеки Позерна.

Среди коммерческих объектов площадью до 2000 кв.м. награду получила знаменитая «Кухмистерская» на улице Красноармейской, а за бережную масштабную реновацию объекта в более чем 2000 кв м премию вручили центру труда и отдыха «Станкозавод».

Особенно тепло встречали номинантов, которые не побоялись купить недвижимость в центре Самары и создать комфортные условия для частной жизни. Победителем в этой номинации «История в деталях» стал Вячеслав Вершинин, который живет и творит в бывшей усадьбе Поташина на ул. Молодогвардейской.

За коллективное решение проблемы сохранения исторической недвижимости отметили команду защитников Самарского элеватора. Это здание еще только предстоит признать памятником и образцом модернистской архитектуры.

За бережную масштабную реновацию объекта в более чем 2000 кв м премию вручили центру труда и отдыха «Станкозавод»

За бережную масштабную реновацию объекта в более чем 2000 кв м премию вручили центру труда и отдыха «Станкозавод»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наградили и жителей многоквартирных домов, которые не побоялись взять на себя судьбу своего здания с историей. В этой номинации премию получили защитники флигеля усадьбы Зеленко на улице Самарской 179. Кстати, одна из жительниц дома – Нина Казачкова теперь возглавляет Самарское областное отделение ВООПИК.

Кроме диплома лауреаты премии получат специально разработанную дизайнерскую табличку – адресный знак. А музей Алабина планирует и далее поддерживать людей, которым нравится жить и работать в «старом городе», и которые готовы сохранять и восстанавливать старинные здания.

КАРТИНА ДНЯ