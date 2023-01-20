«Триста тридцать три – значит «огонь»: тамбовский гармонист рассказал, как родился неофициальный гимн СВО

Песня тамбовчанина стала Гимном СВО. Фото: Александр Ванюшкин

«Триста тридцать три» на языке артиллеристов обозначает команду «Огонь!». 49-летний музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин использовал в своей песне этот шифр и неожиданно для самого себя стал создателем «Гимна СВО». Популярность к подполковнику спецназа ФСИН в отставке пришла внезапно для него самого, когда солдаты сняли на видео его выступление с гармонью на фронте, во время передачи гуманитарной помощи. Слова, которые идут от сердца и простая манера исполнения довершили свое дело - слушатели сразу поняли, что это творчество прямо с полей!

Александр Ванюшкин является фронтменом собственной группы «Наше», он сам сочиняет музыку и пишет патриотические тексты песен. В Тамбове музыканты снискали популярность в узких кругах, среди бывших военнослужащих, но после хита «Триста тридцать три» имя Ванюшкина стало известным на всю страну. Журналисту «КП-Самара» уроженец Тамбова рассказал о секрете своего успеха и о рождении народного хита

Подполковник спецназа в отставке возит гуманитарную помощь на Донбасс

Видео, на котором мужчина в форме играет на гармонии поет, находясь в кабине транспортного средства, быстро разлетелось по сетям. Комментаторы пишут - хит сезона! Подпеваю уже который день! Автору нужно дать народного артиста! Но сам Александр не выглядит зазнавшейся звездой - он охотно соглашается поговорить и о своем хите, и о том, что делает там, на Донбассе

Александр Ванюшкин не понаслышке знает о том, что происходит на фронте и что чувствуют солдаты, которые встали на защиту своей Родины. Бывший подполковник спецназа сам принимал участие во время второй чеченской кампании, а в настоящее время он возит на Донбасс гуманитарную помощь. Накануне нашего интервью, Александр вернулся из Луганска, куда совместно с союзом десантников Тамбова и участниками десантного братства, возили адресную помощь военнослужащим.

- Мы не состоим ни в каких организациях, а просто сами собрались и решили помочь нашим ребятам. Обычно мы узнаем, что нужно бойцам в первую очередь и адресно доставляем посылки со всем необходимым, - рассказывает Александр журналисту «Комсомолки». – В поездку я всегда беру с собой музыкальные инструменты и играю любимые патриотические песни для солдат. Во время одной из таких поездок на Донбасс у меня родилась песня «Триста тридцать три», которая сразу стала любимой у многих ребят.

Музыкант возит гуманитарную помощь на Донбасс. Фото: Александр Ванюшкин

Песня «Триста тридцать три» полюбилась с первых аккордов

В декабре прошлого года Александр Ванюшкин вновь отправился с гуманитарной помощью на фронт. В этот раз музыкант взял в поездку гармонь и спел для солдат свою новую песню.

- «Триста тридцать три» зашла ребятам с первых аккордов, я целый час играл для них на бис. Кто-то снял меня на видео и выложил в социальных сетях. Ролик разлетелся по Интернету, так и пришла популярность, - говорит тамбовчанин.

Александр пишет песни и поет в группе "Наши". Фото: Александр Ванюшкин

Мошенники дискредитируют автора гимна СВО

По словам музыканта, на новостном сайте президента песня «Триста тридцать три» указана как гимн СВО. Александру очень льстит это. У группы «Наше» много хороших патриотических песен, которые с каждым днем становятся популярными среди военнослужащих. Однако вместе с известностью мужчина столкнулся и с обратной стороной медали.

- Вот уже несколько дней мне поступают сообщения, что якобы кто-то от моего имени просит деньги. Мошенники создают фейковые страницы с моим именем и фотографиями и принуждают подписчиков переводить деньги на их счета. Я хочу предупредить, что я никогда не стану просить помощи через соцсети. Максимум могу сказать о каких-то сборах лично в своих видео, - предупредил фанатов музыкант.

Александр Ванюшкин уверен, что мы обязательно одержим победу. Своими патриотическими песнями он старается поднять боевой дух российских солдат. «Триста тридцать три» стала ярким примером этого.

- Пусть она станет гимном СВО. И пусть скорее появятся и песни в честь нашей Победы, - говорит мужчина.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Самарские друзья показали красоты губернии

Александр Ванюшкин признался журналистам «Комсомолки» в любви к Самарскому краю. Много лет назад он познакомился с самарцами из поселка Управленческий, и завязалась дружба. Тамбовчанин часто приезжает в гости в Самару, а его друзья показывают красоты нашей губернии. Музыкант отдыхал на острове Зелененький, побывал на турбазе «Сосенки» и просто прогуливался по областной столице с друзьями.

- Я очень люблю ваш город, он красивый. Друзья тоже приезжают ко мне в Тамбов, этот Новый год мы встречали у меня. Передайте привет моим самарским товарищам, - рассказал Александр Ванюшкин.

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