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20 января 2023 11:50

«Триста тридцать три – значит «огонь»: тамбовский гармонист рассказал, как родился неофициальный гимн СВО

Автор гимна СВО Александр Ванюшкин рассказал, как родилась знаменитая песня "Триста тридцать три"
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Песня тамбовчанина стала Гимном СВО. Фото: Александр Ванюшкин

Песня тамбовчанина стала Гимном СВО. Фото: Александр Ванюшкин

«Триста тридцать три» на языке артиллеристов обозначает команду «Огонь!». 49-летний музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин использовал в своей песне этот шифр и неожиданно для самого себя стал создателем «Гимна СВО». Популярность к подполковнику спецназа ФСИН в отставке пришла внезапно для него самого, когда солдаты сняли на видео его выступление с гармонью на фронте, во время передачи гуманитарной помощи. Слова, которые идут от сердца и простая манера исполнения довершили свое дело - слушатели сразу поняли, что это творчество прямо с полей!

Александр Ванюшкин является фронтменом собственной группы «Наше», он сам сочиняет музыку и пишет патриотические тексты песен. В Тамбове музыканты снискали популярность в узких кругах, среди бывших военнослужащих, но после хита «Триста тридцать три» имя Ванюшкина стало известным на всю страну. Журналисту «КП-Самара» уроженец Тамбова рассказал о секрете своего успеха и о рождении народного хита

Подполковник спецназа в отставке возит гуманитарную помощь на Донбасс

Видео, на котором мужчина в форме играет на гармонии поет, находясь в кабине транспортного средства, быстро разлетелось по сетям. Комментаторы пишут - хит сезона! Подпеваю уже который день! Автору нужно дать народного артиста! Но сам Александр не выглядит зазнавшейся звездой - он охотно соглашается поговорить и о своем хите, и о том, что делает там, на Донбассе

Александр Ванюшкин не понаслышке знает о том, что происходит на фронте и что чувствуют солдаты, которые встали на защиту своей Родины. Бывший подполковник спецназа сам принимал участие во время второй чеченской кампании, а в настоящее время он возит на Донбасс гуманитарную помощь. Накануне нашего интервью, Александр вернулся из Луганска, куда совместно с союзом десантников Тамбова и участниками десантного братства, возили адресную помощь военнослужащим.

- Мы не состоим ни в каких организациях, а просто сами собрались и решили помочь нашим ребятам. Обычно мы узнаем, что нужно бойцам в первую очередь и адресно доставляем посылки со всем необходимым, - рассказывает Александр журналисту «Комсомолки». – В поездку я всегда беру с собой музыкальные инструменты и играю любимые патриотические песни для солдат. Во время одной из таких поездок на Донбасс у меня родилась песня «Триста тридцать три», которая сразу стала любимой у многих ребят.

Музыкант возит гуманитарную помощь на Донбасс. Фото: Александр Ванюшкин

Музыкант возит гуманитарную помощь на Донбасс. Фото: Александр Ванюшкин

Песня «Триста тридцать три» полюбилась с первых аккордов

В декабре прошлого года Александр Ванюшкин вновь отправился с гуманитарной помощью на фронт. В этот раз музыкант взял в поездку гармонь и спел для солдат свою новую песню.

- «Триста тридцать три» зашла ребятам с первых аккордов, я целый час играл для них на бис. Кто-то снял меня на видео и выложил в социальных сетях. Ролик разлетелся по Интернету, так и пришла популярность, - говорит тамбовчанин.

Александр пишет песни и поет в группе "Наши". Фото: Александр Ванюшкин

Александр пишет песни и поет в группе "Наши". Фото: Александр Ванюшкин

Мошенники дискредитируют автора гимна СВО

По словам музыканта, на новостном сайте президента песня «Триста тридцать три» указана как гимн СВО. Александру очень льстит это. У группы «Наше» много хороших патриотических песен, которые с каждым днем становятся популярными среди военнослужащих. Однако вместе с известностью мужчина столкнулся и с обратной стороной медали.

- Вот уже несколько дней мне поступают сообщения, что якобы кто-то от моего имени просит деньги. Мошенники создают фейковые страницы с моим именем и фотографиями и принуждают подписчиков переводить деньги на их счета. Я хочу предупредить, что я никогда не стану просить помощи через соцсети. Максимум могу сказать о каких-то сборах лично в своих видео, - предупредил фанатов музыкант.

Александр Ванюшкин уверен, что мы обязательно одержим победу. Своими патриотическими песнями он старается поднять боевой дух российских солдат. «Триста тридцать три» стала ярким примером этого.

- Пусть она станет гимном СВО. И пусть скорее появятся и песни в честь нашей Победы, - говорит мужчина.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Самарские друзья показали красоты губернии

Александр Ванюшкин признался журналистам «Комсомолки» в любви к Самарскому краю. Много лет назад он познакомился с самарцами из поселка Управленческий, и завязалась дружба. Тамбовчанин часто приезжает в гости в Самару, а его друзья показывают красоты нашей губернии. Музыкант отдыхал на острове Зелененький, побывал на турбазе «Сосенки» и просто прогуливался по областной столице с друзьями.

- Я очень люблю ваш город, он красивый. Друзья тоже приезжают ко мне в Тамбов, этот Новый год мы встречали у меня. Передайте привет моим самарским товарищам, - рассказал Александр Ванюшкин.

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