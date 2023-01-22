Бережем сердце и легкие: как новичку правильно подготовиться к лыжным марафонам

К участию в лыжных гонках необходимо готовиться заранее Фото: Андрей КУРОЧКИН

В Самарской области начинается пора различных лыжных соревнований, в том числе и марафонов. Корреспондент «КП-Самара» выяснил у экспертов, стоит ли принимать участие в подобных соревнованиях любителям, и если да, то как к ним лучше всего подготовиться.

«Не просто обул кроссовки и побежал»

И профессионалы-спортсмены, и медики сходятся в главном: для участия в соревнованиях, тем более в забегах на марафонские дистанции, необходима предварительная подготовка.

- Оптимально три-четыре раза в неделю выходить на лыжню часа на полтора-два. Желательно, конечно, заниматься на специально подготовленной трассе, а не у себя на огороде. И очень желательно — под руководством тренера, так как есть много нюансов, связанных именно с подготовкой к соревнованиям, - советует председатель Самарской областной федерации лыжных гонок Юрий Козлов.

При этом предполагается, что базовыми навыками — как стоять на лыжах и двигаться на них — человек уже обладает. Если нет — то вам пока нужны тренировки совсем другой направленности.

Если все же вы уже достаточно подготовленный для любительского уровня спортсмен и нацелились на участие в марафоне, - стоит обратить внимание и на качество экипировки. Это касается как одежды, так и лыжного снаряжения.

- Это же не просто обул кроссовки и побежал. Чем более профессиональная у вас экипировка, тем больше вероятность, что при должной спортивной подготовке вы достигнете лучших результатов. Приобрести нужное снаряжение сейчас не составляет проблемы, хотя хорошая экипировка, конечно, стоит определенных денег, - рассказывает Юрий Козлов.

Годы тренировок, а не один-два месяца

Однако, помимо спортивной составляющей, важна еще и медицинское. Первым делом, собираясь участвовать в любых соревнованиях, необходимо обследовать состояние своего организма. Нетренированный человек, да еще имеющий проблемы со здоровьем, о которых он не знает, - серьезно рискует. Ведь организм под физическими нагрузками и в обычной жизни ведет себя по-разному.

- Внезапная остановка сердца у спортсменов в момент нагрузок встречается в два раза чаще, чем у обычных людей, - такую статистику приводит доцент кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины СамГМУ Виктор Поляков.

Оздоровительные прогулки в парке и спортивные состязания - не одно и то же Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У людей, которые выходят на лыжные соревнования, должна быть хорошо тренированная дыхательная и сердечно-сосудистая система, которая обеспечивает кислородом каждую клеточку организма. Поэтому если у вас нет опыта участия в соревнованиях на более коротких дистанциях, выходить на марафон преждевременно. Причем это должны быть годы тренировок, а не один-два месяца.

Рентген легких и ЭКГ обязательны

- Особенно осторожными стоит быть людям пожилого возраста. Но без тщательного обследования я бы не советовал участвовать в марафонах вообще никому. В таких соревнованиях должны участвовать только абсолютно здоровые люди, что подтверждено результатами медицинского обследования, - предостерегает медик.

Вопрос состояния здоровья тем более актуален после того как большая часть населения переболела ковидом, и последствия перенесенного заболевания для организма не всегда очевидны.

- После ковида часто наблюдается такое остаточное явление как фиброз легких. В обычной жизни при таком диагнозе организм в целом справляется. Но если заставить его работать на пределе нагрузок — последствия могут оказаться самыми печальными, например, может развиться отек легких, - поясняет ученый.

Потому, как минимум, необходимо сделать рентген легких и электрокардиограмму сердца.

- Сердце — самый уязвимый орган при нагрузках. Поэтому очень важно сделать ЭКГ, причем желательно не только в спокойном состоянии, но и после нагрузок. В ряде диспансеров такое обследование проводится, - советует врач.

Налегайте на углеводы

Если со здоровьем все в порядке, нужно озаботиться энергетической подпиткой организма во время марафона. Профессионалы часто предварительно, за неделю до старта, садятся на углеводную диету, чтобы увеличить запас энергетических ресурсов. Ну и нужно питание во время дистанции. Недостаток ресурсов организма чреват тем, что здоровый внешне человек может впасть в гипогликемическую кому.

- Вопрос переохлаждения, наверное, мы обсуждать не будем, так как соревнования обычно назначаются в приемлемых погодных условиях. Но при относительно теплой погоде возникает проблема обезвоживания, так как человек потеет, - предупреждает Виктор Поляков.

Потому необходимо позаботиться о возможности выпить минералки во время бега, чтобы восстановить электролитный баланс.

КОНТКРЕТНО

Как подготовиться к лыжному марафону

- Пройдите предварительное медицинское обследование. Сделайте ЭКГ и рентген легких, чтобы убедиться, что ваши внутренние органы готовы к повышенной нагрузке

- Посвятите хотя бы месяц подготовке. Выходите на лыжню 2-3 раза в неделю, лучше - под руководством грамотного наставника

- За неделю до марафона налегайте на углеводы и хорошо позавтракайте перед выходом на дистанцию

- Обязательно возьмите на дистанцию минеральную воду.