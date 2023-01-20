«Прощай, последняя колонка!»: в областной столице скоро перестанут ходить за водой с ведрами

Последняя колонка Красноглинского района отправится в музей водопровода. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Место в музеях

К сожалению, в Самаре в третьем тысячелетии еще есть дома, не подключенные к центральному водоснабжению, и водоразборные колонки на улицах. Но, похоже, уже скоро с этим будет покончено. Полным ходом идет реализация программы «Вода с улицы – в дом». По словам главного управляющего директора «РКС – Самара» Владимира Бирюкова, если три года назад в городе было 1270 водоразборных колонок, то сейчас осталось 348. Динамика налицо.

Демонтируют колонки, разумеется, тогда, когда надобность в них отпадает: все дома в ближайшем окружении сначала подключают к центральному водоснабжению. Первым районом Самары, где на днях распрощались с последней колонкой, стал Красноглинский. За три года действия программы здесь завели воду в 24 частных дома и убрали 78 ставших ненужными агрегатов. К слову, это не только архаизм, но и источник грязи летом и наледи зимой. Недобросовестные люди моют возле них машины и сливают отходы. Словом, колонкам место в музеях, а не на улицах города. Кстати, именно в музей самарского водопровода будет передана ручка от последней колонки Красноглинского района, которая была демонтирована на днях. А в администрацию района отправилось символическое ведро, с которым раньше ходили за водой – это подарок от ресурсоснабжающей организации за помощь и содействие в реализации программы. Сотрудники администраций ведут разъяснительную работу с жителями, организуют коллективные подключения. Активно помогают избавить город от колонок, а жителей обеспечить центральным водоснабжением помогают и руководители Ленинского и Железнодорожного районов.

Новые привычки

Важный момент: благодаря участию в программе подключение частного дома к центральному водоснабжению не стоит заоблачных денег.

- Раньше проведение воды стоило по 800-900 тысяч рублей за погонный метр. Мы не олигархи, а родители троих детей, таких денег у нас нет. Благодаря программе мы заплатили только за материалы, а все работы выполнила компания, - поделилась с «КП» жительница Красноглинского района Марина Петряхина

Постоянная вода в доме - это настоящий праздник для жителей и комфорт, который они быстро оценили, но не сразу привыкли.

- Раньше каждый день в любую погоду ходила за водой, но сколько я могу принести? Первое время спохватывалась: надо одеваться, идти к колонке, а потом вспоминала и радовалась: вода вот она, чистенькая, напор хороший, что еще надо, - рассказала жительница Красноглинского района Людмила Боброва.

- В наше время стыдно ходить с ведрами по городу. Мы сделаем все, чтобы это в нашей родной Самаре вода была в каждом доме, - обещает Владимир Бирюков.