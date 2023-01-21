«Еще пахнет апельсинами»: самарцы массово выставляют на продажу игрушечных Чебурашек

Самарцы массово распродают игрушечных Чебурашек. Фото: Авито

В Самаре, как и во всей России, 1 января 2023 года на широкие экраны вышла долгожданная кинолента «Чебурашка». Всеми обожаемая история дружбы симпатичного ушастика и крокодила по имени Гена вышла в свет в совершенно новом формате. За пару недель семейная комедия побила всевозможные рекорды по прокатам. Вместе с тем сайты объявлений буквально завалило предложениями о продаже плюшевого советского мультяшного героя. Журналист «КП-Самара» изучила сайт объявления за последние две недели. Рассказываем, какие игрушки выставили на проажу самарцы.

Как оказалось, объявлений о продаже Чебурашки огромное множество. Правда, в первую очередь взгляд бросается на игрушки советского производства. Многие самарцы готовы отдать раритетного ушастика за символическую цену. Вид у некоторых, конечно, потрепанный временем - но зато какая эта находка для коллекционера!

Алиса, например, продает плюшевого зверька всего за 349 рублей. Девушка уверена: игрушка древнейшая.

Девушка надеется, что игрушку заберет какой-нибудь коллекционер. Фото: Авито

-Точно не скажу. Либо советская, либо из 90-х. Мне он не нужен, у меня другие хобби, - пишет волжанка.

Эх, Чебурашка, не расстраивайся! Найдешь ты своего крокодила Гену, которому будешь нужен.

Чебурашке в этом году исполняется 57 лет. Фото: Авито

А вот Ольга решила расстаться с меховым Чебурашкой аж 70-го года выпуска. Представляете? Этой игрушке чуть больше, чем самому персонажу. Кстати, попузьяне в 2023 году исполнится 57 лет. До пенсии рукой подать. Оценила зверька хозяйка в 300 рублей. Возможно, Ольга передумает продавать это сокровище. Мордочка какая, чудо!

-Состояние приличное, высота 31 сантиметр. Некому играть, все взрослые, - твердо утверждает Ольга.

Зверек выглядит жутко из-за потертой краски на глазах. Фото: Авито

Зверек Надежды явно был найден в коробках прошлого. Выглядит он жутковато из-за потертой краски на глазах. Хотя современного ребенка вряд ли можно чем-то напугать после нашумевшего Хагги Вагги. Комментировать свою продажу самарчанка никак не стала.

По достоинству и явно из уважения к своему детству Светлана выставила свою Чебурашку за 1500 рублей. Из достоинств: не затюканный внешний вид и большой размер (для объятий самое то).

Продавец предлагает порадовать ребенка или вторую половинку после похода в кино. Фото: Авито

-Лежит без дела. Порадуйте своего ребенка или девушку после просмотра фильма, - советует Светлана.

Среди объявлений удалось найти и современные игрушки. Больше всех отличился Владимир. Он решил продать попузьяну дороже, чем в магазине. Цена, честно говоря, шокировала — 5000 рублей. За эту сумму Чебурашка споет вам три песенки и заменит собеседника. Нужно лишь нажать на мягкий животик. И это еще не все.

Чебурашка за 5000 рублей поет песни и пахнет апельсинами. Фото: Авито

-Чебурашка еще пахнет апельсинами, - обозначил в описании к товару Владимир.

Ну, здесь посоревноваться может только Эмма. Девушка продает коллекцию киндер-сюрпризов. Там и Гена, и Шапокляк, и сам Чебурашка. Цена за единицу — 150 рублей.

Найдена коллекция киндер-сюрпризов с советским персонажем. Фото: Авито

После выхода фильма активизировались и самарские рукодельницы. Они вяжут, шьют, валяют с начала января. Среди ручной работы нашелся даже Чебурашка с ушами из норкового меха.