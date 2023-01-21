Илья-Саид и Сара-Розалин: эксперты рассказали, что ждет детей с редкими именами

Все чаще родители выбирают для детей необычные имена Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Популярность редких имен в Самарской области растет. Все реже на детских площадках можно встретить Галин и Людмил, Сереж и Виталиков, зато экзотических Миронов, Прокопиев и Агафий становится все больше. Работники ЗАГСа рассказали, какими именами самарцы чаще всего называли детей во втором полугодии 2022, а эксперт психолог объяснила, что ждет мальчишек и девчонок с редкими именами.

Север, Устин и Электра

По данным Управления ЗАГС Самарской области, самыми популярными среди жителей региона именами для новорожденных в 2022 году стали для мальчиков – Александр, Артем, Матвей, Михаил и Максим, а для девочек – Ева, София, Анна, Виктория и Полина.

При этом растет популярность редких и экзотических имен. Например, родители в Самарской области в 2022 году называли мальчиков Яросвет, Всеслав, Устин, Ролан, или Север. А среди имен для девочек отметились Матрона, Агафья, Славяна, Златаслава и Электра.

Некоторые самарцы и вовсе выбрали детям двойные имена. Причем таких тоже становится все больше. Среди самых популярных двойных имен – Виктор-Ждан, Владислав-Дмитрий, Илья-Саид, Эмир-Рамиль, Самир-Савелий, Умар-Фарук, Арина-Виктория, Миа-Виктория и Сара-Розлин.

Самозащита и жертвы стереотипов

Между тем эксперты-психологи предупреждают: необычное имя может повлиять на самоощущение ребенка, а значит – и на его судьбу.

Клинический психолог Екатерина Калинина пояснила журналисту «КП-Самара»: необычное имя ребенка говорит прежде всего о претензиях его родителей на некую уникальность своего «проекта». Однако ребенку с этим именем придется жить всю жизнь.

- Например, если девочку назвали Клеопатрой, то имя имеет оттенок грациозности, царственности, и это может усилить ощущение собственного «я». Но у этой медали есть и оборотная сторона. Детям с необычными именами приходится больше защищаться, использовать больше ресурса, чтобы поставить себя правильно в обществе. Если ребенок не чувствует поддержки в семье, если он неуверенный и слабый, а кричащее или громкое имя дополнительно на него давит, это может его сломать, - отметила Екатерина Калинина. – Библейские и мифологические имена могут накладывать определенный отпечаток: ребенок может ассоциировать себя с тезками из литературных произведений и классических мифов. Однако в то же время экзотическое имя помогает избежать стереотипных ассоциаций популярных имен, типа «Иван-дурак».

При этом психолог подчеркнула – далеко не всегда необычное имя может стать проблемой, многое зависит от обстановки в семье и в целом от окружения, в котором живет ребенок. Если родители поддерживают малыша и не требуют от него непременно соответствовать образу героического персонажа, в честь которого его назвали, жизнь ребенка экзотическим именем будет гораздо проще.