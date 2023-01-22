В «Крыльях Советов» назвали игроков, отправившихся на второй сбор 22 января 2023

"Крылья Советов" отправились на второй турецкий сбор. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» 22 января отправились на второй учебно-тренировочный сбор в Турцию. Пресс-служба клуба опубликовала полный список игроков, которых главный тренер Игорь Осинькин взял с собой в Белек.

Вратари: Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов, Даниил Веселов.

Защитники: Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Роман Евгеньев, Илья Гапонов, Александр Солдатенков, Матео Барач, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Александр Коваленко, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Артем Соколов, Роман Ежов, Александар Чиркович, Данил Липовой, Владимир Хубулов, Денис Якуба, Дмитрий Иванисеня, Никита Салтыков.

Нападающие: Владислав Шитов, Никита Хлусов, Амар Рахманович, Дмитрий Цыпченко, Владимир Писарский, Егор Тоцкий.

Обращает на себя внимание возвращение в стан «Крыльев» украинского опорника Дмитрия Иванисени. До этого он летал в Сербию для курса реабилитации после перенесенной травмы.

Дмитрий Иванисеня вернулся в расположение "Крыльев". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Вместе с командой отправился на сбор и другой травмированный опорник — Денис Якуба, которому в январе была сделана операция в германской клинике.

В списке значится и защитник Николай Рассказов. Он, по имеющейся информации, улаживает последние детали перехода из московского «Спартака» в «Крылья Советов». О сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

С командой вновь отправились на сбор три молодых игрока: вратарь Даниил Веселов, форвард Егор Тоцкий и полузащитник Никита Салтыков. Первые двое в летне-осенней части сезона выступали за молодежный состав «Крыльев», Салтыков находился в аренде в санкт-петербургской «Звезде».

Уже на второй день после прилета в Турцию, 23 января, «Крылья Советов» проведут контрольный матч с сербским клубом «Раднички». Всего в рамках сбора запланировано 5 спаррингов.