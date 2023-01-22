«От взрыва вылетели все окна»: 15-летний подросток чудом выжил в страшном пожаре

Огонь охватил весь дом за 5 минут. Фото: скрин с видео

Пожар в частном доме едва не унес жизнь 15-летнего подростка 21 января 2023 года. Корреспондент «КП-Самара» выяснил подробности ЧП, произошедшего в селе Тепловка Пестравского района.

«Сгорело абсолютно все»

В дом в Тепловке, на самом юге Самарской области, Марина и ее 15-летний сын Вячеслав (имена изменены) переехали совсем недавно из Самары. В этом же доме поселилась и ее подруга. Но так вышло, что вечером 21 января обе женщины были на работе в Самаре, и Вячеслав оставался дома один.

Дом был негазифицирован, плита работала от газового баллона. Именно он, судя по рассказам очевдицев, и стал причиной несчастья.

- Там все окна повылетали, так что, скорее всего, это был взрыв баллона. Мальчишка выскочил на улицу, на мороз, в чем был, в домашней одежде. Счастье, что успел. В доме были еще три собаки, кошка — они все сгорели, - рассказали «КП-Самара» знакомые семьи.

В соцсетях произошедшее описывают и сами пострадавшие.

- Сгорело абсолютно все: и вещи, и документы, и, к сожалению, все наши любимцы домашние. Воспламенилось все за 5 минут, и помочь никто уже не мог, - пишут пострадавшие.

«Деньги не переводите, нужно помочь с одеждой»

В МЧС по Самарской области подтвердили факт произошедшего пожара.

- В селе Тепловка Пестравского района горел частный дом по Стандартному переулку на площади 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Медицинская помощь подростку, к счастью, не понадобилась. Но он остался без какой-либо одежды, кроме той, в которой выбежал на улицу. Подруга его матери выложила пост в соцсетях, в котором просит помочь с одеждой ребенку, а также с квартирой на первое время, пока будут восстанавливаться документы и решаться прочие оргвопросы.

Правда, связаться по указанному телефону с автором сообщения оказалось невозможно - трубкук просо никто не взял.

- Видимо, ее замучили звонками недоверчивые граждане, которые подозревают в любой просьбе о помощи мошенничество, - предполагает знакомая женщины.

В комментариях под постом действительно разгорелась местами нелицеприятная дискуссия. В результате к сообщению был добавлен постскриптум.

- Не нужно никому переводить деньги, вы можете попасть на мошенников. Пострадавшие просят помочь только одеждой, - сообщается в дополнении к посту.

Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Самара», подросток в данный момент находится в Самаре в безопасности, он какое-то время будет жить у родного отца. Но помощь с одеждой ему действительно требуется. Контакты для помощи можно найти тут.