Максим Кануев и Александр Вишневский рассказали о «Школе муниципального депутата» и проекте профориентации

В эфире «Комсомольской правды» обсудили тему образования и кадровой подготовки

В эфире радиостанции «Комсомольская правда» в Самаре генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития» Максим Кануев и проректор Современного психофизиологического института Александр Вишневский рассказали, как выбрать будущую профессию, в каких регионах работает «Школа муниципального депутата» и о том, как развивается этот проект.

- Прежде чем мы перейдем к основной теме и поговорим про кадры, Максим Николаевич, давайте напомним нашим читателям, чем занимается Институт регионального и муниципального развития. Что это за форма организации и какие цели вы перед собой ставите?

Максим Кануев: Наш институт был создан в 2021 году. В этом году нам исполнился один год. У нас есть два направления. Одно из них - бизнес-консалтинг, а второе направление - кадровое. Наша организация работает по многим регионам нашей страны. Это и Арктика, и Дальний Восток, и, конечно же, наш Приволжский федеральный округ. Мы поддерживаем и продвигаем современные бизнес-идеи, современные бизнес-проекты. И в том числе, обучаем бизнес, как правильно взаимодействовать с органами власти.

- Я предлагаю нам чуть шире раскрыть тему кадрового вопроса и поговорить о том, как он сейчас решается в регионах.

Максим Кануев: Все мы знаем о том, что в 2015 году в Самарской области прошла реформа местного самоуправления. И наша область была вторым регионом в нашей стране, кто ее провел. В 2014 году подобная реформа прошла в Челябинске, а уже потом в 2015 году и в Махачкале. И мы наблюдаем сейчас интересную тенденцию - округа становятся заметно меньше. Чем это хорошо? Это дает возможность молодым людям попробовать себя в качестве кандидатов и выигрывать выборы. Напомню, как я уже говорил, округа значительно меньше, уже не по 50-90 тысяч человек, а есть округа в городе, где всего 3-4 тысячи избирателей. И это помогает кандидатам быть ближе к народу. Идея «Школы муниципального депутата» реализуется нами с 2017 года. За это время наш проект стал межрегиональным. Конечно, мы сегодня говорим об обучении муниципальных депутатов. Потому что в 2015 году, когда в первый раз люди стали муниципальными депутатами, то им понадобились определенные знания. В том числе о том, как формируется бюджет муниципального образования, как привлекать инвестиции на свою территорию и как заниматься развитием своей территории.

- География вашего проекта, насколько я знаю, обширна. И это не только Самарская область.

Максим Кануев: Да, география обширная. И мы занимаемся в том числе Московской областью, Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском. И у нас есть еще одно важное направление - работа со студентами. Совсем недавно у нас прошла встреча в форме открытого диалога со студентами самого северного вуза - Арктического государственного университета.

- Александр Игоревич, вы тоже встречались со студентами в Мурманске. О чем говорили с ними, что беспокоит будущих выпускников?

Александр Вишневский: Студентов интересует многое. Но, пожалуй, основной вопрос, который интересует любого студента: а что будет дальше, после того, как я закончу свое обучение? Куда и кем пойти работать? Сколько я смогу за свою работу получать? Если мы говорим про открытый диалог, который состоялся на площадке Арктического университета, то фактически коллеги делились опытом. Рассказывали студентам про «Школу муниципального депутата», делились опытом работы по подготовке будущих депутатов-управленцев. В том числе опытом организации такого направления, как землячество. Был затронут и вопрос профориентации подростков.

Слева направо: Александр Семочкин, Александр Вишневский, Максим Кануев

- Насколько успешно сейчас, на ваш взгляд, выстроена в России система профориентации и профильного образования?

Александр Вишневский: Не готов комментировать вообще про систему образования. Хочу сказать, что для любого региона кадровая политика, безусловно, важна и нужна. Потому что есть такие ситуации, когда запускается региональный проект или площадка, неважно в каком регионе, а кадров для реализации этого проекта в итоге нет. Соответственно приходится тратить дополнительные деньги и привлекать дополнительные ресурсы, везти специалистов из других регионов. Наверное, как и везде, все идеально быть не может, поэтому проблемы определенные есть. И когда мы говорим о кадровой политике, мы говорим о том, что любой регион - с небольшой отсылкой к его специфике - должен содержать всех специалистов разных отраслей из разных областей. Наш проект профориентации направлен на то, чтобы помочь родителям и их детям ответить на вопрос «куда пойти учиться?».

- Александр Игоревич, этот проект будет интересен среднему звену школы, тем, кто только выбирает будущую профессию?

Александр Вишневский: Мы говорим о том, что наша целевая аудитория - это школьники 8-11 класса. Те, кто уже на выходе из школы и задумывается о будущей профессии. Те подростки, перед которыми стоит проблема выбора дальнейшей трудовой деятельности. Если говорить в общем про возраст, то студенты тоже подходят. Но здесь мы можем столкнуться с тем, что не каждый студент будет иметь желание и возможность менять выбранное им направление, потратив год или два своей жизни на профессию.

- Если говорить о Самарской области, расскажите, как вы собираетесь реализовывать проект на территории губернии. Наверняка вы будете реализовывать его в партнерстве с кем-то.

Александр Вишневский: Проект большой, серьезный и значимый. И обратную связь о важности данного проекта мы уже начинаем получать. Если говорить про сотрудничество, то нашим партнером является Институт регионального и муниципального развития. А насчет площадки для сотрудничества - мы ведем сейчас диалог и даже уже выбрали партнера, это Тольяттинский государственный университет. Была встреча с руководством института: мы вели разговор с проректором по научно-инновационной деятельности Сергеем Питерайтисом. Также разговаривали с проректором по внешним связям Дмитрием Микелем и директором института Сергеем Широбоковым. ТГУ является одним из опорных вузов нашего региона, и с помощью их специалистов мы будем совместно реализовывать этот проект. На сегодняшний день, уже ведется работа с сотрудниками по планированию дальнейших шагов: как, когда и где мы будем это реализовывать.

- Спасибо большое за интересную беседу. Надеюсь, что вы еще не раз придете к нам в гости, для того чтобы рассказать, как уже на практике реализуется большой и нужный проект по профориентации молодежи.