Провожал сына и ушел следом: в Самаре отец и сын добровольно встали на защиту Родины

Алексей Щ. проводил сына до военкомата и не смог остаться в стороне. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военкоматы Самарской области продолжают принимать добровольцев, желающих встать на защиту Родины. Все приходящие мужчины – абсолютно разные. Они отличаются по возрасту, учетным специальностям и другим критериям. Их объединяет одно – желание отдать долг Отечеству. В числе добровольцев – Александр и Алексей Щ. Молодой человек первым решил пойти на военную службу, а после его поддержал отец. «КП-Самара» выяснила подробности.

Пришел провожать сына и ушел за своим военным билетом

Отец и сын проживают в Самаре. По словам Алексея Щ., он планировал пойти служить добровольцем еще летом, однако тогда не срослось. А затем решение о военной службе принял его 27-летний сын Александр.

– Когда сын сообщил мне о своих намерениях, я сначала был удивлен. Говорю, мол, ты серьезно что ли? А сам смотрю на него и понимаю: не шутит, настроен решительно, – рассказал «Комсомольской правде» Алексей.

Осуществить желаемое удалось в конце сентября. Александр отправился в военкомат, Алексей пошел вместе с сыном – планировал его проводить. Однако оценив обстановку понял: не сможет остаться в стороне.

– Долго я не думал – в тот же момент развернулся и пошел домой за военным билетом. Решил тоже стать добровольцем. Почему – не знаю, это сложно объяснить. Есть у меня особые патриотические чувства. Просто знал, что в такой момент я должен быть здесь, – поделился Алексей.

Мужчина признается, что изначально родные были в шоке от решения. Однако после на смену пришли другие чувства.

– Все, кто знает меня и Александра, нас поддерживают. Уверен, что они гордятся. Я знаю, что многие мужчины боятся, но делать этого не стоит. Лично у нас настроение боевое, – отметил Алексей Щ.

«Я давал присягу и готов нести службу до конца»

Алексей и Александр Щ. были призваны на военную службу 28 сентября. Изначально находились в пункте приема личного состава в Рощинском, затем переехали на Кряж.

– Сейчас у нас идут учения. Как по мне – это обычная армейская жизнь. Наши сослуживцы – отличные ребята, настоящие герои. Мы все друг друга поддерживаем. Настроение прекрасное, на задачи настроены решительно, – делится Алексей.

Об армии мужчина знает не понаслышке – проходил службу в 1995-1997 годах в военно-воздушных войсках. Отмечает: с того момента армейская жизнь сильно изменилась.

– Перемены, конечно, кардинальные. В частности, кормят нас гораздо лучше, чем это было раньше. Здесь нас обеспечили всем необходимым – я на службу прибыл практически без всего. Обжился в считанные мгновения, – рассказал собеседник «КП-Самара».

Говоря о надеждах и своем видении будущего Алексей заявляет: он твердо уверен в победе и готов идти до конца.

– Может кто над нами смеется, но я скажу так: смешного здесь ничего нет. Я в свое время давал присягу и готов с честью и достоинством нести службу, выполнять свой долг. Думаю, отец бы мной гордился, – подвел итог Алексей Щ.