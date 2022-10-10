Мэрия признает иск жильцов: в Самаре уникальный Дом Просвещенцев вернут в список памятников культуры

Жители Дома Просвещенцев не согласились с признанием здания аварийным и пошли в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре уникальный Дом Просвещенцев вернут в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Об этом стало известно на совещании у главы Самары Елены Лапушкиной 10 октября 2022 года. Крепкое трехэтажное кирпичное здание в исторической части города, на ул.Галактионовской, 45 в мэрии неожиданно для жильцов признали аварийным и обязали собственников самостоятельно его снести. В качестве основания для такого решения послужила сомнительная экспертиза. Жильцы возмутились и пошли в суд. Ситуация получила широкую огласку, о конфликте написала «КП-Самара», а вслед за ней и другие издания, в ситуацию вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн, подключились эксперты регионального отделения ВООПИиК. Благодаря широкой огласке нашлись варианты решения. Журналист «КП-Самара» побывала на совещании. Рассказываем, что случилось и как власти собираются решать проблему.

Приговорили не глядя

О том, что их дом признан аварийным, жильцы узнали совершенно случайно весной 2022 года – у старшей по дому, Анны Гудковой, не прошел автоплатеж за капремонт. Женщина – ответственный и аккуратный плательщик, поэтому стала разбираться, что случилось. И выяснила, что еще в начале года межведомственная районная комиссия Самарского района признала здание аварийным и подлежащим сносу, а в мэрии подписали соответствующее постановление. При вынесении решения межведомственная комиссия на место не выезжала и дом не осматривала, целиком доверившись заключению экспертной организации – АБ «Вира». Правда, когда сами жильцы познакомились с этим заключением, они были не на шутку удивлены – информация в заключении не соответствовала действительности, неправильно был обозначен даже материал стен, а к документу были прикреплены фото, скачанные из интернета и также уже не соответствующие реальности.

Жильцы попытались опротестовать решение администрации, но им заявили – мол, идите в суд. Люди не сдались и подали иск. Суд назначил независимую экспертизу, которая определила – дом не аварийный и вполне пригодный для проживания. Итоговое заседание суда должно состояться 12 октября.

- В нашем Самарском районе огромное количество действительно ветхих домов, нуждающихся в расселении и сносе, - говорит Анна Гудкова. – Почему же такое решение было принято в отношении нашей крепкой кирпичной трехэтажки?

«Признайте иск и согласитесь с требованиями»

На совещании глава Самары Елена Лапушкина потребовала от представителей администрации ответ – почему крепкий трехэтажный дом вдруг решили признать аварийным.

- Процедура была запущена еще в 2018 году, когда главой города был Олег Фурсов. Он потребовал составить и предоставить списки зданий, которые в перспективе ближайших пяти лет могли бы быть признаны аварийными. И потом на основании этих списков заказали экспертизу. На основании этой экспертизы межведомственная комиссия и принимала решения, - пояснил глава департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков.

На совещании в мэрии нашли решения, которые устроят жителей Фото: Ольга НОВИКОВА

Елена Лапушкина указала на допущенные ошибки.

- Если бы межведомственная комиссия выехала на место или пригласила бы на заседание представителей жильцов, то вам бы сразу стало понятно, что заключение не соответствует действительности, - отметила Елена Лапушкина.

Глава города поручила представителям районной администрации на судебном заседании признать иск жильцов и согласиться с их требованиями – аннулировать решение об аварийности.

«Оснований для отказа не видим»

Еще один вопрос, который подняли жильцы Дома Просвещенцев – придание ему статуса объекта культурного наследия, чтобы защитить от сноса и в будущем. Жильцы уверяют – еще несколько лет назад такой статус у дома был, однако по неизвестным причинам его вдруг отменили.

- Это один из двух сохранившихся в России Домов Просвещенцев, они остались только в Волгограде и в Самаре, - пояснила руководитель регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова. – Этот дом был построен в 1934 году, причем в его возведении принимали участие не только строители, но и будущие жильцы – учителя. На фасаде здания была надпись «Дом просвещенцев 1934», ее сбили при ремонте кровли совсем недавно. Дом имеет большую историческую ценность.

ВООПИиК направил обращение в Управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) с просьбой признать Дом Просвещенцев в Самаре памятником культуры.

- Мы выяснили, что в 1993 году Дом Просвещенцев включили в список вновь выявленных объектов культурного наследия (ОКН), - рассказал руководитель УГООКН по Самарской области Иван Стафеев. – В 2009 году он оттуда был исключен. В основной список ОКН тогда не попал, только в реестр вновь выявленных. 8 сентября мы получили обращение ВООПИиК о включении этого дома в реестр вновь выявленных памятников. Никаких оснований для отказа мы не видим. Сейчас процесс запущен, в течение 90 дней по закону он должен завершиться.

Также было решено, что Дому Просвещенцев вернут утраченную вывеску на фасаде. Кроме того, власти и общественники обсудили идею установить рядом со зданием памятник учителю.

Александр Хинштейн высоко оценил результаты совещания.

- Сегодня мы нашли решение, которое устроит жителей и будет правильным, - отметил он. - Мы договорились, что администрация Самары признает заявленный жителями иск и согласится с результатами нового экспертного исследования. Таким образом решение о признании аварийным и о сносе будет отменено. Параллельно этот объект включили в число вновь выявленных ОКН, далее будет проводиться экспертиза, по итогам которой этот объект, уверен, попадет и в реестр памятников истории и культуры. Но когда в городе действительно очень много зданий аварийных и подлежащих сносу, где люди живут в ужасных условиях, то в этой ситуации брать крепкий, отремонтированный, да еще и исторически значимый дом и признавать его аварийным – этому нет ни одного здравого объяснения. Я и коррупционной подоплеки здесь не вижу, так как там высотки не построить. Объяснить могу только некомпетентным подходом чиновников к своей работе.

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