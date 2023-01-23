Ледоступы и шипы: врач рассказал, как правильно ходить во время гололеда, чтобы избежать травм

Медик рассказал, как правильно ходить при гололеде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Зимой число травм значительно возрастает, и виной тому гололед. Некоторые травмы могут иметь серьезные последствия, поэтому лучше постараться обезопасить себя от них. Как это сделать, рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Клиник СамГМУ, врач травматолог-ортопед Александр Панкратов.

В группе риска — пожилые

Чаще всего при падении на льду страдают голеностопный и кистевой суставы: может произойти повреждение связок, вывих или даже перелом. Еще одна частая и самая опасная травма — перелом шейки бедра. Обычно такое происходит с пожилыми женщинами.

- У пожилых людей развивается остеопороз, из-за чего кости становятся хрупкими, — поясняет Александр Панкратов. — У женщин после 50 лет в силу гормональных особенностей остеопороз более выражен, чем у мужчин. Поэтому в больницу с такими травмами чаще всего попадают именно они.

Перелом шейки бедра грозит серьезными последствиями: человек становится малоподвижным, присоединяются различные сопутствующие заболевания — пролежни, застойные пневмонии, тромбоэмболия. Помочь может только операция по полной замене сустава. Нередко хирургическое вмешательство требуется и молодым людям после перелома или повреждения связок. Поэтому врач советует: если нет серьезной необходимости, выходить на улицу в гололед не стоит, особенно пожилым.

Ходим правильно

Если выйти на улицу все-таки нужно, то лучше стараться выбирать проверенные маршруты, где наименее скользко.

- Обязательно нужно носить обувь с протектором, она позволит удержаться на скользкой поверхности, — говорит Александр Панкратов. — Можно также использовать ледоступы, их продают во многих аптеках и магазинах. На них есть шипы, которые позволяют передвигаться по льду более уверенно. Пожилым людям можно использовать различные приспособления — трость, палку для скандинавской ходьбы с острым наконечником — эти упоры обеспечивают дополнительные точки для удержания равновесия.

Также врач рекомендует передвигаться по льду, слегка согнув ноги в коленях.

- Если передвигаешься на прямых ногах, то шанс упасть и получить травму гораздо выше, — говорит Александр Панкратов. — Когда ноги немного согнуты в коленях, они становятся более устойчивыми, кроме того, человек способен гораздо быстрее среагировать на возможное падение.

Первая помощь

Если человек все же упал и чувствует, что что-то повредил, главное правило — не пытаться лечить травму самостоятельно, особенно устранять вывихи. Нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт или в свою поликлинику.

- Зачастую помощь, которая оказана в первые часы или хотя бы сутки после травмы — наиболее эффективная, и в дальнейшем риск развития осложнений или непредвиденных исходов становится меньше, — говорит Александр Панкратов. — До обращения в медучреждение поврежденную ногу или руку нужно обязательно зафиксировать. Если нет подручных средств вроде дощечки или палки, травмированную ногу можно даже прибинтовать к здоровой. Руку — подвязать шарфом к шее или прибинтовать к туловищу. Главное учесть один момент — при выполнении фиксации человек не должен чувствовать усиление боли. Если после фиксации боль стала гораздо сильнее, значит что-то сделано не так. При серьезной травме лучше вызвать скорую помощь