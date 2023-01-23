Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре в феврале 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гидрометцентр России информирует вторая половина зимы, и, в частности, февраль, на большей части территории страны будут морозными. В некоторых регионах центральной части России ожидаются комфортные дневные температуры, от - 2 до -7 градусов. Морозов ниже -15 градусов не будет. Синоптики опубликовали прогноз погоды в Самаре на февраль 2023.

Данные предоставлены сервисом Gismeteo.ru.

Погода на первую декаду февраля в Самаре 2023

Первые десять дней месяца ожидаются довольно теплыми. Днем -2...-7 градусов. Ночью немного холоднее: -6... -10 градусов. Облачно, умеренные осадки.

Погода на вторую декаду февраля в Самаре 2023

Дневные температуры почти не будут отличаться от первой декады: -1 ...-7 градусов. Ночью морозно: -5...-12. Несколько дней во второй декаде месяца ожидаются обильные осадки в виде снега.

Погода на третью декаду февраля в Самаре 2023

Третья декада февраля обещает пройти также без неожиданностей. Днем -2...-8 градусов, ночью до -10...-12 градусов. Облачно, незначительные осадки.

Народные приметы, связанные с погодой в феврале

Если февраль ясный и теплый - весна придет рано. Длинные сосульки в феврале - к долгой зиме. Если же месяц выдался сухим и холодным, то конец лета будет жарким. Чем холоднее в последнюю неделю февраля, тем теплее будет март.