«Стоя на могиле мужа читала смс и плакала»: в Самаре возбудили уголовное дело из-за странной смерти в больнице

Семья погибшего больше года пытается наказать виновных в смерти отца. Фото: Людмила Рубцова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Людмила Рубцова больше года назад похоронила своего 58-летнего отца Владимира Лузанова. Безутешная дочь винит в смерти здорового и крепкого мужчины врачей - Людмила уверена: ее папу, заболевшего коронавирусом в 2021 году, залечили буквально до смерти. Самарчанка решила бороться за восстановление справедливости и наказание виновных. К расследованию уже подключился региональный Минздрав, а в СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело и проводят экспертизы. Людмила рассказала журналисту «КП-Самара». подробности истории

Коронавирус свалил с ног всю семью

В сентябре 2021 года семья Лузановых подхватила коронавирус. Температура, общее недомогание и кашель были у Владимира, его супруги и бабушки. Дочери уговорили отца, у которого диагностировали 25% поражения легких, лечь в районную больницу. Позже туда отправили и мать с бабушкой.

- Поначалу все шло неплохо. Папа каждый день был с нами на связи. Шутил, что дышит выделенным от государства кислородом по 30 минут, бесплатно и за компанию. Папа хотел домой и переживал за маму и бабушку, которых госпитализировали уже в областную больницу через пять дней после него, - рассказывает старшая дочь.

У женщин была низкая сатурация, а поражение легких более 60%. Супруга Владимира была в тяжелом состоянии, врачи хотели даже положить женщину в реанимацию, если состояние не стабилизируется. Муж, который тоже был в больнице, бесконечно писал любимой и всячески ее подбадривал.

- Маме тяжело было читать его сообщения, поэтому большинство из них так и остались без ответа. Потом, стоя на могиле своего мужа, она читала смс от него и плакала, - с дрожью в голосе, забегая вперед, рассказывает Людмила.

Перекосило все лицо

4 октября 2021 года у Владимира вдруг перекосило лицо, появилась странная асимметрия, отек и птоз левого глаза. Людмила заметила нехорошие изменения, когда позвонила отцу по видеосвязи, и пришла в ужас.

- Только девочкам не говори, пожалуйста, - попросил старшую дочку Владимир.

На следующий день родственникам позвонили из больницы и сообщили страшные новости – у Владимира Лузанова диагностировали мукормикоз - редкую грибковую инфекцию, которая поражает пациентов со сниженным иммунитетом.

- В тот же день я получила странный звонок. Девушка на том конце провода представилась лечащим врачом моего папы. Она сказала, что отцу лечение не помогает, нам нужно было готовиться к худшему и крепиться, - вспоминает Людмила.

Дочь вышла на связь с завотделением, которая подбадривала семью, но надежд особых не давала. По словам Людмилы Рубцовой, врач в переписке призналась, что это не первый случай заболевания мукормикозом в Самаре.

- На вопрос спасли ли хоть кого-то, честно ответила, что нет, - говорит дочь Владимира.

Лечили иммуносупрессорами

Буквально через пару дней Владимир Лузанов ослеп полностью. Младшая дочь Юлия госпитализировалась в палату к отцу, чтобы ухаживать за ним.

- Вошла в палату и обомлела. Папу мучила жажда, он лежал на грязной кровати, в пятнах морса и просил пить. В анамнезе у него инсулинорезистентность, но, как мы выяснили позже, несмотря на это ему в больших дозах давали имунносупрессоры. Мы уверены, что это вызвало развитие сахарного диабета, а потом и мукормикоз, - вспоминает Людмила.

К этому моменту семью свели с профессором НИИ Микологии из Санкт-Петербурга. Контакты профессора были переданы лечащему врачу, чтобы совместно с профессором была составлена новая схема лечения. У Владимира начались сильные скачки сахара, сильные головные боли, нужно было делать КТ головного мозга, но в районной больнице не было такого оборудования. Было принято решение перевести Владимира в областную больницу в Самару.

- Нужно было делать КТ, чтобы понять, есть ли в головном мозге очаги черной плесени. К счастью, ничего не было выявлено, - рассказывает старшая дочь.

«Я уже умирать собрался»

Однако в красной зоне областной больницы младшей дочери Юлии отказали в госпитализации вместе со слепым отцом. Пустили дочь к отцу только через пару дней, после того, как поняли - женщина от своего намерения не отступит.

- Господи, дочка, ты все-таки здесь! Я уже умирать собрался. Теперь я верю, что выкарабкаюсь, - облегченно вздохнул Владимир.

По словам дочери, Владимиру Лузанову был назначен серьезный и достаточно токсичный препарат внутривенно. Младшая дочь, которая была с папой в палате круглосуточно, обратила внимание, что препарат в капельнице похож на тину. Девушка посмотрела информацию в Интернете и пришла в ужас - судя по информации в сети, препарат мог выглядеть так из-за неправильного хранения и разведения. Юлия неоднократно говорила лечащему врачу о том, что токсичный препарат поступает пациенту с передозировкой и в разложившемся виде, но ситуация не менялась.

Токсический препарат могли неправильно хранить. Фото: Людмила Рубцова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сестра записала на диктофон разговор с заведующей отделением, в котором та перекладывала всю вину на младший медицинский персонал. Схемы и дозировка лечения препаратом менялась несколько раз. Посевы на грибы так и не были отправлены по нужному адресу. Через неделю его мазки нашлись в Сызрани, где папе диагноз не подтвердили, потому что там искали только кандиду, - возмущена Людмила.

"Здесь все кашляют"

КТ показывал положительную динамику, ПЦР был отрицательным, но без обсервации Владимира не могли сразу отправить из "красной зоны" в отделение микологии в Санкт-Петербурге. Было решено продолжать лечение в областной больнице.

- Вены у папы на руках не позволяли ставить капельницы стандартным способом. Была необходимость венозной катетеризации. 13 октября папе установили катетер в правую яремную вену на шее, в амбулаторной карте имелся протокол. Но катетер продержался не долго, болтался и вылетел. Никакого ухода за послеоперационной раной и самим катетером не было. 18 октября папе сделали вторую операцию, установив катетер в левую яремную вену. Как позже выяснилось, в ходе досудебного разбирательства, факт второй операции по установке катетера был скрыт больницей, не отражен в патолого-анатомическом протоколе. И именно после этой операции отцу стало значительно хуже – поднялась температура, и стал нарастать мучительный кашель. На встревоженные обращения сестры к заведующей отделением и лечащему врачу ответ был один: «Здесь все с температурой и кашляют!», - рассказывает события тех дней в больнице старшая дочь самарца.

Владимиру с каждым днем становилось все хуже, он все чаще начал говорить о смерти.

- Какая долгая и мучительная смерть, - шептал он, лежа под очередной капельницей с токсичным препаратом.

20 октября мужчине вдруг стало лучше, он поговорил с каждой из дочерей, с зятьями, внуками, позвонил друзьям.

- Как мы тогда радовались, но потом пришло осознание, что это было не улучшение. Папа собрал все свои силы и попрощался со всеми. Утром, 21 октября, отца не стало, - говорит Людмила.

Захлебнулся кровью

Владимир сильно закашлялся, а младшая дочь Юлия отвлеклась на разговор с врачом. Когда девушка повернулась и посмотрела на своего отца – то закричала от ужаса. Владимир не просто кашлял – его буквально рвало кровавыми сгустками. Юлия звала на помощь медперсонал, а отец прошептал «Тише, дочка, не плачь». Это были его последние слова.

- На зов о помощи пришли не реаниматологи и не сразу! Человеку, у которого изо рта шла кровь, зачем-то пытались надеть кислородную маску, на сатураторе был нулевой пульс! Папу погрузили на каталку и забрали в реанимацию, естественно уже метрового. Однако по документам в карте спасали, как положено. Почему-то сестра, находясь в палате, не видела действий, описанных в протоколе, - говорит Людмила.

Провели проверку и возбудили уголовное дело

В справке о смерти указано, что Владимир Лузанов скончался от коронавирусной инфекции и отека легкого. Но дочь сомневается, что отек легкого мог вызвать кровотечения и смерть от асфиксии, когда у ее папы дыхательные пути забило кровяными сгустками. Семья написала обращения в ТФОМС, Росздравнадзор и Минздрав, однако те не нашли нарушений в лечении Владимира Лузанова. Однако в Следственном комитете к жалобам самарчанки отнеслись более внимательно и завели уголовные дела по факту ненадлежащего лечения.

Редакция «КП-Самара» направила запросы в Министерство здравоохранения Самарской области и Следственный комитет региона, где факт происшествия в самарской больнице был официально подтвержден.

Семья в один месяц потеряла отца и бабушку. Фото: Людмила Рубцова Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Министерством проведены внеплановые документарные целевые проверки в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинских организаций, участвовавших в организации медицинской помощи Владимиру Лузанову. Страховыми медицинскими организациями проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи Владимиру Лузанову и соблюдения прав застрахованного, - сообщили нам в региональном Минздраве.

Следователи пояснили журналисту "КП-Самара", что говорить о подозреваемых до получения выводов экспертов преждевременно. Расследование уголовного дела продолжается.

- Указанное уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В настоящее время по уголовному делу назначена судебно - медицинская экспертиза, результаты которой до настоящего времени не получены, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Дочери покойного продолжат добиваться справедливости и наказания виновных. - Имея на руках фото, видео и диктофонную запись с фактами грубых ошибок медиков мы, дочери покойного, будем добиваться правосудия, сколько бы лет жизни, отягощенной скитаниями по казенным домам и написанием очередных жалоб, на это не потребовалось, - говорят безутешные родственники. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.