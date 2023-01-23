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Общество23 января 2023 12:00

«Стеснялась внешности и хотела быть сильной»: читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую иностранную студентку Самары

Самая красивая иностранная студентка Самары получила награду от «Комсомольской правды»
Алиса ВЬЮШКИНА
Лилиа Гзрарян получила приз зрительских симпатий читателей "Комсомолки"

Лилиа Гзрарян получила приз зрительских симпатий читателей "Комсомолки"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском университете завершился конкурс красоты среди иностранных студенток Мисс International. В одной из номинаций победительницу выбирали читатели «КП-Самара». Обладательницей приза зрительских симпатий читателей «Комсомолки» стала Лилиа Гзрарян, 20-летняя студентка, представляющая солнечную Армению. Девушка учится на факультете международных отношений в Самарском университете, а в свободное время волонтерит в зооприюте, занимается боксом и даже пишет собственную книгу. Лилиа рассказала подробности журналисту «КП-Самара».

«Цели забрать корону не было»

- Я родилась в Армении и считаю себя армянкой, - признается девушка. – Поэтому для меня было большой честью представлять на конкурсе свою нацию. Но когда мне было восемь лет, родители переехали в Тольятти, и с тех пор я живу в Самарской области. Поэтому Россия стала для меня такой же родной как и Армения. Все мои воспитатели, учителя, наставники - граждане России, но моя кровь, предки и детство - это Армения.

Для Лилии участие в Мисс International был первым опытом в конкурсах красоты. Девушка призналась, что цели забрать корону не было.

- В детстве я была очень неуверенна в себе, стеснялась внешности, - рассказывает она. - Когда была подростком - часто специально ходила в очках, чтобы скрыть свои большие глаза. Конечно, сейчас эти комплексы уже в прошлом, но участие в конкурсе красоты все равно было очень волнительным. Для меня важнее всего было знакомство с новыми друзьями и просто эмоции, опыт. На самом деле, все самое интересное осталось вне рамок соревнования: я устраивала девичник у себя, мы с остальными участницами стали очень близки – настоящая семья, поэтому даже после завершения Мисс International хорошо общаемся.

На конкурс для творческого номера девушка подготовила необычное выступление - постановочную сценку с боксированием.

- В детстве всегда хотела быть сильной. Женщина - это сила и мудрость в одном флаконе. Бокс учит дисциплине, контролю над телом и своими мыслями. Важная часть этого спорта - уважение. Важно проявлять почтение к тем, с кем выходишь на ринг. Бокс учит человека мудрости, поэтому я взяла этот спорт за основу своей сценки в конкурсе.

Играет на гитаре и знает пять языков

Лилиа Гзрарян за свою жизнь успела попробовать себя в спорте, музыке и волонтерстве,

- Мне всегда нравилась музыка. Я 5 лет играла на гитаре в различных кружках и дома. В конечном итоге было принято решение пойти в музыкальную школу, которую я благополучно закончила. Но сейчас приоритеты немного поменялись, и инструмент в руки беру не так часто как раньше.

Девушка получила заслуженную награду

Девушка получила заслуженную награду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но связать свою жизнь девушка решила с факультетом международных отношений в Самарском университете.

- Международные отношения я выбрала, потому что мне всегда хотелось работать с другими странами. Например, мне было бы интересно поработать в Шанхае. На данный момент изучаю китайский, но знаю всего пять языков: русский, китайский, английский, армянский и филиппинский.

Книга на англицйском

В свои 20 лет девушка зря времени не теряет: уже на протяжении 7 месяцев она пишет собственную книгу.

- Мне часто в голову приходили необычные сценарии, которые я рассказывала своим друзьям. Они всегда с восторженным взглядом слушали мои идеи и намекали, что стоит изложить все это на бумагу. Моя книга на английском языке, потому что мне легче на нем излагать свои мысли. Произведение будет содержать в себе элементы психологии и фантастики.

Помимо хобби и учебы, Лилиа развивает собственный косметический бренд.

-Я занимаюсь разработкой бальзамов и скрабов для губ. В свое время я изучила все компоненты, поэтому сейчас создаю индивидуальный продукт. По большей части продукт пользуется спросом среди моих знакомых моделей. Так как с недавних пор я состою в модельном агентстве, то имею возможность рекламировать свой продукт среди общества моды. В агентство я тоже попала совершенно спонтанно: мне просто написали рекрутеры и спросили о желании присоединиться к их компании - я, конечно же, согласилась.

О самом заветном

Лилиа не только учится и занимается творчеством, но и строит планы по улучшению условий жизни животных.

- В детстве, проходя мимо бездомный животных и людей, я всегда помогала им, - вспоминает девушка. - Часто просила у родителей лишнюю монетку или кусочек еды, чтобы помочь, а если не получалось, то месяцами потом не могла выкинуть это из головы: все думала жива ли та душа. С возрастом я поняла, что одной доброты не достаточно и нужно работать. Для меня животные имеют очень большое значение в жизни. В будущем я бы хотела заниматься волонтерством. Мне очень хочется открыть сеть международных приютов для животных, чтобы у них была база, похожая на дом, с возможностью получать как ласку, так и все необходимые прививки и питание.

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