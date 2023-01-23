«Стеснялась внешности и хотела быть сильной»: читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую иностранную студентку Самары

Лилиа Гзрарян получила приз зрительских симпатий читателей "Комсомолки" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском университете завершился конкурс красоты среди иностранных студенток Мисс International. В одной из номинаций победительницу выбирали читатели «КП-Самара». Обладательницей приза зрительских симпатий читателей «Комсомолки» стала Лилиа Гзрарян, 20-летняя студентка, представляющая солнечную Армению. Девушка учится на факультете международных отношений в Самарском университете, а в свободное время волонтерит в зооприюте, занимается боксом и даже пишет собственную книгу. Лилиа рассказала подробности журналисту «КП-Самара».

«Цели забрать корону не было»

- Я родилась в Армении и считаю себя армянкой, - признается девушка. – Поэтому для меня было большой честью представлять на конкурсе свою нацию. Но когда мне было восемь лет, родители переехали в Тольятти, и с тех пор я живу в Самарской области. Поэтому Россия стала для меня такой же родной как и Армения. Все мои воспитатели, учителя, наставники - граждане России, но моя кровь, предки и детство - это Армения.

Для Лилии участие в Мисс International был первым опытом в конкурсах красоты. Девушка призналась, что цели забрать корону не было.

- В детстве я была очень неуверенна в себе, стеснялась внешности, - рассказывает она. - Когда была подростком - часто специально ходила в очках, чтобы скрыть свои большие глаза. Конечно, сейчас эти комплексы уже в прошлом, но участие в конкурсе красоты все равно было очень волнительным. Для меня важнее всего было знакомство с новыми друзьями и просто эмоции, опыт. На самом деле, все самое интересное осталось вне рамок соревнования: я устраивала девичник у себя, мы с остальными участницами стали очень близки – настоящая семья, поэтому даже после завершения Мисс International хорошо общаемся.

На конкурс для творческого номера девушка подготовила необычное выступление - постановочную сценку с боксированием.

- В детстве всегда хотела быть сильной. Женщина - это сила и мудрость в одном флаконе. Бокс учит дисциплине, контролю над телом и своими мыслями. Важная часть этого спорта - уважение. Важно проявлять почтение к тем, с кем выходишь на ринг. Бокс учит человека мудрости, поэтому я взяла этот спорт за основу своей сценки в конкурсе.

Играет на гитаре и знает пять языков

Лилиа Гзрарян за свою жизнь успела попробовать себя в спорте, музыке и волонтерстве,

- Мне всегда нравилась музыка. Я 5 лет играла на гитаре в различных кружках и дома. В конечном итоге было принято решение пойти в музыкальную школу, которую я благополучно закончила. Но сейчас приоритеты немного поменялись, и инструмент в руки беру не так часто как раньше.

Девушка получила заслуженную награду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но связать свою жизнь девушка решила с факультетом международных отношений в Самарском университете.

- Международные отношения я выбрала, потому что мне всегда хотелось работать с другими странами. Например, мне было бы интересно поработать в Шанхае. На данный момент изучаю китайский, но знаю всего пять языков: русский, китайский, английский, армянский и филиппинский.

Книга на англицйском

В свои 20 лет девушка зря времени не теряет: уже на протяжении 7 месяцев она пишет собственную книгу.

- Мне часто в голову приходили необычные сценарии, которые я рассказывала своим друзьям. Они всегда с восторженным взглядом слушали мои идеи и намекали, что стоит изложить все это на бумагу. Моя книга на английском языке, потому что мне легче на нем излагать свои мысли. Произведение будет содержать в себе элементы психологии и фантастики.

Помимо хобби и учебы, Лилиа развивает собственный косметический бренд.

-Я занимаюсь разработкой бальзамов и скрабов для губ. В свое время я изучила все компоненты, поэтому сейчас создаю индивидуальный продукт. По большей части продукт пользуется спросом среди моих знакомых моделей. Так как с недавних пор я состою в модельном агентстве, то имею возможность рекламировать свой продукт среди общества моды. В агентство я тоже попала совершенно спонтанно: мне просто написали рекрутеры и спросили о желании присоединиться к их компании - я, конечно же, согласилась.

О самом заветном

Лилиа не только учится и занимается творчеством, но и строит планы по улучшению условий жизни животных.

- В детстве, проходя мимо бездомный животных и людей, я всегда помогала им, - вспоминает девушка. - Часто просила у родителей лишнюю монетку или кусочек еды, чтобы помочь, а если не получалось, то месяцами потом не могла выкинуть это из головы: все думала жива ли та душа. С возрастом я поняла, что одной доброты не достаточно и нужно работать. Для меня животные имеют очень большое значение в жизни. В будущем я бы хотела заниматься волонтерством. Мне очень хочется открыть сеть международных приютов для животных, чтобы у них была база, похожая на дом, с возможностью получать как ласку, так и все необходимые прививки и питание.