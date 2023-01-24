«Кракен» быстро распространяется: самарцам рассказали, что ждать от нового штамма ковида

Новый штамм коронавирусной инфекции зафиксирован в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале 2023 года в России зафиксированы случаи заряжения новым штаммом коронавирусной инфекции. Он получил прозвище «кракен». По словам медиков, этот вид значительно заразнее своих предшественников. Пока до Самарской области «кракен» не добрался. Однако первые инфицированные пациенты выявлены не так уж и далеко — в Пензенской области. Самарские специалисты рассказали журналисту «КП-Самара», что ожидать от нового штамма и как регион готовится ко встрече с очередной заразой.

Новый подвид распространяется быстрее

«Кракен» (XBB.1.5) — «рекомбинантная» подлиния всем известного «омикрона». Отличается новая зараза высокой скоростью распространения. Есть и хорошие новости: этот вариант ковида не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Об этом говорится на сайте регионального Роспотребнадзора.

-Как и другие ОРВИ «кракен» передается воздушно-капельным путем, - сообщают на официальной странице организации.

В группе риска пенсионеры и дети

По словам экспертов, в группу риска попадают уязвимые слои населения. Это дети, граждане преклонного возраста, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. Увы, но первые случаи заражения «кракеном» уже зафиксированы на территории России. Причем в соседнем для Самарской области регионе. Новый штамм замечен в Пензенской области.

-Нас, скорее всего, ждет очередная волна, подъем заболеваемости. Сейчас в регионе сложная ситуация и с гриппом. Но все службы готовы. Я думаю, никаких проблем не будет, - поделилась с журналистом «КП-Самара» главный внештатный инфекционист МЗ Самарской области по городскому округу Самара, кандидат медицинских наук, заведующий инфекционным отделением Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова. – Самостоятельно пациент не сможет определить, чем заболел. Если раньше появлялось, например, нарушение обоняния, то сейчас нет никакого специфического симптома. Подтвердить ковид можно только лабораторно.

«Бояться нечего»

Прозвище нового подвида, конечно, наводит страх. Однако в областном Роспотребнадзоре уверены: бояться нечего.

-Сейчас почти у каждого россиянина сформирована иммунная защита к коронавирусной инфекции. Однако забывать о мерах безопасности все же не стоит.

Гулять на свежем воздухе и не забывать о вакцинации

Актуальным остается соблюдение дистанции и правил личной гигиены. Специалисты рекомендуют при первых признаках заболевания оставаться дома.

-Не стоит забывать о вакцинации. Причем не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Все-таки в этом году грипп тяжелый, - отметила Екатерина Киндалова.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА

Екатерина Киндалова рассказала самарцам, как уберечь себя и свое здоровье при росте заболеваемости:

- Не паникуйте и не занимайтесь самолечением.

- Не принимайте лекарственные препараты без назначения врача. При необходимости обращайтесь за медицинской помощью к специалисту

- Чаще мойте руки, носите защитную маску в общественных местах

- Больше гуляйте на свежем воздухе и постарайтесь отказаться от вредных привычек

- Внимательно отслеживайте состояние организма при наличии хронических заболеваний

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным официальной статистики, в Самарской области в понедельник 23 января коронавирусом заболели еще 193 человека. Госпитализировано — 11. Справиться с болезнью удалось 183 людям. Летальных исходов, к счастью, не зафиксировано.