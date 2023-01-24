Вместо социальных карт для льготного проезда в транспорте можно будет использовать карту жителя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Социальные (транспортные) карты в Самарской области уходят в прошлое. Объясняем, на что их необходимо заменить, где и когда это лучше сделать.

С 1 января 2024 года в Самарской области больше не будет социальной карты. Вместо нее будет универсальная карта жителя Самарской области. Все получаемые льготы, в том числе и на проезд в общественном транспорте, будут перечисляться с 2024 года только на нее. «Комсомолка» выяснила, как и где ее получить и для чего она нужна.

На замену дается целый 2023 год. С 2024 года все действующие соцкарты будут заблокированы. Поэтому региональное правительство настоятельно рекомендует не затягивать процесс замены и не делать это в последний момент, ведь на перевыпуск требуется не менее двух недель.

Как заменить соцкарту на карту жителя Самарской области

Подать заявление на получение Карты жителя Самарской области можно в отделениях банков ВТБ (ПАО) и АО КБ «Солидарность», а также в электронной форме на Портале «Карта жителя Самарской области»: https://card.samregion.ru/. Замена и получение бесплатные.

После получения карты жителя блокировка соцкарты происходит с первого числа следующего месяца. Допустим, вы получили Карту жителя 13 февраля 2023 года, тогда ваша социальная карта перестанет быть активной с 1 марта 2023 года.

Для чего нужна Карта жителя Самарской области

Карта жителя СО - по сути своей банковская карта платежной системы МИР с записанным на нее транспортным приложением. Она позволяет оплачиваь проезд в общественном транспорте, получать скидки на товары в различных магазинах, на развлечения и досуг. Можно также получить кешбек в 5%, расплачиваясь картой в кафе, ресторанах и столовых. Скидки и бонусы по карте предоставляют более 150 торговых сетей. Среди них - ветеринарная аптека «Биогранд», каток ICE City, магазин обуви Tamaris и многие другие.

Также карту жителя можно использовать при взаимодействии с государственными и муниципальными организациями в элекронных сервисах и как аналог полиса ОМС в медучреждениях.

Недавно стало возможным открывать картой дверь домофона, но, правда, только «умного». Услуга подключается бесплатно на сайте https://card.samregion.ru/.

Справка КП

Карта жителя Самарской области появилась в 2021 году. Сегодня ей пользуются более 41 тыс. человек, проживающих в 63-м регионе.