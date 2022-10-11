Мобилизованные учатся стрелять из гранатометов и пулеметов. Фото: минобороны РФ

В Министерстве обороны РФ показали, как готовят мобилизованных в Самарской области. Видеозапись с кадрами с учебного полигона опубликована в официальном аккаунте ведомства в социальных сетях. Показываем, как готовят призванных резервистов.

Восстанавливают навыки стрельбы

Как сообщили в Минобороны, в настоящее время в центрах формирования и слаживания подразделений Центрального военного округа продолжают идти занятия по боевой подготовке мобилизованных граждан.

Мобилизованные учатся взаимодействию между подразделениями. Фото: минобороны РФ

- Во время занятий военнослужащие оттачивают навыки передвижения на поле боя, - рассказали в Минобороны РФ. – Также они учатся грамотному взаимодействию между подразделениями.

Кроме того, как рассказали в Минобороны, во время боевой подготовки мобилизованные самарцы восстанавливают свои навыки стрельбы из автоматов, пулеметов Калашникова и гранатометов.

Занятия проводят опытные инструкторы. Фото: минобороны РФ

В боевой подготовке мобилизованных самарцев сопровождают опытные инструкторы. Они проводят для призванных резервистов занятия по тактико-специальной подготовке. Также мобилизованные изучают устройство средств связи, минно-взрывное дело.

Учат накладывать повязки и эвакуировать раненых

Большое внимание при подготовке военнослужащих уделяют оттачиванию навыков по оказанию первой помощи и самопомощи под огнем противника.

Военные восстанавливают боевые навыки. Фото: минобороны РФ

- С мобилизованными гражданами проводится военно-медицинская подготовка, во время которой мы обучаем их само- и взаимопомощи, наложению кровоостанавливающих жгутов, давящих повязок, эвакуации раненых, - пояснил начальник медицинской службы Александр.

Напомним, 21 сентября Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Уже на следующий день самарцы стали приходить в военкоматы по повесткам и добровольцами. Мобилизованных отправляют в военные части на территории Самарской области, где они получили обмундирование, оформили специальные карты для получения денежного довольствия и приступили к боевому слаживанию под руководством опытных военных, имеющих реальный боевой опыт. После окончания подготовки мобилизованных направят к месту несения службы.