«Установки для ракет делали в гаражах»: кассационный суд в Самаре отменил часть приговора по громкому коррупционному делу

Кассационный суд отменил часть приговора. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шестой кассационный суд в Самаре отменил часть приговора по громкому коррупционному делу из-з срыва запуска ракет. Приговор бывшему заместителю гендиректора Волжского КБ РКК «Энергия» Игорю Чекменеву, ранее осужденному на шесть лет лишения свободы за мошенничество, оспаривали его адвокаты. Суд частично пошел навстречу требованиям защиты, однако основной приговор оставил без изменений. Об этом сообщается на сайте Шестого кассационного суда.

Закупали контрафакт по завышенным ценам

Напомним, громкий коррупционный скандал из-за срыва пусков ракет разгорелся в 2009 году. Как следует из материалов дела, Волжское КБ РКК «Энергия» должно было выполнить госконтракт «Роскосмоса» и изготовить две установки воздушного термостатирования (УВТ) для лабораторного модуля российского сегмента МКС. Однако вместо того, чтоы заказать эти установки на давно работающем производстве, Игорь Чекменев, совместно с генеральным директором ВКБ Рябовым и заместителем главного конструктора Фирстовым, создали для исполнения контракта компании ООО «Энком» и ООО «СЭП», которые не имели ни лицензий, ни производственных мощностей.

- Выяснилось, что установки для космических пусков изготавливали кустарным способом прямо… в самарских гаражах, - пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн. – А во время запусков эта «гаражная» продукция дала сбой.

Более того, следствие выяснило, что комплектующие от этих поставщиков конструкторское бюро закупало по заведомо завышенной цене.

- Тем самым из ВКБ были выведены денежные средства в особо крупном размере, а заказчику Роскосмос был причинен ущерб на сумму более 4 миллионов рублей, - сообщается на сайте суда.

Отменили арест на долю в квартире

Злоумышленников задержали с помощью ФСБ. 28 февраля 2021 года Кировский районный суд признал Чекменева виновным мошенничестве и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы. Его адвокаты подали апелляцию, которая смягчила приговор до 5 лет 9 месяцев лишения свободы.

- В кассационной жалобе адвокат Чекменева оспаривал выводы о виновности осужденного, - рассказали в Шестом кассационном суде. – Также защита выразила несогласие с квалификацией преступления и указывала на необоснованное сохранение ареста на долю осужденного в жилом помещении.

Кассационный суд изучил дело и оставил основную часть приговора и срок наказания неизменными. В то же время суд согласился с доводами защиты в части незаконности ареста на имущество - ½ долю в квартире Чекменева.В этой части приговор отменили.

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