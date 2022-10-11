Соляная пещера и усадьба XIX века: топ-10 самых необычных квартир в Самаре

В Самаре есть апартаменты, где можно провести несколько дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В гостях хорошо, а дома – лучше. Это, конечно, так, но что делать, если хочется сменить обстановку, а отпуск еще не скоро? Отели приелись, гостить у родственников – идея не всегда удачная. Спасают только апартаменты, где можно провести несколько дней. И оказывается, в Самаре довольно много интересных предложений. Давайте посмотрим, какие квартиры сдают в областной столице за несколько тысяч рублей в сутки и что же в них необычного.

Составили для вас топ-10 интересных квартир Самары.

Найти квартиру-замок можно в самом центре Самары. Фото: avito.ru

10 место: Старинный особняк – 3600 руб./сутки

Открывают наш рейтинг апартаменты в старинном особняке XIX века. Двухкомнатная квартира выполнена в рустикальном стиле. Правда, любителей легкой старины разочаруем – не вся квартира позволяет насладиться атмосферой усадьбы, лишь пара комнат. В квартире полный технический набор – от телевизора до микроволновки. Этот вариант отлично подойдет тем, кто хочет уединиться – соседей нет, отдельный вход, отдельная парковка в соседнем дворе. К тому же на территории усадьбы есть ресторан, музей, открытая крыша-веранда с мангалом и даже кабинет массажа. А если захотите, вам еще и экскурсию проведут.

Где: ул. Галактионовская, 91.

9 место: Розовый номер для Барби – 5000 руб./сутки

Если в вашей жизни не хватает розового цвета, этот вариант для вас. Фото: avito.ru

Если вы без ума от розового цвета или просто романтичная натура, то это точно ваш вариант. Просторные светлые апартаменты с панорамными окнами. Но фишка, конечно же, - розовый цвет. И подсветка, и круглая кровать, и даже огромные цветы в ванной комнате тоже розовые. Бонусом идет огромное джакузи прямо в комнате. Так что, если хотите устроить романтический вечер, вам точно сюда.

Где: ул. Ново-Садовая, 241.

8 место: Зеленая квартира – 2800 руб./сутки

Говорят, зеленый цвет расслабляет. Фото: avito.ru

Изюминка этой квартиры – дизайн. Она выполнена в благородном зеленом цвете, множество интересных деталей и необычная «живая» стена из растений. Здесь можно не только отдохнуть с комфортом, но и устроить фотосессию. Если вы хотите пожить в самой стильной квартире, это то, что вам нужно.

Где: ул. Краснодонская, 70.

7 место: Закат прямо из джакузи – 5500 руб./сутки

Квартира для тех, кто мечтал принять ванну, любуясь красивым видом из окна. Фото: avito.ru

Этот вариант точно подойдет для любителей красивых видов из окна. В этой квартире вы найдете не просто панорамный вид на Волгу, но и встретите закат прямо из джакузи. Просторная и светлая квартира отлично подойдет для свидания, устроить которое, кстати, вам помогут. За небольшую плату к вашему приходу наберут ванну с пеной, рассыплют лепестки роз, включат романтичную музыку и красивую подсветку. Здесь и красивые фото можно сделать, и даже устроить сборы невесты. Для этого есть специальная комната для наведения красоты. В общем, отличная квартира для любителей красивых видов и уюта!

Где: 5-я просека, 95.

6 место: Апартаменты с тантрическим креслом – 3700 руб./сутки

Такое удовольствие стоит 3700 в сутки. Фото: avito.ru

Здесь вы сможете окунуться в атмосферу дома гейши. Квартира украшена в японском стиле – повсюду цветущая сакура, веера и свечи. Фишка этих апартаментов – тантрическое кресло, и для его применения необязательно овладевать искусством гейши. Использовать его можно, как ваша душа пожелает. Приятным бонусом идут огромный джакузи с подсветкой и панорама на город.

Где: пр-т Карла Маркса, 32.

5 место: Зеркальный номер – 4500 руб./сутки

Фишка этой квартиры – зеркальные стены. Фото: avito.ru

Помните сказку «Алиса в Зазеркалье»? Так вот, вы сможете стать частью этого фантастического мира. Это самая «бесконечная» квартира в нашем топе, ведь на всех стенах висят зеркала от пола до потолка. Разноцветная подсветка немного разбавляет всю эту зеркальную атмосферу, но, скорее всего, вас не будет покидать ощущение, что вы в трансе. Специфическая квартира для отдыха от городской суеты, а вот для фотосессий – самое то! Приятный бонус – бурлящее джакузи, встроенное в пол и стеклянные кресла-коконы. Не хватает только гусеницы-оракула и безумного шляпника.

Где: ул. Ново-Садовая, 241.

4 место: Усадьба статского советника – 2500 руб./сутки

В этой квартире вы сможете почувствовать себя настоящим графом. Фото: avito.ru

Еще один вариант для тех, кто любит старинные дома. Эти апартаменты находятся в усадьбе статского советника Егора Тимрота. Здесь даже бывал граф Лев Толстой. Пожить по-графски в усадьбе можно вполне – в доме 1870-х годов максимально сохранена аутентичность. До набережной всего 200 метров, а до Ленинградки – около 50 метров. Будете жить в самом историческом центре. Разве не чудо?

Где: ул. Степана Разина, 90.

3 место: Квартира-морской круиз – 6000 руб./сутки

Отличное место для фотосессий. Фото: avito.ru

Бронзу в нашем рейтинге заслуженно берет эксклюзивная квартира в морском стиле. Настоящий морской курорт расположился в центре Самары. Представьте, как вы сидите в удобных шезлонгах на теплом песке, смотрите любимый фильм на большом экране. Нежитесь в бурлящем джакузи и любуетесь настоящим коралловым рифом. А потом отправляетесь в бунгало с большой круглой кроватью. По словам владельца, предметы интерьера привезены с Мальдивских островов, обитатели большого морского аквариума – из Австралии. Так что, если к морю хочется, но до отпуска еще далеко, этот вариант точно для вас. Отдохнете с комфортом!

Где: ул. Ново-Садовая, 241.

2 место: Пляж на балконе – 3500 руб./сутки

Идеальное место для любованием закатами. Фото: avito.ru

На почетном втором – маленький тропический остров. Просто удивительное место в стиле Boho. В квартире расположился настоящий Ботанический сад – светлая студия буквально утопает в растениях. Здесь даже есть стена из натурального мха, которая идеально подойдет для красивых фотографий. Изюминка этой студии – два милых попугайчика. Но самое главное в этих апартаментах – необыкновенная лоджия. Прекрасный вид на закат, подвесные кресла, а на полу песок. И не простой, а с подогревом! Самое уютное место для отдыха от рутинной работы и городской суеты.

Где: 5-я просека, 95а.

1 место: Соляная пещера – 6500 руб./сутки

Соляная пещера в многоэтажке. Фото: avito.ru

Это по праву самая необычная квартира. Если предыдущие варианты перенесут вас в теплые края, то эти апартаменты окунут вас в атмосферу севера. Вы будто побываете в пещере в окружении северного сияния. Но не волнуйтесь, здесь вы точно не замерзните – огромное джакузи прямо в комнате и сауна согреют вас обязательно. И куда же без красивого вида – прямо из джакузи открывается вид на Волгу. А что еще нужно для счастья?

Где: 5-я просека, 95а