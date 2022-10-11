«Включились в работу не раздумывая»: самарские волонтеры шьют носилки для раненых бойцов

Рукодельницы из Самары одними из первых присоединились к общероссийскому движению "Золотые руки ангела". Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С февраля 2022 года на территории России действует движение «Золотые руки ангела». Его участники занимаются изготовлением тактических носилок для спасения солдатах, раненных на фронте. Вся работа ведется исключительно на добровольной основе, по зову сердца. В ряды волонтеров входят жители более 85 городов страны. В их числе – граждане Самарской области. Волонтеры рассказали журналисту «КП-Самара», сложно ли шить носилки и кто помогает им в их работе.

«Я была твердо уверена, что коллеги меня поддержат»

Самарцы присоединились к движению с апреля. Первыми в ряды волонтеров движения «Золотые руки ангела» вступили сотрудницы швейной мастерской, которой владеет Оксана Русских. О волонтерской деятельности узнали случайно – из объявления.

– Мы наткнулись на сообщение в каталоге швейных производств. Там сообщалось, что необходима помощь в пошиве носилок для фронта. Сообщила своим девчонкам – мол, будем шить. Я была твердо уверена, что коллеги меня поддержат, никаких сомнений не было. Так и вышло – они сразу же откликнулись, – рассказала «КП-Самара» координатор движения «Золотые руки ангела» в г. Самара Оксана Русских.

Собеседница «КП-Самара» признается: изначально коллектив был маленький, вся работа ложилась на плечи нескольких человек. Постепенно группа добровольцев становился больше.

– После объявления частичной мобилизации люди стали приходить активнее. Сейчас самарская группа состоит примерно из 60 человек. Пока работают не все – например, пошивом занимаются все те же первые участники движения. В данный момент у нас идет налаживание процесса, – поделилась Оксана Русских.

Изначально волонтерский коллектив был небольшой, но сегодня желающих помочь становится больше. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Нагрузка значительно выросла»

Носилки, которые шьют добровольцы, были разработаны военными медиками. Они носят название «Фома 180» и являются уникальными. Их конструкция – это сшитое сеточное полотно из крепких капроновых лент, дополненное карабинами и вытяжными стропами. Носилки легкие, спокойно умещаются в подсумок и имеют множество способов применения.

– На данный момент мы отшили около 800 таких носилок. Стараемся совмещать добровольческую деятельность с основным производством. Нагрузка, конечно, большая. За полгода всей организацией, не только самарской, мы сшили порядка 15 тысяч штук. Сейчас требуется уже около 40 тысяч. Спрос опережает предложение, поэтому на создание носилок брошены все силы, – отмечает Оксана.

Носилки, которые шьют добровольцы, были специально разработаны военными медиками. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все расходники самарские волонтеры получают из московского филиала. После получения материала добровольцы шьют носилки и отправляют обратно в столицу. А уже там их распределяют по назначению.

– Мы отправляем в Москву, поскольку являемся их филиалом. У них процесс уже налажен, имеются свои каналы поставок носилок на фронт, – поделилась Оксана Русских. – Сейчас наша команда планирует масштабировать производство. ТЦ «Московский» предоставил нам помещение, где мы сможем собираться большой группой, вести работу по сборке, пошиву. В дальнейшем хотелось бы снабжать носилками самарских бойцов.

Оксана Русских отмечает: для того, чтобы стать участником движения, не нужно быть профессиональной швеей. Для волонтеров найдется множество других важных задач.

Все желающие помочь в создании носилок для бойцов могут связаться с координатором самарского движения «Золотые руки ангела» в официальной группе в соцсети «Вконтакте».