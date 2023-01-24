Купола и тату на лице: самарский тату-мастер откровенно рассказал об изнанке своей работы

Запросы у клиентов тату-мастера бывают самые разные

Игла, машинка и краски, а вместо холста — тело. Профессия тату-мастера — мечта или тяжелая ноша? С одной стороны, сиди да рисуй себе картинки на людях, а вдобавок еще приличная копейка в карман падает. С другой, та самая изнанка, о которой творцы часто умалчивают. Самарский тату-мастер откровенно рассказал журналисту «КП-Самара», что его бесит в клиентах и с какими трудностями приходится сталкиваться в работе. На десерт — самые яркие истории из практики и советы, как не наткнуться на плохого художника, рисующего иглой.

Лучше открыть что-то свое, чем ждать пока тебя уволят

Татуировкой я занимаюсь около пяти лет. На данный момент в моем арсенале сразу несколько направлений в этой сфере: графика, каллиграфия и нео-традишнл. Эти стили сейчас и продвигаю в Самаре. Пока никто не занимается подобным кроме меня (по крайне мере, хорошо и качественно). Мне довелось поработать везде понемногу. Трудился на предприятиях, где-то что-то продавал. Короче говоря, крутился как мог. А потом один знакомый предложил мне стать тату-мастером. Я долго отнекивался, потому что считал это занятие слишком ответственным. И все же сломался. Считаю, что лучше открыть что-то свое, чем ждать пока тебя уволят. Такой риск есть всегда.

Хорошее тату — это дорого

Многие почему-то уверены, что татуировка должна стоить дешево. Я не согласен. И дело не расходных материалах. Даже с недорогими красками хороший мастер может сотворить шедевр. Сам процесс требует опыта и отнимает много сил. Я решил эту проблему почасовой оплатой. Нужно адекватно оценивать свой труд. Очень тяжело в самом начале пути, честно говоря. Сложно себя зарекомендовать, все-таки нужны финансы, поэтому начинающим мастерам приходится брать подработки.

Не ухаживала за тату, но просила бесплатную коррекцию

Я всегда стараюсь позитивно мыслить. И все же, есть моменты, которые просто выводят из себя, бесят. Терпеть не могу, когда клиенты опаздывают на сеансы и не ухаживают за своими татуировками. У меня была девушка, которую не устроил результат. А дело-то было не во мне. Это я определил сразу по фото, что она мне прислала. Было видно, что человек просто не ухаживал за тату. Клиентка твердо дала понять, что не доверяет мне, как мастеру, пыталась выпросить у меня бесплатную коррекцию. Я предложил ей другой вариант — прийти ко мне на сеанс с еще одним человеком, чтобы сделать им татуировки в один день и сравнить заживление. Если все «окей», то она оплачивает сеанс второму клиенту. Но… я моментально попал в черный список этой мадам.

"Не трогайте лицо"

Нет, я не из тех мастеров, которые будут отговаривать девушку набивать имя своего парня. Пусть хоть они и встречаются две недели. Конкретно сюда со своими советами я не лезу, но вот тату на лице… От такого я отговариваю клиентов всегда. Не воспринимаю подобного рода красоту и все тут. Если на теле еще остались нетронутые места — не надо трогать лицо, пожалуйста.

"Готовлюсь к смерти"

У меня есть парочка странных историй с людьми, которые побывали у меня на сеансе. Помню, одним из первых ко мне пришел 70-летний дед. Честно, понятия не имею, как он обо мне узнал, но более странным был его запрос на тату. Он попросил набить ему надпись: «Спаси и сохрани», а еще… три купола. Ну, не очень-то и трудно догадаться, о чем я сразу подумал…Наверное, сидевший. Оказалось, нет. Спрашиваю: мол, а почему именно купола? Отвечает: "Я просто к смерти готовлюсь".

Вскоре после этого ко мне пришел еще один старик. Он был чуть постарше, лет 75, около того. Сразу твердо обозначил, что хочет тигра на плече. Ну, ничего необычного на первый взгляд. Потом разболтались, клиент открыл мне свою маленькую тайну.

- Всю жизнь о татуировке мечтал, но жена запрещала, - признался он. - Теперь ее нет и мне никто не помешает.

Посмеялись тогда. Сделали деду тигра. Больше таких клиентов у меня было, а жаль.

СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛА

Если вас вдруг посетила мысль о татуировке, то к выбору мастера лучше подойти максимально ответственно. Дело не только в красоте рисунка, но и в безопасности инструментов, которыми будет работать художник. Самарский тату-мастер Влад Скуб поделился советами с теми, кто планирует украсить свое тело.

- Обращайте внимание на портфолио. Свежие тату всегда хорошо выглядят. А у хорошего мастера на рабочей странице обязательно должны быть фото заживших работ.

- Не экономьте деньги на тату, чтобы потом не сожалеть о неудачном рисунке на теле. Все-таки это на всю жизнь.

-Сначала думайте, а только потом делайте. Забивайтесь нормальными татуировками, чтобы после не пришлось перекрывать свои партаки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Психолог Дина Тагирова рассказала, почему люди делают тату.

-Культура татуирования тела формировалась на всех континентах. С древности люди вкладывали в символы большое значение. Сейчас татуировки являются модным направлением. Эта индустрия развивается с невиданной скоростью, - говорит эксперт.

Эксперт объясняет: татуировка – один из множества способов самоидентификации и самовыражения.

-Набив тату, человек приобщается к некоему, уже существующему, кругу носителей татуировок. Это своего рода социализация. Она характерна прослеживается среди молодёжи. Принадлежность к какой-то группе людей, у которых есть схожее мировоззрение, интересы как способ борьбы с одиночеством.

Кроме того, татуировки могут выполнять несколько скрытых психологических функций:

-Привлечение к себе внимания, которого не хватало раньше. Это компенсация того, чего не получили в прошлом. Обладатель татуировки провоцирует окружающих на внимание к ней. Это дает ощущение собственной значимости. Придание себе индивидуальности и уникальности.

-Акт свободы. Человек прибегает к татуировке, как к демонстрации свободы собственной воли. С помощью татуировки, человек доказывает себе и окружающим, что сам хозяин своей жизни.

-Аутоагрессия. Это разновидность агрессивного поведения, при котором враждебные действия направляются человеком на самого себя, на самоуничижение, саморазрушение.

-Членовредительство. Есть категория людей, которые страдают одной из форм психического расстройства. Без попыток самоубийства у них есть потребность снова и снова наносить татуировки на тело. Тату становится у таких людей навязчивым состоянием. Татуировки отвечают их потребности как нельзя лучше, так как болезненны и оставляют следы, напоминающие о перенесенной боли.