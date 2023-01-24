Самарские студенты выбирают будущую профессию со школьной скамьи

СамГТУ - кузница кадров самарских нефтяников.

Помочь с выбором

Детство пролетает быстро. Первоклашка, звонящая в колокольчик, сидя на плече старшеклассника, глазом моргнуть не успевает, как сама идет в рядах выпускников, прощаясь со школой. И встает перед самым важным выбором - с каким делом связать свою жизнь? К чему лежит душа? Где сможет принести наибольшую пользу обществу? Без страха и сомнений переступают порог школы ребята, уже сделавшие свой выбор. Которые знают не только, в какой институт и на какой факультет пойдут учиться, но и в какой отрасли, а иногда - и на каком предприятии будут работать после получения образования. Многие студенты института нефтегазовых технологий СамГТУ сделали свой выбор задолго до поступления в вуз благодаря профориентационной работе нефтяников. Теоретические азы профессии они получают тоже в тесной связи с будущими работодателями: нефтяники активно участвуют в образовательном процессе - и в плане оснащения кафедр, и в плане предоставления актуальных знаний о производстве.

Везет сильнейшим

«Самаранефтегаз» рассматривает кадровый вопрос в долгосрочной перспективе. Подготовку сотрудников с хорошим потенциалом обеспечивает система непрерывного образования «Школа - вуз - предприятие», направленная на обеспечение притока в компанию высокообразованной молодежи, подготовленной к решению текущих, перспективных и инновационных задач бизнеса. Ежегодно по корпоративной программе довузовской подготовки обучаются около 100 школьников в четырех «Роснефть-классах» Похвистнево и Отрадного. Эти выпускники с легкостью поступают в лучшие технические университеты страны, ведь в старших классах они углубленно изучали математику, химию и физику. Большинство поступает в Самарский государственный технический университет - кузницу кадров самарских нефтедобытчиков, которую они всесторонне поддерживают.

- Благодаря нашим партнерским взаимоотношениям предприятие уже много лет осуществляет техническое обновление кафедр университета, - рассказала директор Института нефтегазовых технологий Самарского политеха Ольга Нечаева. - Новые современные аудитории со специализированным оборудованием - это возможность качественно осуществлять образовательный процесс, а также вести активную научную деятельность. Предприятие оказывает грантовую поддержку молодым ученым, преподавателям, магистрантам и студентам. Ежегодно студенты института нефтегазовых технологий Самарского политеха принимают участие в региональной научно-технической конференции молодых специалистов АО «Самаранефтегаз», на которой их научно-исследовательские работы получают высокие оценки и положительные рецензии.

Студентам с высоким образовательным рейтингом нефтяники предлагают пройти практику на производстве - в прошлом году с предприятием близко познакомились 225 студентов. Лучшие выпускники по результатам практики трудоустраиваются: в 2022 году на работу пришли 132 выпускника высших и среднепрофессиональных образовательных учреждений.

На этом этапе к молодым специалистам не ослабевает внимание, направленное на скорейшую адаптацию к эффективному выполнению производственных задач и создание условий для профессионального развития и роста. В рамках социальной поддержки молодым специалистам компенсируется найм жилья и предоставляется возможность участия в программе ипотечного жилищного кредитования, а принятым на рабочие должности выплачивается надбавка к основному заработку. Не заканчивается и учеба: в рамках корпоративных программ развития молодежи ребята имеют все возможности для повышения квалификации и карьерного роста.