«Отпилили от Ленина за одну ночь»: какие загадки скрывают памятники Сталину, которые стояли Самаре и Сызрани

Вполне вероятно, что в Куйбышеве стояла "демоверсия" памятника, установленного на ВСВХ в Москве

Как ни странно, в Куйбышеве и области никогда не было каких-то монументальных или легендарных памятников Сталину. Но некоторые из них все же обросли историями — иногда даже анекдотическими. «КП-Самара» вспоминает все известные памятники Сталину в нашем регионе.

Копия или макет памятника на ВСВХ?

Один из самых величественных в СССР памятников Сталину, как известно, стоял в Москве на территории ВСВХ (ныне — ВДНХ). Это была 25-метровая статуя работы скульптора Меркурова.

Экскурсоводы на ВДНХ рассказывают байку, что сначала был изготовлен уменьшенный макет памятника. А после того как скульптуру одобрил сам Сталин, никто не посмел макет выкинуть, и его якобы встроили внутрь «большой» статуи.

Правда это или нет, проверить уже никак, видимо, не получится. Но факт, что уменьшенная копия «меркуровского» памятника Сталину появилась у речного вокзала в Куйбышеве. И произошло это примерно в те же годы, когда создавался памятник для ВСВХ. Может быть, чуть-чуть пораньше.

И если так, то это вполне укладывается в объяснимую картину событий. Первоначальный макет «большого» памятника вовсе не надо было уничтожать (да действительно, кто бы посмел?), и совершенно незачем было устраивать из товарища Сталина «матрешку». Логичнее всего было установить этот макет в виде небольшого памятника где угодно. И этим «каким угодно» местом вполне мог оказаться новый Куйбышевский речной вокзал.

Правда, Сталин стоял у входа в вокзал не один. Поодаль симметрично был установлен памятник Ленину аналогичной высоты и схожей стилистики. Случайно нашелся и подходящего размера Ленин? Вопросы остаются.

Нет точных сведений и о том, когда и почему на местах Ленина и Сталина появились киоски. Точно известно, что еще в 1958 году вожди были на месте. В шестидесятых — уже нет. Вероятно, это произошло после «развенчания культа личности», но зачем тогда убрали Ленина?

В 60-е годы на месте Ленина и Сталина появились киоски

Кстати, «оригинал» памятника на ВСВХ был демонтирован еще при жизни Сталина, в 1951 году. Официальной причиной была реконструкция выставочной территории. Но был и документ, в котором сообщалось, что скульптор Меркуров изобразил Сталина не самым удачным образом.

Выпить с вождем, закусить грибочками с газона

В двух шагах от Ленина и Сталина на речвокзале в Куйбышеве находились еще одни Ленин и Сталин. То была уже массовая композиция, растиражированная десятками по всему Союзу. Скульптура изображала беседу двух вождей на скамейке как будто бы в Горках.

Возле этого памятника, по свидетельствам старожилов, собирали съедобные грибы

Существовало несколько незначительно отличавшихся разновидностей памятника. В Куйбышеве была самая что ни на есть классическая — «версия 1.0». У аналогичного памятника, установленного в Сызрани, ноги Ленина уже были прикрыты пледом (по другим данным — шинелью).

Городские власти в Куйбышеве «усадили» вождей под аркой входной группы здания Управления речного пароходства «Волготанкер» на улице Максима Горького. Когда началась борьба с культом личности, в одну ночь фигуру Сталина выпилили из композиции. В буквальном смысле — ручными пилами.

Одинокий Ленин, развернутый непонятно к кому, выглядел довольно нелепо. И регулярно находились желающие «заполнить пустоту». Они присаживались к вождю и, вероятно, вели задушевные разговоры. Тем более что и закусить было чем: в соцсетях старожилы вспоминают, что прямо на газоне возле памятника росли съедобные грибы.

Понятно, что долго так продолжаться не могло, и остаток композиции в конце концов тоже куда-то вынесли.

Сейчас на месте скамейки с Лениным и Сталиным - пусто Фото: Евгений ЕГОРОВ

Про «распил» аналогичной скульптурной группы в Сызрани сведений нет. Скорее всего, как и в большинстве городов, памятник сразу же демонтировали целиком. Находился же он, по имеющимся данным, в переулке Федина (ныне такой локации на карте Сызрани нет, есть только улица Федина). И выглядел в окружении одноэтажных деревянных домов куда органичнее, чем в арке каменного административного здания.

Памятник в Сызрани слегка отличался от куйбышевского

Два Сталина поочередно?

В этой связи возникает загадка. В соцсетях корреспонденту «КП-Самара» удалось найти фото еще одного памятника Сталину в Сызрани. Располагался он в сквере Героев на пересечении улиц Советской и... Федина.

Сталин стоял в Сызрани в сквере Героев

На фотографиях обоих памятников сквер и дома вокруг подозрительно похожи! Получается, «Ленин и Сталин в Горках» и просто Сталин сменили друг друга в одном и том же месте? Если действительно так, то в какой последовательности и почему? Если кто-то из наших читателей знает ответ на эти вопросы — пожалуйста, пролейте свет на тайну, напишите нам.

Один памятник все же сохранился?

Казалось, все памятники Сталину, какие были в регионе, уже безвозвратно утрачены, уничтожены. Однако в Сызрани один монумент вождю якобы нашелся. Но тут же необъяснимым образом вновь «самоликвидировался».

История произошла не так давно, в 2017 году. Жители частного сектора по улице Рыбацкой откуда-то притащили и установили возле реки Сызранки белую статую Ленина.

Ленин должен был стоять на Сызранке в компании со Сталиным. Фото: Людмила Миронова

Откуда они ее взяли — мужчины признаваться не стали. Зато поведали корреспонденту «Маленькой Сызрани», что «там» была и фигура Сталина. Но пока сызранцы транспортировали Ленина, статую второго вождя кто-то уволок. Ну, либо, как вариант - подобно статуе Командора, вождь ушел сам. Какая версия вам кажется более вероятной?

Учитывая, что никому не известна «посмертная» судьба всех памятников Сталину, когда-либо стоявших на территории региона, - такая находка и тут же снова исчезновение действительно сродни мистике.

В любом случае, если кто-то памятник "подобрал" - наверное, не для того чтобы уничтожить. А значит, где-то хотя бы один товарищ Сталин из камня (либо гипса, либо бронзы) на территории Самарской области все же есть.